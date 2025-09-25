Βούλγαρη για τον σύζυγό της: «Στην αρχή δεν του έδινα σημασία, δεν υπήρχε»

Η Ανθή Βούλγαρη μοιράστηκε ανοιχτά τις αλλαγές που έχει φέρει η μητρότητα στη ζωή της, αλλά και την επίδραση που είχε στον γάμο της με τον Κώστα Κωνσταντινίδη. Όπως εξομολογήθηκε, μετά τον ερχομό του γιου τους υπήρξαν αρκετές συγκρούσεις στο σπίτι, κυρίως με τη μητέρα της, ενώ στην αρχή ο σύζυγός της θεωρούσε ότι ήταν υπερβολική.



«Στην αρχή δεν πολυέδινα σημασία στον Κώστα. Δεν υπήρχε ο Κώστας πουθενά, ήμουν πάνω στο μωρό. Τώρα το καλοκαίρι το βρήκαμε. Θα το ξαναπώ, οι σύντροφοι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Ο μπαμπάς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα σταθεί στη μαμά… Αλλάζει, ξενυχτάει, έχει μπει κι αυτός σε αυτή τη ρουτίνα. Τώρα τον βλέπω, είμαστε καλά. Εκείνος μια χαρά τα έκανε, απλά εγώ είχα μάτια μόνο για το μωρό, και τώρα δηλαδή. Μπαίνει σε άλλο πλαίσιο η σχέση. Από δυο, γίναμε τρεις και από σύντροφοι έχουμε γίνει και γονείς και πρέπει να ξανασυστηθούμε τώρα ως γονείς», είπε αρχικά στην εκπομπή Buongiorno.



Η επιθυμία για δεύτερο παιδί

Σε ερώτηση της Φαίης Σκορδά σχετικά με το αν σκέφτεται να αποκτήσει δεύτερο παιδί, η Ανθή απάντησε θετικά, εκφράζοντας έντονη επιθυμία να μεγαλώσει την οικογένειά της.

«Θέλω πολύ κι άλλο παιδί, μου έχει βγει η μητρότητα μέσα μου. Αν έρθει, καλώς να έρθει. Θέλω να βοηθήσουμε και το δημογραφικό της χώρας», δήλωσε με ειλικρίνεια.