Πανσέληνος στον Κριό: Ένταση, πάθος και… παρεξηγήσεις- Ποιοι να προσέξουν;

Η σημερινή μέρα ξεκινά με έντονη ενέργεια, καθώς νωρίς το πρωί ολοκληρώθηκε η πανσέληνος στο παρορμητικό και φλογερό ζώδιο του Κριού. Και φυσικά, η επιρροή της δεν περιορίζεται μόνο στο βράδυ επηρεάζει ολόκληρη τη μέρα, ενισχύοντας την ένταση, την παρόρμηση αλλά και... τα νεύρα.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

«Πρόκειται για ένα φεγγάρι γεμάτο φωτιά, που φέρνει ενέργεια αλλά και προκλήσεις, ειδικά στην επικοινωνία. Μικρές παρεξηγήσεις, παρορμητικά λόγια και στιγμές εκνευρισμού δεν αποκλείονται, οπότε καλό είναι σήμερα να σκεφτούμε λίγο παραπάνω πριν μιλήσουμε», είπε η Άση Μπήλιου κάνοντας τις αστρολογικές της προβλέψεις στο Breakfast@star.

Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο;

«Η πιο «ζόρικη» όψη της ημέρας κορυφώνεται το απόγευμα και αγγίζει κυρίως τα σταθερά ζώδια: Ταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες και Υδροχόους, ιδιαίτερα όσους είναι γεννημένοι στις πρώτες μέρες των ζωδίων τους. Γι' αυτούς, χρειάζεται προσοχή στην επικοινωνία, στις επαφές, στις σχέσεις. Είναι η κλασική μέρα που μπορεί, χωρίς να το καταλάβεις, να πεις μια κουβέντα που θα πληγώσει ή θα προκαλέσει ένταση. Όπως λέμε... "η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, αλλά κόκαλα τσακίζει".

Η πανσέληνος αυτή γίνεται στο ζώδιο του Κριού, που είναι ατρόμητο, αποφασιστικό και γεμάτο πάθος. Ο Κριός είναι εκείνος που δεν φοβάται την αλλαγή, που ρισκάρει, που προχωρά μπροστά ακόμη κι όταν υπάρχει φόβος ή αβεβαιότητα. Αυτό το φεγγάρι μάς καλεί όλους, ανεξαρτήτως ζωδίου, να αγκαλιάσουμε αυτή την κριαρίσια τόλμη  αλλά με λίγη παραπάνω σκέψη πριν από κάθε παρόρμηση», συμπλήρωσε η έγκριτη αστρολόγος.

Πρόκειται για την πρώτη από τις τρεις υπερπανσελήνους που θα έχουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Οι επόμενες δύο έρχονται τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Ονομάζεται «υπερπανσέληνος» γιατί η Σελήνη βρίσκεται πιο κοντά στη Γη από ό,τι συνήθως, με αποτέλεσμα να τη βλέπουμε πιο φωτεινή και μεγαλύτερη στον ουρανό. Και η επιρροή της; Φυσικά, ακόμη πιο δυναμική και συναισθηματικά φορτισμένη.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

