Ξυπνάτε δύο φορές μέσα στη νύχτα; Είναι απολύτως φυσιολογικό - Δείτε γιατί!

Για αιώνες οι άνθρωποι κοιμούνταν σε δύο φάσεις - Οι λόγοι που αυτό άλλαξε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.11.25 , 10:13 Η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στη Shein – Μπλόκο σε 200.000 δέματα
07.11.25 , 10:04 Τσουβέλας: «Δε με αγχώνουν τα νούμερα τηλεθέασης, δεν ξέρω να τα διαβάζω»
07.11.25 , 09:52 Σάλος στο Miss Universe 2025 – Ο πρόεδρος αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό
07.11.25 , 09:35 Ιστορική συμφωνία για την πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια
07.11.25 , 09:24 Συγκινημένος ο Ετ. Παύλου: «Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου»
07.11.25 , 09:19 Ξυπνάτε δύο φορές μέσα στη νύχτα; Είναι απολύτως φυσιολογικό - Δείτε γιατί!
07.11.25 , 09:18 Καιρός: Έρχεται επικίνδυνη κακοκαιρία από την Ιταλία
07.11.25 , 09:09 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η on air έκπληξη των συνεργατών της
07.11.25 , 09:05 Ford Ranger Plug-in Hybrid: Τώρα είναι καλύτερο από ποτέ
07.11.25 , 09:05 Όμιλος VW: Τι γίνεται με τις πωλήσεις και τις παραδόσεις
07.11.25 , 09:03 Αλέκος Σακελλάριος: Όταν η Βουγιουκλάκη τον μήνυσε επειδή τη «χλεύαζε»
07.11.25 , 08:59 GNTM - Sneak Preview: Ο Νάρκισσος Τα «Ακούει» Από Τους Κριτές
07.11.25 , 08:49 GNTM - Sneak Preview: Λαλούν τα κορφοβούνια για τον Λάκη
07.11.25 , 08:47 Κώστας Νικούλι: Το Instagram, η σχέση με τη Μαούτσου κι ο γιος του
07.11.25 , 08:46 Αιγάλεω: Μαχαίρωσε την κόρη του στο λαιμό
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη
Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
Στα δικαστήρια ο γιος του γνωστού τενόρου που τον κατηγορεί για ξυλοδαρμό
Ξυπνάτε δύο φορές μέσα στη νύχτα; Είναι απολύτως φυσιολογικό - Δείτε γιατί!
Καιρός: Έρχεται επικίνδυνη κακοκαιρία από την Ιταλία
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Αιγάλεω: Μαχαίρωσε την κόρη του στο λαιμό
Μαρία Ηλιακή: Η αναπάντεχη έκπληξη από τον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη
Βορίζια: Ποιος είναι ο «ποντικός» που συνελήφθη για το μακελειό
Σάλος στο Miss Universe 2025 – Ο πρόεδρος αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό
Περισσότερα
Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε καλύτερο ύπνο / Βίντεο: ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο ποιοτικός ύπνος είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την υγεία μας, ενώ για το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων του 21ου αιώνα, θεωρείται μια συνεχόμενη διαδικασία που διαρκεί συνήθως οκτώ ώρες.

Γιατί «σκρολάρουμε» στο κινητό μας προτού κοιμηθούμε; Οι ψυχολόγοι απαντούν

Εάν, παρ 'όλα αυτά, σας έχει συμβεί να ξυπνάτε στις 3 το πρωί και έπειτα να ξανακοιμάστε, μη σας ανησυχεί, αφού για πολλούς αιώνες οι άνθρωποι κοιμούνταν σε δύο φάσεις μέσα στη νύχτα. 

Ο «ενιαίος ύπνος» είναι μία σχετικά πρόσφατη μορφή ύπνου που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη ιστορία, αφού για χιλιάδες χρόνια οι πρόγονοί μας έκαναν έναν «πρώτο» και έναν «δεύτερο» ύπνο. Μάλιστα, ανάμεσά τους υπήρχε ένα διάστημα εγρήγορσης, το οποίο διαρκούσε από μισή έως και δύο ώρες. Αυτό το διάστημα μεταξύ των δύο ύπνων δεν ήταν «χαμένος χρόνος», αντιθέτως, αποτελούσε μια ήσυχη περίοδο προσήλωσης και εσωτερικής ανασυγκρότησης. 

