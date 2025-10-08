Κόνι Μεταξά - Μάριος Καπότσης: Εκδόθηκε το συναινετικό τους διαζύγιο

Είναι ελεύθεροι να γυρίσουν την επόμενη σελίδα στη ζωή τους

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κόνι Μεταξά κι ο Μάριος Καπότσης είναι πλέον κι επίσημα χωρισμένοι. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Το Πρωινό, το συναινετικό διαζύγιο του ζευγαριού εκδόθηκε σε φιλικό κλίμα και χωρίς καμία διαφωνία μεταξύ τους.

Κόνι Μεταξά - Μάριος Καπότσης: Εκδόθηκε το συναινετικό τους διαζύγιο

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως κατά τη διάρκεια του σύντομου έγγαμου βίου τους, οι δυο τους δεν απέκτησαν κοινά περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που έκανε τη διαδικασία του διαζυγίου απλή και σύντομη. 

Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»

Μετά την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών, ο καθένας φαίνεται να έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή του. Οι φήμες θέλουν τον αθλητή να είναι σε σχέση με την ηθοποιό Ελευθερία Κοντογεώργη. 

Η Κόνι Μεταξά κι ο Μάριος Καπότσης στον γάμο τους στην Κρήτη

Η Κόνι Μεταξά κι ο Μάριος Καπότσης στον γάμο τους στην Κρήτη /Φωτογραφία Instagram

Κοντογεώργη: Τι λέει για τις φήμες περί σχέσης με τον Μάριο Καπότση

Υπενθυμίζεται ότι το πρώην ζευγάρι είχε παντρευτεί το καλοκαίρι του 2022 στα Χανιά, παρουσία στενών φίλων και συγγενών, σε έναν γάμο που τότε είχε συζητηθεί ιδιαίτερα στα μέσα ενημέρωσης. Παρά τον χωρισμό τους, η απόφαση πάρθηκε από κοινού, με αλληλοσεβασμό και χωρίς εντάσεις.

