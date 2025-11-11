Διαμαρτυρία αγροτών στο κέντρο της Αθήνας - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ένταση στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης από συγκεντρωμένους αγρότες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.25 , 12:08 Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Barcelona» - Το θεατρικό έργο που πρωταγωνιστεί
11.11.25 , 12:03 Βουλγαρία: Aγνοείται από το 2013, δηλώθηκε νεκρός αλλά βρέθηκε στο Πιρίν
11.11.25 , 11:53 Βασάλος - Βαρθολομάτου: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού!
11.11.25 , 11:52 Αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο
11.11.25 , 11:51 6+1 διάσημες Ελληνίδες που ερωτεύτηκαν νεότερους άνδρες
11.11.25 , 11:43 Άγιος Παντελεήμονας: Οι κινήσεις των δολοφόνων του 31χρονου πριν συλληφθούν
11.11.25 , 11:32 Η NIO ήρθε στην Ελλάδα και εντυπωσιάζει
11.11.25 , 11:21 Νάντια Μπέλε: Το Instagram, οι σπουδές, τα κοσμήματα και το Cash or Trash
11.11.25 , 11:17 Η Ελένη κάνει νάζια στον Ετεοκλή: «Σεμνά, με βλέπει η μαμά μου, δεν μπορώ!»
11.11.25 , 11:17 Aυτό είναι το φρούτο με αντικαρκινική δράση που βοηθά στην απώλεια βάρους
11.11.25 , 10:59 Γιώργος Λιάγκας: «Το συμβόλαιό του λήγει και βγαίνει στην αντεπίθεση»
11.11.25 , 10:58 Διαμαρτυρία αγροτών στο κέντρο της Αθήνας - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
11.11.25 , 10:43 Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
11.11.25 , 10:34 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Βλέπω τη Φάρμα λίγο πριν κοιμήσω το παιδί»
11.11.25 , 10:27 Aνάδρομος Δίας στον Καρκίνο: Αυτά τα ζώδια θα επηρεάσει περισσότερο
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη - Ποιοι να προσέξουν;
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
6+1 διάσημες Ελληνίδες που ερωτεύτηκαν νεότερους άνδρες
Βασάλος - Βαρθολομάτου: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού!
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Ποια είναι η κατάλληλη ώρα της ημέρας για ένα ντους - Πρωί ή βράδυ;
Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος, οι κόρες και ο χωρισμός
Aυτό είναι το φρούτο με αντικαρκινική δράση που βοηθά στην απώλεια βάρους
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία Eurokinissi Τατιάνα Μπόλαρη
Πανελλαδική κινητοποίηση αγροτών στην Αθήνα- Συγκέντρωση και πορεία/ βίντεο ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη και πορεία στο κέντρο της Αθήνας είναι σήμερα προγραμματισμένες από αγρότες και μέλη αγροτικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών, με σύνθημα «Η κυβέρνηση να δώσει λύσεις στις καθυστερήσεις πληρωμών».

Στις 11:00 θα ξεκινήσουν σταδιακά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Καρόλου, Μάρνη, Αχαρνών, Λιοσίων, Δομοκού και κατά περίπτωση σε παρακείμενες οδούς. 

Αστυνομικές δυνάμεις έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης/ Eurokinissi Τατιάνα Μπόλαρη

Αστυνομικές δυνάμεις έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης/ Eurokinissi Τατιάνα Μπόλαρη

Στις 12:00 θα κατευθυνθούν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με απώτερο σκοπό να συναντηθούν με τον υπουργό, Κωστή Χατζηδάκη. 

Καθόλη τη διάρκεια της  συγκέντρωσης- πορείας, ρυθμιστές τροχονόμοι θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα της Τροχαίας για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας. 

Αλεξανδρούπολη: Mπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο

Στο μεταξύ, διαμαρτυρία πραγματοποίησαν αγρότες στο αεροδρόμιο Δημόκριτος της Αλεξανδρούπολης, την ώρα που προσγειώθηκε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προγραμματισμένη επίσκεψη σήμερα στη Ροδόπη, στο πλαίσιο της περιοδείας του. 

Ένταση στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης/ βίντεο ΣΚΑΪ

Ένταση στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης/ βίντεο ΣΚΑΪ

Αγρότες από όλο τον Έβρο έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους, σε μια προσπάθεια να επισημάνουν οι ίδιοι στον πρωθυπουργό τα προβλήματα του κλάδου τους, ενώ υπήρξαν στιγμές έντασης μεταξύ των διαμαρτυρόμενων αγροτών και των αστυνομικών δυνάμεων.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
 |
ΠΟΡΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top