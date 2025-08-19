Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη: Full in love στην Ικαρία!

Οι φωτογραφίες από τις κοινές τους διακοπές

Καλοκαιρινές στιγμές στην Ικαρία πέρασαν ο Στάθης Κόικας με τη σύντροφό του, Ηλιάνα Μαυρομάτη. Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα της σειράς «Αυτή η νύχτα μένει» και πλέον μοιράζεται την ίδια στέγη στο κέντρο της Αθήνας.

Ηλιάνα Μαυρομάτη - Στάθης Κόικας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού!

Ο γοητευτικός ηθοποιός, που την περασμένη σεζόν απολαύσαμε στον ρόλο του Ιορδάνη στο «Grand Hotel», δημοσίευσε φωτογραφίες στον λογαριασμό του στο Instagram από την κοινή τους απόδραση.

Στάθης Κόικας: Το βιογραφικό, το Instagram και η σχέση με γνωστή ηθοποιό!

Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη: Απόδραση στην Ικαρία

Από αυτές ξεχώρισαν η φωτογραφία με την αγαπημένη του πάνω σε σκάφος, καθώς κι εκείνη που την κρατά στην αγκαλιά του. Όπως μπορούμε να δούμε, το πρόγραμμα των διακοπών τους, περιείχε βόλτες, φαγητό, διασκέδαση και πολλές εξορμήσεις σε κοντινές παραλίες με την παρέα τους.

Στάθης Κόικας: Μιλά πρώτη φορά για τη σχέση του με την Ηλιάνα Μαυρομάτη!

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη έκανε επιδρομή στο προφίλ του Στάθη Κόικα, αφήνοντας καρδιές κάτω από τις αναρτήσεις του, σε μια εκδήλωση αγάπης προς το πρόσωπό του.

 

Άλλες φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Ικαρία

Οι δυο τους ξέφυγαν τα άγχη και την ηχορύπανση της Αθήνας, επιλέγοντας να ζήσουν για λίγες μέρες τον έρωτά τους σε έναν προορισμό με πιο χαλαρούς ρυθμούς. Οι δυο τους περίμεναν καρτερικά αυτές τις μέρες, για να χαλαρώσουν, μιας και η καθημερινότητά τους, λόγω δουλειάς, είναι αρκετά απαιτητική. 

Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΙΚΑΣ
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
Back to Top