Ξυπνάτε δύο φορές μέσα στη νύχτα; Είναι απολύτως φυσιολογικό - Δείτε γιατί!

Εάν ξυπνάτε στις 3 το πρωί και έπειτα ξανακοιμάστε, μη σας ανησυχεί, αφού για πολλούς αιώνες οι άνθρωποι κοιμούνταν σε δύο φάσεις μέσα στη νύχτα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Αρκετές μαρτυρίες από διάφορα μέρη του κόσμου αναφέρουν ότι οι οικογένειες αναπαύονταν με τη δύση του ηλίου, ξυπνούσαν γύρω στα μεσάνυχτα για λίγο και στη συνέχεια ξανακοιμούνταν έως την ανατολή του ηλίου. Κάποιοι σηκωνόντουσαν για να φροντίσουν τη φωτιά ή τα ζώα, άλλοι προσεύχονταν, διάβαζαν ή κατέγραφαν σκέψεις βάσει των ονείρων τους. Αυτή η πρακτική διαμόρφωσε όχι μόνο τον τρόπο που αντιλαμβανόμασταν τον ύπνο, αλλά και τη σχέση μας με το σκοτάδι και τον χρόνο.

Χαρακτηριστικές είναι οι καταγραφές από τον Όμηρο έως τον Βιργίλιο, όπου οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρονταν σε αυτό το ιδιαίτερο «διάλειμμα» ανάμεσα σε δύο κύκλους ύπνου, ρίχνοντας φως σε αυτή την ξεχασμένη πλευρά της ανθρώπινης καθημερινότητας.

Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεσαι ανάλογα με την ηλικία σου;

Πώς και πότε χάθηκε ο ύπνος σε δύο φάσεις

Η «διπλή» νυχτερινή ανάπαυση άρχισε σιγά σιγά να εξαφανίζεται κυρίως με τις τεχνολογικές αλλαγές των τελευταίων δύο αιώνων, με τον τεχνητό φωτισμό να παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξάλειψη του ύπνου σε δύο φάσεις. Με την εμφάνιση των λυχνιών πετρελαίου, του γκαζιού και αργότερα του ηλεκτρικού ρεύματος, το σκοτάδι δεν σήμαινε πια ξεκούραση. Ο άνθρωπος άρχισε να μένει ξύπνιος περισσότερες ώρες, να εργάζεται ή να διασκεδάζει το βράδυ. Βιολογικά, το φως αυτό ανέτρεψε τον φυσικό μας κιρκαδικό ρυθμό, καθυστερώντας την έκκριση μελατονίνης και απωθώντας τη φάση της εγρήγορσης προς τα μεσάνυχτα.

Έπειτα, η Βιομηχανική Επανάσταση ενίσχυσε ακόμη περισσότερο αυτή τη μετατόπιση, αφού ξεκίνησε η εργασία σε σταθερά ωράρια και η ανάγκη για πρωινή παραγωγικότητα καθιέρωσαν τον συνεχόμενο ύπνο. Έτσι, στις αρχές του 20ού αιώνα, η έννοια των «οκτώ αδιάκοπων ωρών» είχε πλέον επικρατήσει οριστικά.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε μακροχρόνια επιστημονικά πειράματα, όπου οι συμμετέχοντες ζουν χωρίς τεχνητό φως και ρολόγια, το σώμα τους «επιστρέφει» με απόλυτα φυσικό τρόπο στο σύστημα των δύο φάσεων. Συγκεκριμένα, μία μελέτη που έλαβε χώρα το 2017 σε μία αγροτική κοινότητα της Μαδαγασκάρης η οποία δεν είχε ηλεκτρισμό, έδειξε ότι οι κάτοικοι εξακολουθούσαν να ακολουθούν αυτόν τον διφασικό ρυθμό, ξυπνώντας γύρω στα μεσάνυχτα.

Οι ειδικοί του ύπνου επισημαίνουν ότι τα σύντομα νυχτερινά ξυπνήματα είναι απολύτως φυσιολογικά. Συμπερασματικά, το να ξυπνά κανείς μέσα στο βράδυ δεν υποδηλώνει αϋπνία ή άγχος, αλλά είναι το ασυνείδητο ίχνος μιας αρχέγονης συνήθειας. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΥΓΕΙΑ
 |
ΥΠΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top