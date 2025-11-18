Ανθή Βούλγαρη: «Τι σημαίνει πουλάνε οι εγκυμοσύνες στην τηλεόραση;»

Την Ανθή Βούλγαρη συνάντησε η κάμερα του Breakfast@Star κι ο Ηλίας Σκουλάς, με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια να σχολιάζει τα πρόσωπα της τηλεόρασης, αλλά και τη φίλη της, Κατερίνα Καινούργιου.

«Ήταν από κοινού απόφαση να εντάξουμε θέματα ψυχαγωγίας στην εκπομπή», είπε για την εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega που παρουσιάζει με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο. «Σε μια εκπομπή χωράνε όλα τόσο όσο... εμείς κατά βάση κάνουμε ενημέρωση», πρόσθεσε σε σχέση με τη «μόδα» του infotainment. «Δε βλέπω τον λόγο να τελειώσουν οι infotainment εκπομπές», απάντησε στο σχόλιο της Αφροδίτης Γραμμέλη.

Όσον αφορά στο πρόσωπο του Γιώργου Παπαδάκη, τόνισε. «Η απουσία του Γιώργου Παπαδάκη είναι αισθητή, γιατί ο Γιώργος Παπαδάκης είναι ένα κεφάλαιο μόνος του. Είναι ιστορία, αποκλείεται να έχει πρόβλημα με τους νέους παρουσιαστές του Καλημέρα Ελλάδα».

«Εννοείται ότι ευχήθηκα στην Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη και κατ' ιδίαν κι από την τηλεόραση, κι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για την Κατερίνα!», είπε η Ανθή Βούλγαρη για την παρουσιάστρια με την οποία είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν.

Η δημοσιογράφος σχολίασε κι όσα είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος για τις εγκυμοσύνες στην τηλεόραση. «Τι εννοεί πουλάνε οι εγκυμοσύνες στην τηλεόραση; Δεν το καταλαβαίνω αυτό... ίσως υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τον κόσμο να δει την παρουσιάστρια που αγαπάει, πώς το διαχειρίζεται και πώς είναι η εγκυμοσύνη... Εμένα δε μου αρέσει σαν έκφραση», είπε.

