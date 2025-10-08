Κόνι Μεταξά - Μάριος Καπότσης: Εκδόθηκε το συναινετικό τους διαζύγιο

Η Κόνι Μεταξά κι ο Μάριος Καπότσης είναι πλέον κι επίσημα χωρισμένοι. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Το Πρωινό, το συναινετικό διαζύγιο του ζευγαριού εκδόθηκε σε φιλικό κλίμα και χωρίς καμία διαφωνία μεταξύ τους.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως κατά τη διάρκεια του σύντομου έγγαμου βίου τους, οι δυο τους δεν απέκτησαν κοινά περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που έκανε τη διαδικασία του διαζυγίου απλή και σύντομη.

Μετά την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών, ο καθένας φαίνεται να έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή του. Οι φήμες θέλουν τον αθλητή να είναι σε σχέση με την ηθοποιό Ελευθερία Κοντογεώργη.

Η Κόνι Μεταξά κι ο Μάριος Καπότσης στον γάμο τους στην Κρήτη /Φωτογραφία Instagram

Υπενθυμίζεται ότι το πρώην ζευγάρι είχε παντρευτεί το καλοκαίρι του 2022 στα Χανιά, παρουσία στενών φίλων και συγγενών, σε έναν γάμο που τότε είχε συζητηθεί ιδιαίτερα στα μέσα ενημέρωσης. Παρά τον χωρισμό τους, η απόφαση πάρθηκε από κοινού, με αλληλοσεβασμό και χωρίς εντάσεις.