Κοντογεώργη: Τι λέει για τις φήμες περί σχέσης με τον Μάριο Καπότση

Κοντογεώργη: H απάντησή της για τις φήμες περί σχέσης με τον Μάριο Καπότση
Η Ελευθερία Κοντογεώργη, που πρωταγωνιστεί για δεύτερη χρονιά στη θεατρική παράσταση του Γιώργου Λάγιου «Μέσα στο Μυαλό σου», μίλησε για τον γιο της, τα social media, αλλά και τις φήμες που τη θέλουν να είναι σε σχέση με τον πολίστα Μάριο Καπότση. 

«Όλοι ξέρουμε πώς είναι να είσαι ερωτευμένος και πληγωμένος. Κι εμείς οι ηθοποιοί φέρνουμε τις εμπειρίες μας πάνω στη σκηνή. Το να είσαι ερωτευμένος είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Με τα καλά του, τα εύκολά του, τα δύσκολά του», είπε αρχικά η ηθοποιός στην εκπομπή του Ant1 «Το Πρωινό».

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, δημοσίευμα ανέφερε πως ο Μάριος Καπότσης έκανε διακοπές στα Χανιά με την Ελευθερία Κοντογεώργη κι ένα φιλικό ζευγάρι, φουντώνοντας φήμες ότι κάτι τρέχει μεταξύ τους. 

«Κάθε χρόνο πηγαίνω στα Χανιά, μου αρέσουν πολύ. Δεν είναι η στιγμή να συζητηθούν αυτά τα πράγματα, υπάρχει κι ένα παιδάκι στη μέση. Θα ήθελα να το σεβαστούμε, αλλά και τον χώρο της δουλειάς», ήταν η απάντηση της ηθοποιού για το δημοσίευμα που τη θέλει ερωτευμένη.

«Μου αρέσει η επικοινωνία με τον κόσμο, το παιδί δεν θέλω να είναι πολύ εκτεθειμένο… Θέλω να υπάρχουν όρια», κατέληξε.

Ελευθερία Κοντογεώργη- Κωνσταντίνος Γαβαλάς, τον Νοέμβριο του 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ελευθερία Κοντογεώργη- Κωνσταντίνος Γαβαλάς, τον Νοέμβριο του 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Την Ελευθερία Κοντογεώργη τη γνωρίσαμε τηλεοπτικά μέσα από τον ρόλο της στη σειρά «Η Μάγισσα- Φλεγόμενη καρδιά». Έχει αποκτήσει έναν γιο, που είναι σχεδόν 4 ετών,  με τον ηθοποιό Κωνσταντίνο Γαβαλά. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί με θρησκευτικό γάμο και την ίδια μέρα είχε βαπτίσει τον γιο του, Ερμή, τον Σεπτέμβριο του 2022. 

Κωνσταντίνος Γαβαλάς: Ο γάμος, ο γιος, η Γερμανία & το ατύχημα με τη μηχανή

Ωστόσο, αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους, όπως έγινε γνωστό στις αρχές του καλοκαιριού. Αν και κανείς από τους δύο δεν έχει μιλήσει για διαζύγιο, έχουν αφαιρέσει από τους λογαριασμούς τους στο Instagram τις κοινές τους φωτογραφίες. 

Γάμος Ελευθερίας Κοντογεώργη & Κωνσταντίνου Γαβαλά, τον Σεπτέμβριο 2022/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γάμος Ελευθερίας Κοντογεώργη & Κωνσταντίνου Γαβαλά, τον Σεπτέμβριο 2022/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στο μεταξύ, ο χωρισμός του Μάριου Καπότση από την Κόνι Μεταξά είχε γίνει γνωστός από τις αρχές του 2025. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί επίσης το 2022.. Η ίδια η Κόνι είχε δηλώσει ότι εκείνη πήρε την απόφαση να φύγει από τον γάμο, εξηγώντας πως υπήρξε ασυμφωνία χαρακτήρων και διαφορετικές προτεραιότητες. 

