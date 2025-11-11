Σπανού: «Εννοείται πως με έχουν περάσει για αδελφή ή σχέση του πατέρα μου»

«Δεν τραγουδούσα στον δρόμο για να μαζέψω χρήματα», δήλωσε η Μαρίνα Σπανού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.25 , 12:08 Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Barcelona» - Το θεατρικό έργο που πρωταγωνιστεί
11.11.25 , 12:03 Βουλγαρία: Aγνοείται από το 2013, δηλώθηκε νεκρός αλλά βρέθηκε στο Πιρίν
11.11.25 , 11:53 Βασάλος - Βαρθολομάτου: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού!
11.11.25 , 11:52 Αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο
11.11.25 , 11:52 O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε τον πιο νόστιμο μεζέ για το μεσημεριανό τραπέζι
11.11.25 , 11:51 6+1 διάσημες Ελληνίδες που ερωτεύτηκαν νεότερους άνδρες
11.11.25 , 11:43 Άγιος Παντελεήμονας: Οι κινήσεις των δολοφόνων του 31χρονου πριν συλληφθούν
11.11.25 , 11:32 Η NIO ήρθε στην Ελλάδα και εντυπωσιάζει
11.11.25 , 11:21 Νάντια Μπέλε: Το Instagram, οι σπουδές, τα κοσμήματα και το Cash or Trash
11.11.25 , 11:17 Η Ελένη κάνει νάζια στον Ετεοκλή: «Σεμνά, με βλέπει η μαμά μου, δεν μπορώ!»
11.11.25 , 11:17 Aυτό είναι το φρούτο με αντικαρκινική δράση που βοηθά στην απώλεια βάρους
11.11.25 , 10:59 Γιώργος Λιάγκας: «Το συμβόλαιό του λήγει και βγαίνει στην αντεπίθεση»
11.11.25 , 10:58 Διαμαρτυρία αγροτών στο κέντρο της Αθήνας - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
11.11.25 , 10:43 Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
11.11.25 , 10:34 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Βλέπω τη Φάρμα λίγο πριν κοιμήσω το παιδί»
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη - Ποιοι να προσέξουν;
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
6+1 διάσημες Ελληνίδες που ερωτεύτηκαν νεότερους άνδρες
Βασάλος - Βαρθολομάτου: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού!
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Ποια είναι η κατάλληλη ώρα της ημέρας για ένα ντους - Πρωί ή βράδυ;
Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος, οι κόρες και ο χωρισμός
Βουλγαρία: Aγνοείται από το 2013, δηλώθηκε νεκρός αλλά βρέθηκε στο Πιρίν
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη Μαρίνα Σπανού υποδέχτηκε στο πλατό του «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, το βράδυ της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου.

Μαρίνα Σπανού: Στιλάτη με ριγέ oversized κοστούμι

Η νεαρή τραγουδίστρια και κόρη του γνωστού ηθοποιού, Χρήστου Σπανού, μίλησε για την ενασχόλησή της με τη μουσική και την απόφασή της να ξεκινήνει την καριέρα της τραγουδώντας στον δρόμο.

«Ήμουν μουσικός του δρόμου και θα το ξανάκανα, η Αεροπαγίτου περνάει συχνά από τη σκέψη μου. Προσπαθώ να τη φέρνω στο μυαλό μου, εκεί κατάλαβα ότι ο κόσμος χρειάζεται απλώς μία φωνή και κιθάρα για να νιώσει κάτι», είπε αρχικά η Μαρίνα Σπανού. 

«Δεν τραγουδούσα στον δρόμο για να μαζέψω χρήματα, ήμουν ένα 17χρονο κορίτσι που ήθελα να πω τον πόνο μου και να μοιραστώ τα τραγούδια μου. Ένιωθα αμήχανα όταν μου πετούσαν χρήματα. Πολλά παιδιά μου στέλνουν ότι τους ενέπνευσα να κάνουν το ίδιο», πρόσθεσε σε άλλο σημείο. 

Χρήστος Σπανός: Ο «κρυφός» γάμος με την καθηγήτριά του και η κόρη του

Ο Χρήστος Σπανός έχει βρει το μυστικό της αιώνιας νεότητας, αφού δείχνει σχεδόν συνομήλικος με την κόρη του, Μαρίνα

Ο Χρήστος Σπανός έχει βρει το μυστικό της αιώνιας νεότητας, αφού δείχνει σχεδόν συνομήλικος με την κόρη του, Μαρίνα

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως πολλοί την περνούν για αδελφή ή ακόμα και για σύντροφο του πατέρα της. «Εννοείται πως με έχουν περάσει για αδελφή ή σχέση του πατέρα μου - έχει βρει τη συνταγή της… νεότητας. Οι γονείς μου “σκάλωσαν” λίγο όταν τους είπα ότι θα τραγουδήσω στον δρόμο, γιατί ήξεραν την επικινδυνότητα του να έχεις τόσο άμεση επαφή με τον κόσμο», δήλωσε η ίδια.

«Ήταν Τετάρτη, δύο μέρες μετά έδινα το τελευταίο μου μάθημα για τις Πανελλήνιες. Περπατούσα στην Αποστόλου Παύλου και πέτυχα έναν μουσικό να παίζει το αγαπημένο μου τραγούδι του Χατζιδάκι, απέναντι η Ακρόπολη. Την επόμενη μέρα ανακοίνωσα στους γονείς μου ότι θέλω να κάνω κι εγώ το ίδιο. Στο πρώτο μου live εκεί είχα πει στους γονείς μου να μην έρθουν αλλά ήρθαν. Έκανα 9 ή 10 μικρά live στην Αρεοπαγίτου», είπε, κλείνοντας η Μαρίνα Σπανού.

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
 |
THE 2NIGHT SHOW
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top