Στον ανακριτή ο 46χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας και άλλοι 7 συλληφθέντες

Το «κεράκι», η «φανουρόπιτα» και το «καφεδάκι» - Οι κωδικοί για τα ναρκωτικά / Βίντεο από Αλήθειες με τη Ζήνα

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ενώπιον του ανακριτή μεταφέρθηκαν το πρωί της Τρίτης (11/11) ο παλαιοημερολογίτης ιερέας YouTuber και άλλοι επτά συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν ο 46χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας και άλλοι 7 συλληφθέντες / Intime

Το εν λόγω κύκλωμα φαίνεται πως όχι μόνο πωλούσε ναρκωτικά αλλά διακινούσε και παράτυπους μετανάστες.

Ο 46χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας που παρουσιαζόταν ως «αρχιεπίσκοπος» των παλαιοημερολογιτών, διατηρεί κανάλι στο YouTube, στο οποίο παρουσιάζει συνταγές.

Ο 46χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας - Παρουσιαζόταν ως «Αρχιεπίσκοπος» των παλαιοημερολογιτών

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ίδιος μαζί με ακόμα δύο παλαιοημερολογίτες ρασοφόρους διακινούσαν ναρκωτικά και τα αποθήκευαν μάλιστα σε ιερό ναό των παλαιοημερολογιτών.

Ο 46χρονος φέρεται να έπαιρνε εντολές από γυναίκα - αρχηγό του κυκλώματος. Η αστυνομική επιχείρηση για το ξήλωμα της εγκληματικής οργάνωσης στήθηκε σε Αττική και Ρόδο.

Ένας από τους άλλους δύο εμπλεκόμενους ρασοφόρους είχε συλληφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Ροδόπη. Οδηγούσε αυτοκίνητο με το οποίο μετέφερε στο εσωτερικό της χώρας έξι παράνομους μετανάστες που είχαν μπει από τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ο τρίτος παλαιοημερολογίτης ιερέας, 40 ετών, συνελήφθη τη στιγμή που παρέλαβε βαλίτσα με δύο κιλά κοκαΐνης.

Σημειώνεται πως ο παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος φέρεται να έβαζε στο στόχαστρό του και celebrities για να τους «ξαφρίζει». Η Έρρικα Πρεζεράκου κατήγγειλε πως ο 46χρονος την εξαπάτησε ζητώντας χρήματα για τη μητέρα του.

Χρησιμοποιούσαν χώρο λατρείας στη Λιοσίων ως «καβάντζα»

Ο 46χρονος φέρεται να αποθήκευε και να έκρυβε τα ναρκωτικά σε ναό παλαιοημερολογιτών, πρώην αποθήκη του ΟΣΕ. Στη συνέχεια διακινούσε κοκαΐνη και χασίς σε χρήστες.

Εικόνες του ναού που βρίσκεται επί της οδού Λιοσίων κατέγραψε η ΕΡΤ.

Η «καβάντζα» στη Λιοσίων / EΡΤ

Κατα τις ίδιες πηγές, εμεταλλευόμενος το όνομα του Αγίου – Προστάτη των καρκινοπαθών αποσπούσε δωρεές και φιλανθρωπίες.