Ανθή Βούλγαρη - Κώστας Κωνσταντινίδης: Βάφτισαν τον γιο τους στο Πήλιο

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Κώστας Κωνσταντινίδης βάφτισαν τον γιο τους στην Τσαγκαράδα του Πηλίου, τον τόπο καταγωγής της παρουσιάστριας. Ο νεοφώτιστος πήρε το όνομα Μάριος, ενώ νονοί του μικρού ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης και ο Γιώργος Παρασκευάς.
Η βάφτιση έγινε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, καθώς τόσο η Ανθή Βούλγαρη όσο και ο Κώστας Κωνσταντινίδης επιθυμούν να διαφυλάσσουν την ιδιωτικότητά τους.
Ανάμεσα στους καλεσμένους του ζευγαριού ήταν και ο στενός συνεργάτης της Ανθής Βούλγαρη, Ιορδάνης Χασοπόπουλος με τη σύζυγό του, Μαρία Σκοπελίτη.
Η παρουσιάστρια του MEGA είχε εξομολογηθεί πως έμαθε ότι είναι έγκυος, ενώ είχε αποκλείσει πλέον το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα.
Όπως είχε αποκαλύψει η ίδια, το μωράκι που απέκτησε με τον αγαπημένο της Κώστα Κωνσταντινίδη, τρώει ανά 1 με 1.5 ώρα γεγονός που την κάνει να μην κλείνει μάτι. «Είναι όμως το πιο γλυκό ξενύχτι», εξήγησε κοιτάζοντας γεμάτη καμάρι το παιδί που έφερε στη ζωή.