Γκρέκου: Η δουλειά σε φαρμακευτική, το πρόβλημα υγείας & ο πιλότος γιος

«Έχω σταματήσει τρία χρόνια από τη νύχτα», είπε η γνωστή τραγουδίστρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.10.25 , 13:44 OPEL FRONTERA DAYS: Ένα δεκαήμερο αφιερωμένο στο νέο Frontera
08.10.25 , 13:40 Ελένη Τσολάκη: Η φωτογραφία & το μήνυμα μετά την περιπέτεια της υγείας της
08.10.25 , 13:39 Νόμπελ Χημείας στους Σουσούμου Κιταγκάουα, Ρίτσαρντ Ρόμπσον, Όμαρ Γιάγκι
08.10.25 , 13:16 Το Street Dance Festival Battle Of The Best ξεκινά!
08.10.25 , 13:03 Στιλάτα και άνετα ρούχα για τις βροχερές μέρες
08.10.25 , 13:00 Λυκουρέζου: Η διαμάχη με την αδερφή της, τα ναρκωτικά κι ο σύντροφός της
08.10.25 , 12:56 Mαδρίτη: 30χρονη αρχιτέκτονας στους 4 νεκρούς από την κατάρρευση κτιρίου
08.10.25 , 12:48 Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα»
08.10.25 , 12:35 Στην Ευελπίδων ο Μπισμπίκης - Τα νέα στοιχεία που προσκόμισε στη δίκη
08.10.25 , 12:31 Φάρμα: Έξω φρενών ο Γιώργος - «Απαγορεύεται να μιλήσουμε;»
08.10.25 , 12:21 Βαρθακούρης: Οι throwback φωτογραφίες με τον Γιάννη Βαρδή πριν 25 χρόνια
08.10.25 , 12:16 Novacinema4: Δείτε τις αστυνομικές σειρές που θα σας καθηλώσουν!
08.10.25 , 12:07 Πέγκυ Τρικαλιώτη: Η ηλικία, η καριέρα, η κορούλα κι ο γοητευτικός σύντροφος
08.10.25 , 11:57 Τατόι: Έπεσε εκπαιδευτικό αεροσκάφος - Βίντεο και φωτογραφίες
08.10.25 , 11:52 Αννα Ζηρδέλη: Όσα είπε για την εκπομπή του Θανάση Πάτρα
Λυκουρέζου: Η διαμάχη με την αδερφή της, τα ναρκωτικά κι ο σύντροφός της
Τατόι: Έπεσε εκπαιδευτικό αεροσκάφος - Βίντεο και φωτογραφίες
Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα»
Στην Ευελπίδων ο Μπισμπίκης - Τα νέα στοιχεία που προσκόμισε στη δίκη
Δανάη Μιχαλάκη: Σπάνια εμφάνιση με τον μπαμπά της - Τι πήγε στραβά;
Μοσχάτο: Έσπασαν με σφυριά τα δάχτυλα εκτελωνιστή
Mαδρίτη: 30χρονη αρχιτέκτονας στους 4 νεκρούς από την κατάρρευση κτιρίου
Μάχη για τη ζωή της δίνει η Γερμανίδα δήμαρχος - Η κόρη της η κύρια ύποπτη
Ελένη Τσολάκη: Η φωτογραφία & το μήνυμα μετά την περιπέτεια της υγείας της
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Έλενα Γκρέκου: Όσα είπε για τη στροφή στην καριέρα της, το πρόβλημα υγείας & τον γιο της στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τη «στροφή» στην καριέρα της εδώ και τρία χρόνια, το πρόβλημα υγείας της και τον γιο της που σπουδάζει πιλότος μίλησε η Έλενα Γκρέκου.

«Δεν υπάρχει περίπτωση τουλάχιστον για το επόμενο προσεχές διάστημα να ξανασχοληθώ με τη δουλειά (σ.σ τραγούδι). Πολλές φορές τη νύχτα ξεχνάω να κλείσω το κινητό μου και με παίρνουν για δουλειά, ή για να κλείσουν κάποιο τραπέζι, νομίζουν ότι κάπου δουλεύω. Είναι τρία χρόνια τώρα», αποκάλυψε.

