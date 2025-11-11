Δικηγόρος Τούνη: «Οι κατηγορούμενοι προσπαθούν να παρουσιαστούν ως θύματα»

Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 28 Νοεμβρίου

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, και τις στενές της φίλες, για την εκδίκαση της υπόθεσης του revenge porn βίντεο.

Η γνωστή influencer βρέθηκε αντιμέτωπη με τους δύο άνδρες που έχει καταγγείλει για τη διαρροή υλικού με προσωπικές της στιγμές. Η δίκη διεκόπη το μεσημέρι της ίδιας ημέρας και θα συνεχιστεί στις 28 Νοεμβρίου.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η δημόσια στήριξη στην Ιωάννα Τούνη για τη δίκη

Το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, ο συνήγορος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», επισημαίνοντας πως οι κατηγορούμενοι «προσπαθούν να παρουσιαστούν ως θύματα».

«Ζητήσαμε να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών για να μην αναχθεί σε show. Το λυπηρό είναι ότι οι κατηγορούμενοι εμφανίζονται ως θύματα. Λένε τέτοιους ισχυρισμούς και αναρωτιέμαι αν έχουν συνειδητοποιήσει τι έκαναν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Η κυρία Τούνη δε θέλει χρήματα. Το μόνο που ζητά είναι η καταδίκη τους, για να σταλεί ένα μήνυμα σε όσους έχουν παρόμοιες διαθέσεις».

Η ίδια η Ιωάννα Τούνη, μιλώντας στους δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο, επανέλαβε τη θέση της με ψυχραιμία αλλά και αποφασιστικότητα:

«Έρχομαι στο δικαστήριο ζητώντας δικαιοσύνη και τίποτα άλλο. Δεν έχω ζητήσει καμία χρηματική αποζημίωση, ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που θέλω είναι δικαίωση και τιμωρία για όσους προσπάθησαν να καταστρέψουν μία ζωή».

Η υπόθεση του revenge porn ήρθε στο φως το 2020, όταν η Ιωάννα Τούνη υπέβαλε μήνυση κατά δύο ανδρών, κατηγορώντας τους για τη διαρροή του βίντεο, το οποίο φέρεται να κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο ήδη από το 2017.

Η influencer έχει μιλήσει ανοιχτά για την ηθική και ψυχολογική ζημία που υπέστη, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα τέτοιων περιστατικών και στέλνοντας μήνυμα δύναμης και ενδυνάμωσης σε κάθε γυναίκα που έχει βιώσει κάτι παρόμοιο.

