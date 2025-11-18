SEAT Days: ΟΙ καλύτερες μέρες για να αγοράσετε μοντέλα της SEAT

Η Τεχνοκάρ Μ.Α.Ε.Ε. ανακοινώνει νέο προωθητικό πρόγραμμα SEAT Days - “Black Friday Edition”, το οποίο συνοδεύεται από ιδιαίτερα ελκυστικές προσφορές για τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα της μάρκας.Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας, το μέγιστο όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και 1.500€, προσφορά που αφορά αποκλειστικά σε περιορισμένο αριθμό άμεσα διαθέσιμων αυτοκινήτων.

Το SEAT Leon συνοδεύεται από όφελος 500€, με την τιμή της δυναμικής έκδοσης FR, με κινητήρα 1.5 TSI 150hp και πλήρη εξοπλισμό, να διαμορφώνεται στα 25.490€.

Για όλα τα SEAT Ibiza και SEAT Arona, το όφελος ανέρχεται σε 1.500€, με τις νέες τιμές να διαμορφώνονται ως εξής:

16.490€ για το SEAT Ibiza 1.0 MPI 80hp Business

18.190€ για το SEAT Arona 1.0 TSI 95hp Style

Έτσι λοιπόν, με μια πλήρη γκάμα μοντέλων που συνδυάζουν σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία σχέση αξίας-τιμής, η SEAT συνεχίζει να προσφέρει λύσεις κινητικότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα. Και τώρα, με τις προσφορές του προγράμματος SEAT Days – “Black Friday Edition”, η απόκτηση ενός SEAT γίνεται ακόμα πιο δελεαστική.Το προωθητικό πρόγραμμα SEAT Days – “Black Friday Edition” θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών αποθεμάτων.