Κόνι Μεταξά - Μάριος Καπότσης: Εκδόθηκε το συναινετικό τους διαζύγιο

Η Κόνι Μεταξά κι ο Μάριος Καπότσης είναι πλέον κι επίσημα χωρισμένοι. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Το Πρωινό, το συναινετικό διαζύγιο του ζευγαριού εκδόθηκε σε φιλικό κλίμα και χωρίς καμία διαφωνία μεταξύ τους.
Το ρεπορτάζ αναφέρει πως κατά τη διάρκεια του σύντομου έγγαμου βίου τους, οι δυο τους δεν απέκτησαν κοινά περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που έκανε τη διαδικασία του διαζυγίου απλή και σύντομη.
Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»
Μετά την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών, ο καθένας φαίνεται να έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή του. Οι φήμες θέλουν τον αθλητή να είναι σε σχέση με την ηθοποιό Ελευθερία Κοντογεώργη.
Κοντογεώργη: Τι λέει για τις φήμες περί σχέσης με τον Μάριο Καπότση
Υπενθυμίζεται ότι το πρώην ζευγάρι είχε παντρευτεί το καλοκαίρι του 2022 στα Χανιά, παρουσία στενών φίλων και συγγενών, σε έναν γάμο που τότε είχε συζητηθεί ιδιαίτερα στα μέσα ενημέρωσης. Παρά τον χωρισμό τους, η απόφαση πάρθηκε από κοινού, με αλληλοσεβασμό και χωρίς εντάσεις.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.