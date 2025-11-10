Η Φένια Παπαδόδημα επιστρέφει στο ΗALF NOTE δίπλα σε κορυφαίους μουσικούς

τα τραγούδια αποκτούν έναν νέο πρωτότυπο ήχο

Η Φένια Παπαδόδημα στο Half Note
H Φένια Παπαδόδημα επιστρέφει στο Half Note την Τετάρτη 12 Μαρτίου, με τη συναυλία «Women’s Prayers – Redemption». Έχοντας πάντα σαν οδηγό γυναικείες φωνές που άφησαν εποχή με τον ήχο και την ερμηνεία τους, αυτή τη φορά παρουσιάζει πρωτότυπες δικές της συνθέσεις στον απόηχο της Βραζιλιάνικης bossa nova, γνωστά και αγαπημένα τραγούδια της ευρύτερης Βραζιλιάνικης τζαζ σκηνής, με ρεπερτόριο της Ellis Regina, του Antonia Carlos Jobim, της Flora Purim, αλλά και της Cesaria Evora, και της μουσικής από το Capo Verde, και τραγούδια της Μεσογείου διασκευασμένα σε μία τζαζ εκδοχή.

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

Μέσα στο ζεστό αυτό κλίμα η πολυχρωμία των μελωδιών που χρησιμοποιεί ταξιδεύουν τον ακροατή από την Λατινική Αμερική στην Ανατολή με σταθμούς την Ν. Υόρκη, το Παρίσι, μέχρι την Αλεξάνδρεια και τη Σμύρνη. Οι μουσικές παραδόσεις του κόσμου συγχέονται, τα τραγούδια αποκτούν έναν νέο πρωτότυπο ήχο, μέσα από μία φρέσκια αυτοσχεδιαστική προσέγγιση χάρις στους κορυφαίους μουσικούς Ανδρέα Πολυζωγόπουλο, Γιώργο Παλαμιώτη, Ραφαήλ Μελετέα  και Παναγιώτη Κωστόπουλο. Μαζί τους δημιουργεί μια μοναδική  Jazz & Heritage of the World μπάντα, μια  μουσική εμπειρία, όπου όλες αυτές οι διαφορετικές παραδόσεις  επαναπροσδιορίζονται μέσα από ένα σύγχρονο και απρόσμενο ήχο.

Γιώργος Παλαμιώτης 

Γιώργος Παλαμιώτης 

Ιδιαίτερα επηρεασμένη από την πρωτοπόρο vocalist Dee DeeBridgewater και το ιδιαίτερο ρεύμα της Jazz & Heritage, παντρεύει την Αφροαμερικανική και Αφροβραζιλιάνικη μουσική με την Ευρωπαική, Μεσογειακή, Σεφαραδίτικη και Ανατολική παράδοση. Πολλά από αυτά τα τραγούδια έμειναν στην ιστορία γιατί αγαπήθηκαν από ένα ευρύ κοινό παγκοσμίως μέσα στις δεκαετίες. Για τις γυναίκες που τα τραγούδησαν λειτούργησαν σαν ευχές  προσευχές για ελευθερία, ειρήνη, αγάπη, τρυφερότητα, αποδοχή. Γι’ αυτό και επηρέασαν βαθιά τις συνειδήσεις των ανθρώπων τον τελευταίο αιώνα.  Prayers of WOMEN all over the world.

O Παναγιώτης Κωστόπουλος 

O Παναγιώτης Κωστόπουλος 

Info

Φένια Παπαδόδημα: φωνή
Ραφαήλ Μελετέας: πιάνο
Αντρέας Πολυζογώπουλος: τρομπέτα
Γιώργος Παλαμιώτης: μπάσο
Παναγιώτης Κωστόπουλος: τύμπανα

Συντελεστές:
Σχεδιασμός Αφίσας: Sugatank Γιάννης Ρουμπάνης
Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη
 
Ημ/νια: Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 21.30

Η Φένια Παπαδόδημα επιστρέφει στο ΗALF NOTE δίπλα σε κορυφαίους μουσικούς
 
Προπώληση εισιτηρίων: www.halfnote.gr  I more.com 
Half Note Jazz Club: Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310

