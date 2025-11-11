Διαμαρτυρία αγροτών στο κέντρο της Αθήνας - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Συγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη και πορεία στο κέντρο της Αθήνας είναι σήμερα προγραμματισμένες από αγρότες και μέλη αγροτικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών, με σύνθημα «Η κυβέρνηση να δώσει λύσεις στις καθυστερήσεις πληρωμών».

Στις 11:00 θα ξεκινήσουν σταδιακά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Καρόλου, Μάρνη, Αχαρνών, Λιοσίων, Δομοκού και κατά περίπτωση σε παρακείμενες οδούς.

Αστυνομικές δυνάμεις έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης/ Eurokinissi Τατιάνα Μπόλαρη

Στις 12:00 θα κατευθυνθούν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με απώτερο σκοπό να συναντηθούν με τον υπουργό, Κωστή Χατζηδάκη.

Καθόλη τη διάρκεια της συγκέντρωσης- πορείας, ρυθμιστές τροχονόμοι θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα της Τροχαίας για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Αλεξανδρούπολη: Mπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο

Στο μεταξύ, διαμαρτυρία πραγματοποίησαν αγρότες στο αεροδρόμιο Δημόκριτος της Αλεξανδρούπολης, την ώρα που προσγειώθηκε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προγραμματισμένη επίσκεψη σήμερα στη Ροδόπη, στο πλαίσιο της περιοδείας του.

Ένταση στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης/ βίντεο ΣΚΑΪ

Αγρότες από όλο τον Έβρο έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους, σε μια προσπάθεια να επισημάνουν οι ίδιοι στον πρωθυπουργό τα προβλήματα του κλάδου τους, ενώ υπήρξαν στιγμές έντασης μεταξύ των διαμαρτυρόμενων αγροτών και των αστυνομικών δυνάμεων.

