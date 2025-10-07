Μπογδάνος για Σερίφη : «Δεν έχω λόγο να μιλήσω μαζί του»

«Είναι άδικο αυτό που είπε ο Βαγγέλης Σερίφης»

07.10.25 , 09:36
Μετά την αποχώρηση του Βαγγέλη Σερίφη από την εκπομπή στο OPEN, Κοινωνία Άνω Κάτω, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μίλησε στο Breakfast@Star και στη δημοσιογράφο, Λιάννα Ζημάλη για όσα συνέβησαν.

Όπως είπε, πιστεύει ότι είναι άδικοι οι χαρακτηρισμοί του Β. Σερίφη περί ρητορικής μίσους και δεν έχει κανένα λόγο να μιλήσει μαζί του.

«Οι πρώτες εκπομπές πάνε μία χαρά, βρίσκουμε τα πατήματά μας, τον ρυθμό μας και πιστεύω ότι θα πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο» είπε αρχικά ο Μπογδάνος.

Για τις πρόσφατες δηλώσεις του Βαγγέλη Σερίφη περί ρητορικής μίσους, είπε:

«Είναι άδικο αυτό που είπε ο Βαγγέλης Σερίφης αλλά είναι δικαίωμά του να το πιστεύει. Δε με θίγει, έχω συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια όσοι δεν αντιλαμβάνονται την εθνοσυντηρητική σκοπιά των πραγμάτων, να κολλάνε σε πολλούς ανθρώπους ταμπέλες, όπως «φασίστες», «ακροδεξιούς», «ρητορική μίσους» κι άλλα τέτοια. Τους ξεπερνάει η ιστορία σιγά σιγά. Δεν έχω κανέναν λόγο να μιλήσω μαζί του, επειδή πιο πριν δεν μιλούσα μαζί του, οπότε θα φανεί περίεργο να μιλήσω τώρα».

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός dj και σύζυγος της Κατερίνας Στικούδη, Βαγγέλης Σερίφης, τη φετινή σεζόν θα συμμετείχε στη βραδινή εκπομπή του Open «Κοινωνία Άνω Κάτω». Ωστόσο, ο ίδιος, λίγο πριν την πρεμιέρα, αποφάσισε να αποχωρήσει.

Σερίφης: «Δεν ένιωσα την ανάγκη να τους χαιρετήσω στην εκπομπή»

Η εκπομπή έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου με τους Κωνσταντίνο Μπογδάνο, Κατερίνα Παπακωστοπούλου, Αναστάσιο Ντούγκα και Σταύρο Μπαλάσκα.

Η εκπομπή έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου με τους Κωνσταντίνο Μπογδάνο, Κατερίνα Παπακωστοπούλου, Αναστάσιο Ντούγκα και Σταύρο Μπαλάσκα.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής του Open Κοινωνία Άνω Κάτω