Όπως είπε, εργάζεται πλέον στο επικοινωνιακό κομμάτι μιας φαρμακευτικής εταιρίας. «Κάθισα, διάβασα κάποια πραγματάκια γιατί καταλαβαίνεις δεν μπορείς να πεις έτσι μέσα. Πήρα το ECDL, δύο ξένες γλώσσες και ξεκίνησα σε αυτή την εταιρία», εξήγησε. 

«Πήγα προς αυτή την κατεύθυνση μέσω φίλων. Μου ανέθεσαν το επικοινωνιακό κομμάτι και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είμαι στο οικονομικό κομμάτι της φαρμακευτικής. Πηγαίνω στα νοσοκομεία και τιμολογώ τα ατιμολόγητα. Έχω να κάνω με τους διοικητές. Κάθε αρχή και δύσκολη», είπε. 

Γκρέκου: Η δουλειά σε φαρμακευτική, το πρόβλημα υγείας & ο πιλότος γιος

Ο γιος της με τον Βαλάντη σπούδασε πιλότος. «Εδώ δεν ήταν απλά οικονομία. Αυτό ήταν ότι πουλήσαμε το πατρικό σπίτι της μητέρας μου στη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσει. Για μένα τα πάντα και πρώτα από όλα είναι ο Χάρης. Τώρα έχει φύγει από το σπίτι, μένει κοντά στο αεροδρόμιο. Τώρα είναι αεροσυνοδός, μέχρι να γίνει πιλότος, είναι μικρός ακόμη», ανέφερε για τον γιο της.

Σχετικά με τον πατέρα του γιου της ανέφερε πως πλέον έχουν μια ήρεμη σχέση και πως η ίδια είναι άνθρωπος που δεν μπορεί να κρατήσει κακία.

«Ίσως αυτό με κάνει να νιώθω πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου. Και εκείνος έχει συμβάλλει, έχει έρθει πολύ κοντά με το παιδί, έχουν γίνει φίλοι. Είναι πολύ σημαντικό το παιδί να έχει το αντρικό πρότυπο. Πολλές φορές κάποιος μπορεί να μην μπορεί να συμβάλει οικονομικά, αλλά μπορεί να συμβάλει με άλλο τρόπο», συμπλήρωσε.

Έλενα Γκρέκου: Το πρόβλημα υγεία με το σάκχαρο

«Βρήκαμε πολύ χαμηλό σάκχαρο που είναι εξίσου επικίνδυνο. Κάνω θεραπεία, παίρνω το χάπι μου, προσέχω πάρα πολύ, δεν κάνει ούτε στο χαμηλό σάκχαρο να τρως γλυκά. Είμαι με υποκατάστατα, γιατί έχω υπογλυκαιμίες. Έχω αλλάξει λίγο τρόπο ζωής. Δεν πρέπει να κουράζομαι πάρα πολύ. Όταν κουράζομαι πρέπει να ξεκουράζομαι», αποκάλυψε

«Το κατάλαβα διότι είχα συνεχόμενες κράμπες, πάρα πολύ έντονη ζάλη. Ένιωθα πολλές φορές ότι υπήρχε υπερβολική κούραση, ενώ δεν έκανα συγκεκριμένα, μέρα μπορεί να μην έκανα τίποτα. Πολλές φορές ένιωθα ότι αγκύλωναν τα πόδια μου την ώρα που οδηγούσα, που είναι πολύ επικίνδυνο. Τέλος πάντων, η διάγνωση ήταν ότι έχω σάκχαρο και ότι θα πρέπει να αλλάξω και τη διατροφή μου, ότι πρέπει να πάρω κάποιο συγκεκριμένο χάπι», πρόσθεσε. 

Γκρέκου: Η δουλειά σε φαρμακευτική, το πρόβλημα υγείας & ο πιλότος γιος

Τέλος, μίλησε για τη σχέση της κι ενώ είπε ότι είναι «πολύ καλά», πρόσθεσε επίσης πως αν της έκανε πρόταση γάμου ο τωρινός της σύντροφος, δε θα δεχόταν. «Με τίποτα! Μετά από τόσα χρόνια; Με τίποτα. Μόνο με καινούργιο σύντροφο θα το σκεφτόμουν», παραδέχτηκε η Έλενα Γκρέκου. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΑ ΓΚΡΕΚΟΥ
 |
ΓΙΟΣ
 |
BΑΛΑΝΤΗΣ
 |
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top