Γκρέκου: Η δουλειά σε φαρμακευτική, το πρόβλημα υγείας & ο πιλότος γιος

Έλενα Γκρέκου: Όσα είπε για τη στροφή στην καριέρα της, το πρόβλημα υγείας & τον γιο της στο Happy Day

Για τη «στροφή» στην καριέρα της εδώ και τρία χρόνια, το πρόβλημα υγείας της και τον γιο της που σπουδάζει πιλότος μίλησε η Έλενα Γκρέκου.

«Δεν υπάρχει περίπτωση τουλάχιστον για το επόμενο προσεχές διάστημα να ξανασχοληθώ με τη δουλειά (σ.σ τραγούδι). Πολλές φορές τη νύχτα ξεχνάω να κλείσω το κινητό μου και με παίρνουν για δουλειά, ή για να κλείσουν κάποιο τραπέζι, νομίζουν ότι κάπου δουλεύω. Είναι τρία χρόνια τώρα», αποκάλυψε.

Όπως είπε, εργάζεται πλέον στο επικοινωνιακό κομμάτι μιας φαρμακευτικής εταιρίας. «Κάθισα, διάβασα κάποια πραγματάκια γιατί καταλαβαίνεις δεν μπορείς να πεις έτσι μέσα. Πήρα το ECDL, δύο ξένες γλώσσες και ξεκίνησα σε αυτή την εταιρία», εξήγησε.

«Πήγα προς αυτή την κατεύθυνση μέσω φίλων. Μου ανέθεσαν το επικοινωνιακό κομμάτι και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είμαι στο οικονομικό κομμάτι της φαρμακευτικής. Πηγαίνω στα νοσοκομεία και τιμολογώ τα ατιμολόγητα. Έχω να κάνω με τους διοικητές. Κάθε αρχή και δύσκολη», είπε.

Ο γιος της με τον Βαλάντη σπούδασε πιλότος. «Εδώ δεν ήταν απλά οικονομία. Αυτό ήταν ότι πουλήσαμε το πατρικό σπίτι της μητέρας μου στη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσει. Για μένα τα πάντα και πρώτα από όλα είναι ο Χάρης. Τώρα έχει φύγει από το σπίτι, μένει κοντά στο αεροδρόμιο. Τώρα είναι αεροσυνοδός, μέχρι να γίνει πιλότος, είναι μικρός ακόμη», ανέφερε για τον γιο της.

Σχετικά με τον πατέρα του γιου της ανέφερε πως πλέον έχουν μια ήρεμη σχέση και πως η ίδια είναι άνθρωπος που δεν μπορεί να κρατήσει κακία.

«Ίσως αυτό με κάνει να νιώθω πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου. Και εκείνος έχει συμβάλλει, έχει έρθει πολύ κοντά με το παιδί, έχουν γίνει φίλοι. Είναι πολύ σημαντικό το παιδί να έχει το αντρικό πρότυπο. Πολλές φορές κάποιος μπορεί να μην μπορεί να συμβάλει οικονομικά, αλλά μπορεί να συμβάλει με άλλο τρόπο», συμπλήρωσε.

Έλενα Γκρέκου: Το πρόβλημα υγεία με το σάκχαρο

«Βρήκαμε πολύ χαμηλό σάκχαρο που είναι εξίσου επικίνδυνο. Κάνω θεραπεία, παίρνω το χάπι μου, προσέχω πάρα πολύ, δεν κάνει ούτε στο χαμηλό σάκχαρο να τρως γλυκά. Είμαι με υποκατάστατα, γιατί έχω υπογλυκαιμίες. Έχω αλλάξει λίγο τρόπο ζωής. Δεν πρέπει να κουράζομαι πάρα πολύ. Όταν κουράζομαι πρέπει να ξεκουράζομαι», αποκάλυψε

«Το κατάλαβα διότι είχα συνεχόμενες κράμπες, πάρα πολύ έντονη ζάλη. Ένιωθα πολλές φορές ότι υπήρχε υπερβολική κούραση, ενώ δεν έκανα συγκεκριμένα, μέρα μπορεί να μην έκανα τίποτα. Πολλές φορές ένιωθα ότι αγκύλωναν τα πόδια μου την ώρα που οδηγούσα, που είναι πολύ επικίνδυνο. Τέλος πάντων, η διάγνωση ήταν ότι έχω σάκχαρο και ότι θα πρέπει να αλλάξω και τη διατροφή μου, ότι πρέπει να πάρω κάποιο συγκεκριμένο χάπι», πρόσθεσε.

Τέλος, μίλησε για τη σχέση της κι ενώ είπε ότι είναι «πολύ καλά», πρόσθεσε επίσης πως αν της έκανε πρόταση γάμου ο τωρινός της σύντροφος, δε θα δεχόταν. «Με τίποτα! Μετά από τόσα χρόνια; Με τίποτα. Μόνο με καινούργιο σύντροφο θα το σκεφτόμουν», παραδέχτηκε η Έλενα Γκρέκου.