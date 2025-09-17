Ανθή Βούλγαρη: Το βίντεο από το γυμναστήριο, έξι μήνες μετά τη γέννα

Στο γυμναστήριο «λιώνει» η Ανθή Βούλγαρη προσπαθώντας να επανέλθει μετά την εγκυμοσύνη και τη γέννηση του γιου της!

Η παρουσιάστρια έξι μήνες μετά έχει επιστρέψει στην καθημερινότητά της, προσέχει τη διατροφή ης και δεν αφήνει πίσω το πρόγραμμά της.

Τον Μάρτιο του 2025, η Ανθή γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της με τον Κώστα Κωνσταντινίδη.

Η μητρότητα έχει αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά της, καθώς πλέον έχει ελάχιστο ελεύθερο χρόνο, αφού καθημερινά βρίσκεται και στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega».

Η δημοσιογράφος, μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από το γυμναστήριο και τις προπονήσεις της και την Τρίτη δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο τη βλέπουμε να κάνει κοιλιακούς.

«Έλα να σφίγγει η κοιλίτσα! Όσες έχετε γεννήσει πρόσφατα με καισαρική, με νιώθετε», έγραψε η Ανθή Βούλγαρη στην ανάρτησή της.

Μέσα στον Αύγουστο η Ανθή Βούλγαρη και ο Κώστας Κωνσταντινίδης βάφτισαν τον γιο τους στην Τσαγκαράδα του Πηλίου, τον τόπο καταγωγής της παρουσιάστριας.

Ο νεοφώτιστος πήρε το όνομα Μάριος, ενώ νονοί του μικρού ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης και ο Γιώργος Παρασκευάς.

Η βάφτιση έγινε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, καθώς τόσο η Ανθή Βούλγαρη όσο και ο Κώστας Κωνσταντινίδης επιθυμούν να διαφυλάσσουν την ιδιωτικότητά τους.

Ανάμεσα στους καλεσμένους του ζευγαριού ήταν και ο στενός συνεργάτης της Ανθής Βούλγαρη, Ιορδάνης Χασοπόπουλος με τη σύζυγό του, Μαρία Σκοπελίτη.