Κοντογεώργη: Αφοπλιστική απάντηση στη φημολογούμενη σχέση με Καπότση

«Θέλω να μιλήσουμε μόνο για την παράσταση»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.25 , 12:08 Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Barcelona» - Το θεατρικό έργο που πρωταγωνιστεί
11.11.25 , 12:03 Βουλγαρία: Aγνοείται από το 2013, δηλώθηκε νεκρός αλλά βρέθηκε στο Πιρίν
11.11.25 , 11:53 Βασάλος - Βαρθολομάτου: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού!
11.11.25 , 11:52 Αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο
11.11.25 , 11:51 6+1 διάσημες Ελληνίδες που ερωτεύτηκαν νεότερους άνδρες
11.11.25 , 11:43 Άγιος Παντελεήμονας: Οι κινήσεις των δολοφόνων του 31χρονου πριν συλληφθούν
11.11.25 , 11:32 Η NIO ήρθε στην Ελλάδα και εντυπωσιάζει
11.11.25 , 11:21 Νάντια Μπέλε: Το Instagram, οι σπουδές, τα κοσμήματα και το Cash or Trash
11.11.25 , 11:17 Η Ελένη κάνει νάζια στον Ετεοκλή: «Σεμνά, με βλέπει η μαμά μου, δεν μπορώ!»
11.11.25 , 11:17 Aυτό είναι το φρούτο με αντικαρκινική δράση που βοηθά στην απώλεια βάρους
11.11.25 , 10:59 Γιώργος Λιάγκας: «Το συμβόλαιό του λήγει και βγαίνει στην αντεπίθεση»
11.11.25 , 10:58 Διαμαρτυρία αγροτών στο κέντρο της Αθήνας - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
11.11.25 , 10:43 Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
11.11.25 , 10:34 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Βλέπω τη Φάρμα λίγο πριν κοιμήσω το παιδί»
11.11.25 , 10:27 Aνάδρομος Δίας στον Καρκίνο: Αυτά τα ζώδια θα επηρεάσει περισσότερο
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη - Ποιοι να προσέξουν;
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
6+1 διάσημες Ελληνίδες που ερωτεύτηκαν νεότερους άνδρες
Βασάλος - Βαρθολομάτου: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού!
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Η Ελένη κάνει νάζια στον Ετεοκλή: «Σεμνά, με βλέπει η μαμά μου, δεν μπορώ!»
Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος, οι κόρες και ο χωρισμός
Ποια είναι η κατάλληλη ώρα της ημέρας για ένα ντους - Πρωί ή βράδυ;
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Οι on camera δηλώσεις της Ελευθερίας Κοντογεωργη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το τελευταίο διάστημα, κυκλοφορούν φήμες πως η Ελευθερία Κοντογεώργη διατηρεί σχέση με τον πολίστα Μάριο Καπότση.

Οι on camera δηλώσεις της Ελευθερίας Κοντογεωργη
Η γνωστή ηθοποιός, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, ξεκαθάρισε πως δεν την ενοχλούν όσα γράφονται ή ακούγονται, αρκεί να μην την προσβάλλουν.

Καπότσης για τη σχέση του με την Κοντογεώργη: «Κρατάω χαμηλούς τόνους»

«Είμαι πάρα πολύ καλά. Δε με ενοχλούν τα πράγματα που γράφονται. Έχω πει ότι με ενοχλεί μόνο αν κάτι με προσβάλλει. Δεν έχω διαβάσει κάτι που να με προσβάλλει, οπότε γιατί να με ενοχλεί; Τα βλέπω. Είμαι και πολύ γεμάτη, έχω και δύο δουλειές τώρα πολύ όμορφες, περνάω πολύ καλά, οπότε χαίρομαι», είπε στην κάμερα του Breakfast@star.

Κοντογεώργη - Καπότσης: Έχουν σχέση; Η απάντηση της ηθοποιού

«Θέλω να μιλήσουμε μόνο για την παράσταση», πρόσθεσε όταν ρωτήθηκε για τον Μάριο Καπότση.

Η Ελευθερία Κοντογεώργη με τον πτώην σύζυγό της, Κωνσταντίνο Γαβαλά/ NDP

Η Ελευθερία Κοντογεώργη με τον πτώην σύζυγό της, Κωνσταντίνο Γαβαλά/ NDP

Η Ελευθερία Κοντογεώργη και ο πρώην σύζυγός της, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, αποφάσισαν πρόσφατα να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, βάζοντας τέλος στον γάμο τους.

 Το ζευγάρι είχε παντρευτεί τον Σεπτέμβριο του 2022, ύστερα από πολυετή σχέση, ενώ την ίδια ημέρα είχαν βαφτίσει και τον γιο τους.

Από την άλλη, ο Μάριος Καπότσης ήταν παντρεμένος με την Κόνι Μεταξά. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2019 και ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια.

Μάριος Καπότσης-Κόνι Μεταξά

Μάριος Καπότσης-Κόνι Μεταξά σε παλαιότερη δημόσια εμφάνιση/ NDP

Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2022 στην Κρήτη, ωστόσο πριν λίγους μήνες αποφάσισαν να χωρίσουν.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ
 |
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΠΟΤΣΗΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top