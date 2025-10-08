Pirelli: Νίκη Russell και πρωτάθλημα κατασκευαστών για τη McLaren

Η στρατηγική που ακολούθησε στα ελαστικά της Pirelli

Pirelli: Νίκη Russell και πρωτάθλημα κατασκευαστών για τη McLaren
Η νίκη πήγε στον George Russell, ενώ η McLaren διατήρησε τον τίτλο των Κατασκευαστών. Αυτός είναι ο τίτλος του Γκραν Πρι της Σιγκαπούρης. Ο οδηγός της Mercedes μετέτρεψε τη pole position σε νίκη καθώς ουσιαστικά δεν απειλήθηκε ποτέ. Μόνο κατά τη διάρκεια των πιτ στοπ παραχώρησε στιγμιαία το προβάδισμα, το οποίο είχε πάρει από την πρώτη στροφή. Αυτή είναι η πέμπτη νίκη στην καριέρα του Άγγλου, η δεύτερη φέτος.

Pirelli: Νίκη Russell και πρωτάθλημα κατασκευαστών για τη McLaren 

Ταυτόχρονα έγινε ο όγδοος οδηγός που γράφει το όνομά του στο τρόπαιο του νικητή σε αυτόν τον αγώνα. Ήταν η έκτη νίκη για τη Mercedes, στη Σιγκαπούρη και η 131η συνολικά. Η McLaren συγκέντρωσε 27 βαθμούς, χάρη στην τρίτη θέση του Lando Norris και στην τέταρτη του Oscar Piastri, διατηρώντας έτσι τον τίτλο των Κατασκευαστών για δεύτερη συνεχή χρονιά, το δέκατο πρωτάθλημά της. Η ομάδα του Woking είχε να κερδίσει δύο συνεχόμενους τίτλους Κατασκευαστών από το διάστημα 1988 -1991 όπου είχε πάρει 4 συνεχόμενους. Η McLaren βρίσκεται πλέον μόνη της στη δεύτερη θέση των κατασκευαστών, πίσω από τη Ferrari που αριθμεί 16 πρωταθλήματα. 

Ο Max Verstappen δεν έχει καταφέρει ακόμη να πετύχει την πρώτη του νίκη στη Σιγκαπούρη, καθώς αυτή είναι η τρίτη φορά που τερματίζει δεύτερος, και η τέταρτη που ανεβαίνει στο βάθρο. 

Pirelli: Νίκη Russell και πρωτάθλημα κατασκευαστών για τη McLaren 

Τα ελαστικά στην πίστα  

Οι γόμες που επιλέχθηκαν για την εκκίνηση του αγώνα ήταν η μέση και η μαλακή. Όπως αναμενόταν, οι περισσότεροι οδηγοί (14) επέλεξαν την μέση γόμα (C4), ενώ έξι οι Verstappen, Tsunoda, Stroll, Alonso, Colapinto και Hadjar προτίμησαν την μαλακή γόμα (C5). Η χρήση της σκληρής γόμας στην αρχή αποκλείστηκε, καθώς η πίστα ήταν ακόμα λίγο υγρή μετά τη βροχή που έπεσε αργά το απόγευμα. Η σκληρή γόμα ήταν η πιο δημοφιλής επιλογή για το δεύτερο μέρος του αγώνα.

Η μαλακή γόμας επίσης συνέχισε να χρησιμοποιείται, καθώς τρεις οδηγοί, οι Lawson, Albon και Sainz, έκαναν το δεύτερο μέρος αγώνα με την C5. Τρεις οδηγοί, οι Hamilton, Gasly και Hulkenberg, έκαναν δύο pit stop. Συνολικά, οι C3 και C4 έκαναν παρόμοια ποσότητα δουλειάς, με τη μέση γόμα να συμπληρώνει 508 γύρους, και τη σκληρή γόμα τέσσερις λιγότερους (504). Σε σύγκριση με πέρυσι, η μαλακή γόμα έκανε περισσότερους από τους διπλάσιους γύρους, πηγαίνοντας από το 8,67% του συνόλου των γύρων που ολοκληρώθηκαν το 2024, στο 17,66% φέτος. 

 

