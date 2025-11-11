Κοντογεώργη: Αφοπλιστική απάντηση στη φημολογούμενη σχέση με Καπότση

Το τελευταίο διάστημα, κυκλοφορούν φήμες πως η Ελευθερία Κοντογεώργη διατηρεί σχέση με τον πολίστα Μάριο Καπότση.



Η γνωστή ηθοποιός, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, ξεκαθάρισε πως δεν την ενοχλούν όσα γράφονται ή ακούγονται, αρκεί να μην την προσβάλλουν.

«Είμαι πάρα πολύ καλά. Δε με ενοχλούν τα πράγματα που γράφονται. Έχω πει ότι με ενοχλεί μόνο αν κάτι με προσβάλλει. Δεν έχω διαβάσει κάτι που να με προσβάλλει, οπότε γιατί να με ενοχλεί; Τα βλέπω. Είμαι και πολύ γεμάτη, έχω και δύο δουλειές τώρα πολύ όμορφες, περνάω πολύ καλά, οπότε χαίρομαι», είπε στην κάμερα του Breakfast@star.

«Θέλω να μιλήσουμε μόνο για την παράσταση», πρόσθεσε όταν ρωτήθηκε για τον Μάριο Καπότση.

Η Ελευθερία Κοντογεώργη με τον πτώην σύζυγό της, Κωνσταντίνο Γαβαλά/ NDP

Η Ελευθερία Κοντογεώργη και ο πρώην σύζυγός της, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, αποφάσισαν πρόσφατα να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, βάζοντας τέλος στον γάμο τους.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί τον Σεπτέμβριο του 2022, ύστερα από πολυετή σχέση, ενώ την ίδια ημέρα είχαν βαφτίσει και τον γιο τους.

Από την άλλη, ο Μάριος Καπότσης ήταν παντρεμένος με την Κόνι Μεταξά. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2019 και ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια.

Μάριος Καπότσης-Κόνι Μεταξά σε παλαιότερη δημόσια εμφάνιση/ NDP

Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2022 στην Κρήτη, ωστόσο πριν λίγους μήνες αποφάσισαν να χωρίσουν.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star



