Μητσοτάκης: 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη εισοδήματος και μέτρα για στεγαστικό

Καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή της EΡΤnews «Συνδέσεις» βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παραχωρώντας μια εκτενή συνέντευξη για τα μεγάλα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως το στεγαστικό, το κυκλοφοριακό, την ακρίβεια, τον πρωτογενή τομέα, αλλά και τα ΕΛΤΑ.

Μητσοτάκης: «Πάνω από 2 δισ. ευρώ» σε νέα στήριξη

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η ακρίβεια αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τη χώρα, τονίζοντας όμως πως πρόκειται για φαινόμενο που επηρεάζει ολόκληρο τον κόσμο. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιχειρεί να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και να ενισχύσει τους ελέγχους στην αγορά, με την ψήφιση ενιαίας αρχής εποπτείας.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η ουσιαστική λύση είναι «ο πολίτης να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του», εξηγώντας πως αυτό θα επιτευχθεί με τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που θα αποδώσει καρπούς από τις αρχές του 2026. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η επιστροφή ενός ενοικίου για όσους πληρώνουν ενοίκιο έως 800 ευρώ.

Ακόμα, τόνισε πως η κυβέρνηση έχει ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση του εισοδήματος των νοικοκυριών. Όπως ανέφερε, τους επόμενους μήνες θα διατεθούν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε μέτρα ενίσχυσης, με έμφαση στους νέους και τις οικογένειες με παιδιά.

Τόνισε ότι οποιαδήποτε υπέρβαση στα μέτρα θα έθετε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα και επέκρινε κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως το ΠΑΣΟΚ, που «υπόσχονται περισσότερα από αυτά που ψήφισαν».

Νέες παρεμβάσεις για το στεγαστικό

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως τις επόμενες εβδομάδες θα παρουσιαστούν νέες ρυθμίσεις για τη στέγαση, ενώ πριν το τέλος της χρονιάς θα ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών.

Ενίσχυση των αγροτών και των κτηνοτρόφων

Αναφερόμενος στον πρωτογενή τομέα, ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα καταβληθεί το μεγαλύτερο μέρος της βασικής ενίσχυσης των αγροτών, εξηγώντας ότι το νέο σύστημα θα κατευθύνει τα χρήματα αποκλειστικά σε όσους πραγματικά τα δικαιούνται.

Για τους κτηνοτρόφους που έχασαν ζωικό κεφάλαιο λόγω ευλογιάς, σημείωσε πως θα υπάρξει ειδική αποζημίωση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ανάλογα με τις απώλειες, ώστε να στηριχτούν μέχρι να αναπληρώσουν τις μονάδες τους.

Το κυκλοφοριακό και οι παρεμβάσεις στα ΜΜΜ

Σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει «μαγική λύση», καθώς η κατάσταση έχει επιβαρυνθεί από την αύξηση των νέων αυτοκινήτων χωρίς αποσύρσεις των παλαιότερων.

Τόνισε ότι η ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς είναι η μόνη ρεαλιστική διέξοδος και ότι η λειτουργία του Μετρό έχει αποδειχθεί πως μειώνει την κίνηση, αν και αποτελεί λύση μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Στο άμεσο μέλλον, το βάρος πέφτει στα λεωφορεία: «Έχουμε 800 νέα οχήματα, αλλά πρέπει να αυξηθούν τα δρομολόγια», είπε, θέτοντας στόχο την πυκνότητα γραμμών, όπως το 550, μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Τα ΕΛΤΑ και η ανάγκη εξυγίανσης

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο μέλλον των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τονίζοντας ότι, χωρίς εξυγίανση, θα οδηγηθούν σε κλείσιμο. Σημείωσε πως η ταχυδρομική δραστηριότητα έχει αλλάξει παγκοσμίως και ότι το ΥΠΟΙΚ με το Υπερταμείο εξετάζουν μοντέλα αναδιάρθρωσης, ώστε να παραμείνει η εξυπηρέτηση ζωντανή, κυρίως στην περιφέρεια.

Ενεργειακές συμφωνίες και ο γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την αναβάθμιση της χώρας ως ενεργειακού κόμβου, αναφερόμενος στις συμφωνίες για το φυσικό αέριο αλλά και στην επικείμενη πρώτη ερευνητική γεώτρηση έπειτα από 40 χρόνια, με τη συμμετοχή της Exxon και ελληνικών εταιρειών. Αν η έρευνα αποδώσει, όπως είπε, τα οικονομικά οφέλη για την Ελλάδα θα είναι σημαντικά.

Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι οι τιμές ρεύματος θα συνεχίσουν να μειώνονται μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Σχόλια για διεθνείς σχέσεις και εσωτερική πολιτική

Αναφερόμενος στη συνεργασία με τις ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για αυξημένο ενδιαφέρον επενδυτών σε έργα διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου.

Για τη σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, υπενθύμισε ότι έχουν συναντηθεί και στο παρελθόν, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως θα υπάρξει νέα συνάντηση όταν το επιτρέψουν οι εξελίξεις.

Ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε να σχολιάσει την αποπομπή Σαμαρά από τη ΝΔ και αναφέρθηκε και στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως ο ίδιος προτιμά να μιλά για το μέλλον ενώ «ο κ. Τσίπρας επιλέγει να επιστρέφει στο παρελθόν».

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι οι συζητήσεις για τις εκλογές του 2027 είναι «πρόωρες και άκαιρες», τονίζοντας πως το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στα προβλήματα των πολιτών και όχι στην πολιτική παραπολιτική.