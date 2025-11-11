Σπανού: «Εννοείται πως με έχουν περάσει για αδελφή ή σχέση του πατέρα μου»

Τη Μαρίνα Σπανού υποδέχτηκε στο πλατό του «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, το βράδυ της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου.

Η νεαρή τραγουδίστρια και κόρη του γνωστού ηθοποιού, Χρήστου Σπανού, μίλησε για την ενασχόλησή της με τη μουσική και την απόφασή της να ξεκινήνει την καριέρα της τραγουδώντας στον δρόμο.

«Ήμουν μουσικός του δρόμου και θα το ξανάκανα, η Αεροπαγίτου περνάει συχνά από τη σκέψη μου. Προσπαθώ να τη φέρνω στο μυαλό μου, εκεί κατάλαβα ότι ο κόσμος χρειάζεται απλώς μία φωνή και κιθάρα για να νιώσει κάτι», είπε αρχικά η Μαρίνα Σπανού.

«Δεν τραγουδούσα στον δρόμο για να μαζέψω χρήματα, ήμουν ένα 17χρονο κορίτσι που ήθελα να πω τον πόνο μου και να μοιραστώ τα τραγούδια μου. Ένιωθα αμήχανα όταν μου πετούσαν χρήματα. Πολλά παιδιά μου στέλνουν ότι τους ενέπνευσα να κάνουν το ίδιο», πρόσθεσε σε άλλο σημείο.

Ο Χρήστος Σπανός έχει βρει το μυστικό της αιώνιας νεότητας, αφού δείχνει σχεδόν συνομήλικος με την κόρη του, Μαρίνα

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως πολλοί την περνούν για αδελφή ή ακόμα και για σύντροφο του πατέρα της. «Εννοείται πως με έχουν περάσει για αδελφή ή σχέση του πατέρα μου - έχει βρει τη συνταγή της… νεότητας. Οι γονείς μου “σκάλωσαν” λίγο όταν τους είπα ότι θα τραγουδήσω στον δρόμο, γιατί ήξεραν την επικινδυνότητα του να έχεις τόσο άμεση επαφή με τον κόσμο», δήλωσε η ίδια.

«Ήταν Τετάρτη, δύο μέρες μετά έδινα το τελευταίο μου μάθημα για τις Πανελλήνιες. Περπατούσα στην Αποστόλου Παύλου και πέτυχα έναν μουσικό να παίζει το αγαπημένο μου τραγούδι του Χατζιδάκι, απέναντι η Ακρόπολη. Την επόμενη μέρα ανακοίνωσα στους γονείς μου ότι θέλω να κάνω κι εγώ το ίδιο. Στο πρώτο μου live εκεί είχα πει στους γονείς μου να μην έρθουν αλλά ήρθαν. Έκανα 9 ή 10 μικρά live στην Αρεοπαγίτου», είπε, κλείνοντας η Μαρίνα Σπανού.