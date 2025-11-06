Καπότσης για τη σχέση του με την Κοντογεώργη: «Κρατάω χαμηλούς τόνους»

Όσα είπε ο γνωστός αθλητής για τη φημολογούμενη νέα σύντροφό του

Δείτε όσα είπε ο Μάριος Καπότσης στο Breakfast@Star
Με το διαζύγιο του με την Κόνι Μεταξά να έχει εκδοθεί, οι φήμες θέλουν τον Μάριο Καπότση να έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή και να είναι σε σχέση με την Ελευθερία Κοντογεώργη

Κοντογεώργη - Καπότσης: Έχουν σχέση; Η απάντηση της ηθοποιού

Ο γνωστός αθλητής μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και την Ελισσάβετ Παπακωνσταντίνου για το διαζύγιό του από την Κόνι Μεταξά, αλλά και το φημολογούμενο ειδύλλιο του με την ηθοποιό. Μάλιστα, ξεκαθάρισε και ποια είναι η σχέση του με τον Λευτέρη Πανταζή.

Οι φήμες θέλουν τον Καπότση και την Κοντογεώργη να είναι full in love!

Οι φήμες θέλουν τον Καπότση και την Κοντογεώργη να είναι full in love!

«Ξέρετε ότι κρατάω χαμηλούς τόνους, ότι δε θέλω να μιλάω για αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ που ήρθατε. Το εκτιμάω, αλλά ξέρετε ότι δε μιλάω για αυτά», απάντησε για την προσωπική του ζωή. Όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του με την ηθοποιό, φανερά αμήχανος είπε «Εντάξει...». 

Κοντογεώργη: Τι λέει για τις φήμες περί σχέσης με τον Μάριο Καπότση

«Δε θα έκανα τηλεοπτικά καμία τοποθέτηση για αυτό. Οπότε δε θέλω να πω κάτι», σχολίασε όταν ρωτήθηκε για την ατάκα της πρώην συζύγου του, Κόνι Μεταξά, περί περσινών ξινών σταφυλιών!

Ο γάμος του Μάριου Καπότση και της Κόνι Μεταξά κράτησε λίγα χρόνια... 

Ο γάμος του Μάριου Καπότση και της Κόνι Μεταξά κράτησε λίγα χρόνια... 

Ο πολίστας ρωτήθηκε και για τη σχέση με τον πρώην πεθερό του, Λευτέρη Πανταζή. «Εγώ συνεργάζομαι με τον Χριστόδουλο Σιγανό και τον Βαλεντίνο. Ο Χριστόδουλος Σιγανός είναι παραγωγός του Λευτέρη. Με τον Λευτέρη έχω πολύ καλή σχέση, όπως ξέρετε. Οπότε σε αυτό το κομμάτι είναι ο ίδιος χώρος. Υπάρχει καλό κλίμα, σεβασμός», ξεκαθάρισε στην κάμερα ο Μάριος Καπότσης.

