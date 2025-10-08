Ελίζα Σκολίδη: «Μάγεψε» το Instagram με τη μελωδική φωνή της

Η Ελίζα Σκολίδη είναι μία νέα ηθοποιός, η οποία έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, τόσο για τις υποκριτικές της ικανότητες όσο και για τη «σπιρτάδα» που δίνει στους ρόλους της. Αυτήν την περίοδο την απολαμβάνουμε στη σειρά HOTEL ELVIRA.

Από μικρή ηλικία έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τέχνη, την υποκριτική και τη μουσική. Η Ελίζα παίζει κιθάρα με εξαιρετική δεξιοτεχνία και έχει μια φωνή που μαγνητίζει. Έχει μάλιστα, ανεβάσει βίντεο στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στο οποίο έχουν πέσει τα likes «βροχή».

Δες το βίντεο:

«Το χιούμορ είναι η σωσίβια λέμβος»

Φέτος είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται σε σειρά με πρωταγωνιστικό ρόλο. Το κοινό τη γνώρισε καλύτερα από το IQ 160 του Star και τον «Σασμό» του Alpha. Τώρα η Ελίζα Σκολίδη είναι εκείνη που κρατάει τα «ηνία», κάτι, που όπως παραδέχεται, τη φέρνει συχνά στα όριά της.

«Το να φέρεις τη μεγαλύτερη ευθύνη του όγκου της ιστορίας είναι πράγματι κάτι πολύ μεγάλο. Το αστείο είναι ότι ένιωσα πως μου ταιριάζει αυτός ο όγκος, η μεγάλη ευθύνη, δεν αντιμετώπισα χάος, αντίθετα με εξίταρε πολύ. Φυσικά, δεν είναι όλα ρόδινα όταν λες “ναι” σε κάτι τόσο μεγάλο. Τα ωράρια ήταν τρελά, κυρίως ξημερώματα, συν οι αποστάσεις και η οδήγηση, συν η παράσταση που είχα κάθε µέρα µετά το δεκάωρο γύρισµα. Επειδή παράλληλα έχεις και µια προσωπική ζωή, έρχεσαι πολλές φορές στα όριά σου. Αλλά θα το ξαναέκανα µε κλειστά µάτια, γνωρίζοντας πια και πώς να µε φροντίσω καλύτερα», δήλωσε σε νέα της συνέντευξη στο «Βήμα» η ηθοποιός.

Της αρέσει που παίζει σε κωμωδία, άλλωστε το χιούμορ έχει βασικό ρόλο και στην προσωπική της ζωή.

«Για εμένα το χιούμορ είναι η σωσίβια λέμβος. Δεν το βρίσκω πάντα. Ειδικά τις στιγμές που δεν το βρίσκω σε εμένα το αναζητώ αλλού. Φυσικά με αυτό το κριτήριο διαλέγω και την παρέα μου. Με μία παράκληση, βέβαια, να μην κάνουμε πλάκα εκεί που πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά. Δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες, ούτε το χιούμορ πανάκεια», ανέφερε στη ίδια συνέντευξη.