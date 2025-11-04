Κοντογεώργη - Καπότσης: Έχουν σχέση; Η απάντηση της ηθοποιού

Για τις φήμες γύρω από την προσωπική της ζωή και τη σχέση που έχει - όπως ακούγεται- με τον Μάριο Καπότση, τον πρώην σύζυγο της Κόνι Μεταξά, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους η Ελευθερία Κοντογεώργη.

Τον τελευταίο καιρό τα δημοσιεύματα θέλουν την ηθοποιό να βρίσκεται σε σχέση με τον γνωστό πολίστα Μάριο Καπότση. Απαντώντας στην κάμερα του Happy Day η Ελευθερία Κοντογεώργη αρνήθηκε να απαντήσει για τις φήμες αυτές και ό,τι αφορά στα προσωπικά της.

«Έχω δει τα δημοσιεύματα. Ό,τι γράφεται το βλέπω. Θέλω τώρα να ασχοληθώ με τα πράγματα της δουλειάς. Θέλω να μιλήσουμε για ό,τι αφορά την παράσταση», απάντησε η Ελευθερία Κοντογεώργη στην κάμερα του Alpha.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελευθερία Κοντογεώργη το περασμένο καλοκαίρι πήρε διαζύγιο από τον ηθοποιό Κωνσταντίνο Γαβαλά με τον οποίο ήταν παντρεμένη επί τρία χρόνια.