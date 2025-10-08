Αλέξης Τσίπρας: «Δεν έκλεισε το μάτι σε κανέναν, δεν κάλεσε κανέναν»

Αναμένουν τις κινήσεις του μετά την παραίτησή του

Τα επόμενα βήματα του Αλέξη Τσίπρα μετά την παραίτησή του από βουλευτής
Μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τα σενάρια περί ίδρυσης νέου κόμματος να θεωρούνται πλέον δεδομένα, το ενδιαφέρον στρέφεται στα πρόσωπα που θα ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό στο νέο αυτό εγχείρημα. 

Ήδη η ονοματολογία δίνει και παίρνει. Εκτός από πρόσωπα, με τα οποία έχει συμπορευτεί ο Αλέξης Τσίπρας για χρόνια, τη διαθεσιμότητά τους για το νέο κόμμα έχουν εκδηλώσει και πρόσωπα που στο πρόσφατο παρελθόν είτε είχαν βρεθεί απέναντί του, είτε επιδιώκουν να αναβαπτιστούν πολιτικά. 

Αλέξης Τσίπρας: Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Η ανακοίνωσή του

Πάντως το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα επισημαίνει με έμφαση ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κλείσει το μάτι σε κανέναν, ούτε είχε έρθει σε κάποια συνεννόηση με τον οποιοδήποτε για το αν θα τον πάρει μαζί του στα επόμενα σχέδιά του. 

Τσίπρας Φάμελλος

Σημειώνουν δε ότι ο τρόπος που αποφάσισε να ανακοινώσει την παραίτησή του, αιφνιδιάζοντας τους πάντες, δείχνει ότι δεν υπήρξαν παρασκηνιακές συνομιλίες. 

Αντίθετα, στη δήλωση παραίτησής του κάνει σαφές ότι ο ίδιος θα βρεθεί κοντά στους πολίτες για να συνομιλήσει μαζί τους και πως η ανανέωση είναι το ζητούμενο. 

Το φάντασμα Τσίπρα στοιχειώνει τον ΣΥΡΙΖΑ:«Όσοι είναι να φύγουν να το πουν»

Κύκλοι προσκείμενοι στον πρώην πρωθυπουργό υπογραμμίζουν επίσης πως όσο αντισυμβατική και εκτός πολιτικού πλαισίου ήταν η παραίτησή του από βουλευτής, άλλο τόσο αντισυμβατική θα είναι και η πορεία του στην κοινωνία για να ξαναπιάσει το νήμα της επαφής του με τον κόσμο.

Ο Αλέξης Τσίπρας με τη σύζυγό του Μπέτυ Μπαζιάνα

Αυτή η εκτός πλαισίου πρώτη κίνηση είναι το πρώτο βήμα καθώς θα ακολουθήσουν πολλές ακόμη αντισυμβατικές κινήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει σκοπό να βάλει ενδιάμεσους στην απευθείας σύνδεσή του με την κοινωνία και να να κλειστεί σε δωμάτια ειδικών, αναλυτών και παραγόντων που αποδείχτηκε ότι μεταφέρουν μια παραμορφωμένη και φιλτραρισμένη εικόνα της πραγματικότητας.

Τα επόμενα βήματα του Αλέξη Τσίπρα: Ανακοινώνει το επιτελείο του

Πρόθεσή του είναι να πάρει το χρόνο του για να πάει σε βάθος αυτή την απευθείας επανασύνδεση με την κοινωνία που απαιτεί χρόνο και θα αρχίσει αμέσως μετά την έκδοση του βιβλίου του.

Σε αυτή την πορεία, λένε άνθρωποι που συνομιλούν μαζί του, δε θα πάρει και δε θα καλέσει κανέναν να τον ακολουθήσει.

Αλέξης Τσίπρας

Φαίνεται όμως ότι δίνει και τον απαραίτητο χρόνο στην Κουμουνδούρου για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και η ηγεσία κυρίως του κόμματος να προετοιμαστεί για αυτό που όλοι προεξοφλούν ως το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ.

Αλέξης Τσίπρας: Η απάντηση που έδωσε για το νέο κόμμα

Σε κάθε περίπτωση όσοι βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν βλέπουν θετικά το νέο κόμμα Τσίπρα δε δείχνουν διατεθειμένοι να μείνουν άστεγοι πολιτικά και για αυτό το λόγο θα δώσουν μάχη για να διατηρήσουν το κόμμα ζωντανό.

