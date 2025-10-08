Στικούδη για Μπαλάσκα: «Είναι μέσα στο σπίτι μας και μας παρακολουθεί;»

Η Κατερίνα Στικούδη έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά, όπου μίλησε τόσο για την ξαφνική αποχώρηση του συζύγου της, Βαγγέλη Σερίφη από την εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στο OPEN, όσο και για το τέλος της συνεργασίας της με τους Vegas σε νυχτερινό μαγαζί.

«Ο σύζυγός μου λέει και κάνει αυτό που νιώθει. Το θέμα είναι να είμαστε χαρούμενοι με τις επιλογές μας», είπε αρχικά η τραγουδίστρια.

Όσον αφορά στις δηλώσεις του Σταύρου Μπαλάσκα σχετικά με τον ρόλο της στην αποχώρηση του Βαγγέλη Σερίφη από την εκπομπή Κοινωνία Άνω Κάτω, η Κατερίνα Στικούδη απάντησε: «Α είναι μέσα στο σπίτι μας και μας παρακολουθεί; Έχει βάλει κοριούς και τα ακούει όλα. Και πάλι δικό μας θέμα, μέσα στο σπίτι μας να λέμε τη γνώμη μας και να ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας και ο ένας να επηρεάζει τον άλλον. Στο τέλος της μέρας ο καθένας κάνει τις επιλογές του κι ο Βαγγέλης και εγώ, στους δικούς μας τομείς ο καθένας».

Τι είχε πει ο Σταύρος Μπαλάσκας

«Επειδή το έζησα. Έβλεπα έναν Σερίφη πολύ δομημένο, έναν ευγενέστατο τύπο που είχε εξαιρετική σχέση με όλους. Τον στήριξε το κανάλι, δεν υπήρχε καμία παραφωνία σε τίποτα. Ξαφνικά, έκανε μπαφ και χάθηκε. Μετά δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι ειπώθηκε ανάμεσα στο κανάλι κι αυτόν. Με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο μπροστά μου είχε ενάρετη σχέση, γελούσαν, αντάλλασσαν αστεία. Δεν υπήρχε καμία κόντρα! Ξέρεις τι πιστεύω; Του έβαλε πολύ χέρι η Στικούδη. Δεν τρώει ξύλο αλλά τον μάλωσε. Τον πήρε από εκεί. Αφού δεν έδειχνε να έχει πρόβλημα ο άνθρωπος. Μπροστά στα δικά μου μάτια δεν έγινε τίποτα μπροστά στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και τον Βαγγέλη Σερίφη. Δεν είχαμε μαλώσει, συζητούσαμε. Και οι άνθρωποι του σταθμού και οι άνθρωποι της παραγωγής δεν είχαν καταλάβει κάτι. Το διάβασα σε όλα τα sites, δεν είναι δικό μου (σ.σ. για τη Στικούδη). Στη δική μου αντίληψη ποτέ δεν έπαιξε κάτι. Υπάρχει ευγένεια», είχε σχολιάσει στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

«Έχω συνεργαστεί πολλές φορές με τους Vegas. Συμβαίνουν καμιά φορά αυτά τα πράγματα. Τους εύχομαι καλή επιτυχία και τους αγαπώ πολύ. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Όλα συμβαίνουν για κάποιον λόγο. Δεν με σοκάρουν αυτά και στον χώρο του θεάματος και της μουσικής, συμβαίνουν αυτά» είπε η τραγουδίστρια για την αποχώρηση των Vegas από το νυχτερινό σχήμα.

