Μάχη για τη ζωή της δίνει η Γερμανίδα δήμαρχος - Η κόρη της η κύρια ύποπτη

Η Ίρις Στάλτσερ βρέθηκε σε πολυθρόνα με 13 μαχαιριές σε κοιλιά και πλάτη

Μοσχάτο: Έσπασαν με σφυριά τα δάχτυλα εκτελωνιστή
Γιώργος Καπουτζίδης: Ο λόγος που δε μιλάει δημόσια για τον σύντροφό του
Η Ιωάννα Τούνη το 2024 είχε τζίρο 2 εκατ. ευρώ
Βασίλης Μπισμπίκης: Στην Ευελπίδων για τη δίκη, μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη
Στικούδη για Μπαλάσκα: «Είναι μέσα στο σπίτι μας και μας παρακολουθεί;»
Πανσέληνος στον Κριό: Ένταση, πάθος και… παρεξηγήσεις- Ποιοι να προσέξουν;
Το καλύτερο χωριό στα Ζαγοροχώρια - Όταν η φύση ζωγραφίζει
ΑΑΔΕ: Ποιοι ήταν οι «πρωταθλητές» της φοροδιαφυγής το καλοκαίρι
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Κοσμος
Σε κρίσιμη κατάσταση, με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι νοσηλεύεται η δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στη Γερμανία, Ίρις Στάλτσερ. 

Η 57χρονη, που είχε εκλεγεί δήμαρχος στις 28 Σεπτεμβρίου και επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα την 1η Νοεμβρίου, εντοπίστηκε αιμόφυρτη, καθισμένη σε πολυθρόνα, μέσα στο σπίτι της. 

 

 

Σύμφωνα με την αστυνομία, η Στάλτσερ είχε δεχθεί 13 μαχαιριές στην κοιλιά και την πλάτη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Μπόχουμ με ελικόπτερο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. 

H δήμαρχος του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ δίνει μάχη για τη ζωή της μετά την επίθεση που δέχθηκε

Η 57χρονη υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για τη ζωή της. 

Γερμανία: Υπό κράτηση τα δύο θετά παιδιά της δημάρχου

Την αστυνομία ειδοποίησε ο 15χρονος θετός γιος της Στάλτσερ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του δέχθηκε επίθεση «από αρκετούς άνδρες» στον δρόμο. Ωστόσο, η αστυνομία δε βρήκε στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτή την ιστορία.

 

 

Στο σπίτι δε βρέθηκαν επίσης ίχνη παραβίασης, γεγονός που οδήγησε τους ερευνητές να εξετάσουν το ενδεχόμενο ο δράστης να ανήκει στο στενό οικογενειακό περιβάλλον της.

Σύμφωνα με κρατικό κανάλι WDR και τον ιστότοπο Focus Online, οι υποψίες αρχικά έπεσαν στον 15χρονο γιο της 57χρονης, ο οποίος μεταφέρθηκε με χειροπέδες για να αποφευχθεί η απώλεια αποδεικτικών στοιχείων. Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, όπως μεταφέρει η Bild, πριν από την κλήση έκτακτης βοήθειας ακούστηκε έντονος καβγάς ανάμεσα στη Στάλτσερ και τον γιο της.

Οι αρχές κρατούν τα δύο θετά παιδιά της δημάρχου, ενώ βασική ύποπτη θεωρείται η 17χρονη θετή της κόρη - AP Images

Οι αρχές έθεσαν υπό κράτηση τα δύο θετά παιδιά της δημάρχου, ηλικίας 15 και 17 ετών, τα οποία βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του περιστατικού. Αν και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά όλα τα πιθανά κίνητρα, μεταξύ των οποίων και προσωπικές ή οικογενειακές διαφορές.

Αργότερα, μετά από έρευνες και ανακρίσεις οι αστυνομικοί κατέληξαν ότι κύριος δράστης της επίθεσης στην 57χρονη είναι η 17χρονη θετή της κόρη. 

Γερμανικά μέσα αναφέρουν πως το κορίτσι φέρεται να είχε εμπλακεί σε επεισόδιο με μαχαίρι στο σχολείο της, πριν από έναν χρόνο. Το στοιχείο αυτό δεν επιβεβαιώνεται επισήμως. 

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα η 17χρονη κόρη της δημάρχου είχε επιτεθεί και στο παρελθόν στη μητέρα της - AP Images

Το Der Spiegel αποκάλυψε επίσης ένα βίαιο περιστατικό που είχε ήδη συμβεί στο σπίτι της Στάλτσερ το περασμένο καλοκαίρι. Τότε η 17χρονη φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα της με μαχαίρι, αν και χωρίς σοβαρές συνέπειες. Η επίθεση καταγράφηκε ως περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας και οδήγησε σε επέμβαση της αστυνομίας.

«Μισή ώρα πριν προσγειωθεί το ελικόπτερο διάσωσης, άκουσα το αγόρι και τη μητέρα του να μαλώνουν. Κυριολεκτικά ούρλιαζαν ο ένας στον άλλον», είπε στην Bild  γείτονας της οικογένειας.

Η αστυνομία πραγματοποιεί εξονυχιστικές έρευνες στην κατοικία της δημάρχου, εξετάζοντας DNA, ψηφιακά ίχνη και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα. Οι αρχές δεν αποκλείουν καμία εκδοχή — από οικογενειακή σύγκρουση έως προσχεδιασμένη επίθεση.

Γερμανία: Πολιτικές αντιδράσεις για την επίθεση στη Δήμαρχο του Χέρντεκε

Κάτοικοι του Χέρντεκε αφήνουν λουλούδια και μηνύματα έξω από το δημαρχείο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης σε όλη τη Γερμανία.

Γείτονες δήλωσαν ότι πριν έρθει η αστυνομία άκουσαν τη δήμαρχο να τσακώνεται άγρια με τον γιο της - AP Images

Η Ίρις Στάλτσερ, δικηγόρος εργατικών διαφορών και μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), κέρδισε τις δημοτικές εκλογές στο Χέρντεκε στα τέλη Σεπτεμβρίου με 52,2% των ψήφων έναντι του συντηρητικού υποψηφίου Φάμπιαν Χάας (CDU). 

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, καταδίκασε την επίθεση ως «απάνθρωπη και θλιβερή πράξη», εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στην οικογένεια της Στάλτσερ και τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση.

«Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας, είτε προέρχεται από πολιτικά είτε από προσωπικά κίνητρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχα, τοπικοί αξιωματούχοι της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας δήλωσαν συγκλονισμένοι, ενώ οι δημοτικές ενώσεις της Γερμανίας ζήτησαν αυξημένα μέτρα προστασίας για τους αιρετούς μετά από σειρά απειλών και επιθέσεων τα τελευταία χρόνια.

Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου η Γερμανία προσπαθεί να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη βία εναντίον πολιτικών και δημοσίων λειτουργών. Μόνο το 2024, σχεδόν 6 στους 10 αιρετούς δήλωσαν ότι έχουν δεχθεί απειλές ή επιθέσεις, σύμφωνα με έρευνες των δημοτικών ενώσεων.

