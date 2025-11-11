Προσφορά 1+1 για την παράσταση «Η ξεχασιάρα Μελίσσα»

Mια Μελισσοκόμος - μέσα στις σκοτούρες της - βλέπει ένα καλό όνειρο: H Μελίσσα, μια μέλισσα που χάνει το σμήνος της, ξεχνά τον δρόμο για την κυψέλη και περιπλανιέται σε λάθος μέρη, ώσπου συναντά τον Γλύκα, έναν κηφήνα, που της μαθαίνει τι είναι παιχνίδι. Μαζί θα συνεχίσουν τον δρόμο για το σπίτι, θα αναζητήσουν τροφή, θα αντιμετωπίσουν εχθρούς και δυσκολίες, μέχρι που η Μέλια τους δείχνει τον προορισμό. Και τότε, η Μελίσσα και ο Γλύκας - με λίγο σπρώξιμο από τη Μελισσοκόμο (εξάλλου δικό της είναι το όνειρο!) θα χρειαστεί να διαλέξουν τον δρόμο της ζωής τους.

O Αϊνστάιν όντως πρόβλεψε ότι τέσσερα χρόνια μετά την εξαφάνιση των μελισσών θα χαθεί και το ανθρώπινο γένος. Η κοινωνία τον μελισσών καθρεφτίζει τη δική μας και μεις μοιάζουμε με τη Μελίσσα, που θέλει δρόμο για να καταλάβει ότι η δύναμη και το νόημα της ύπαρξής της βρίσκεται μόνο μέσα στο σμήνος της. Η συλλογικότητα είναι η απάντηση στη μοναξιά και το παιχνίδι η καλύτερη απάντηση. Σήμερα η περιβαλλοντική απειλή και το άγχος της προόδου παραμερίζουν τη χαρά της ζωής. Όμως η ανάγκη για παιχνίδι και τραγούδι τρυπώνει στις καρδιές και πολλές φορές τα καταφέρνει να ανοίξει τον δρόμο στην αγάπη, την απάντηση σε κάθε αδιέξοδο.

Ζωντανή μουσική, χορός τραγούδι και διάδραση ενταγμένη στη δράση με παραδοσιακά παιχνίδια και τραγούδια από δύο ηθοποιούς και ένα μουσικό μας μεταφέρουν μια ιστορία πρωτότυπη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός, και γεμίζει αγάπη τα παιδιά για τις μέλισσες, το περιβάλλον και τη σωστή διατροφή και εκτίμηση για τη δύναμη της φιλίας.

Η παράσταση παίζεται και στα αγγλικά με υπέρτιτλους το τελευταίο Σάββατο κάθε μήνα. Το Melissa Wanders παίχτηκε 2016- 2017 στη Θεσσαλονίκη για σχολεία και κέντρα γλωσσών και είναι μια ολοκληρωμένη διασκευή που προάγει τη χρήση της αγγλικής με μια άρτια θεατρική εμπειρία.

Κείμενο, σκηνοθεσία: Άννα Γαρεφαλάκη

Χορογραφίες: Κλώντια Άννα Στόγια

Σκηνικά: Παναγιώτης Κουλουράς

Κοστούμια: Άννα Γαρεφαλάκη

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Γιώργος Ορφανουδάκης

Ενορχήστρωση/ εκτέλεση: Λαμπριανός Κυριακίδης

Παίζουν: Άννα Γαρεφαλάκη, Νικόλαος Ζήσου

Διάρκεια 60 λεπτά

Θέατρο Μικρός Κεραμεικός, Ευμολπιδών 13 , Γκάζι τηλ 2103454831



