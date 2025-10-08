Η κακοκαιρία «σάρωσε» την Άνδρο: «Πνίγηκε» στη λάσπη το Νειμποριό

Καταστροφές από το πέρασμα της «Barbara»

Κακοκαιρία: Σάρωσε Την Άνδρο - Γέμισε Λάσπες Το Νειμποριό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τεράστια προβλήματα προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Barbara που «σάρωσε» την Άνδρο το απόγευμα της Τρίτης. 

Ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το Νειμποριό το απόγευμα της Τρίτης, 7 Οκτωβρίου 2025, προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην περιοχή, εξαιτίας της τεράστιας ποσότητας νερού και των φερτών υλικών που παρέσυρε.

Το ποτάμι υπερχείλισε, μεταφέροντας εκατοντάδες κυβικά μέτρα λάσπης, χώματος και κλαδιών, τα οποία έφραξαν την έξοδο προς τη θάλασσα, ενώ τόνοι λάσπης κάλυψαν το οδόστρωμα, καθιστώντας δύσκολη την κυκλοφορία, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Facebοok ο Δήμος Άνδρου.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Άνδρου αντέδρασε άμεσα και από τα πρώτα λεπτά της κακοκαιρίας, μηχάνημα έργου JCB και φορτηγό του Δήμου έφτασαν στο σημείο για να ξεκινήσουν εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης της κυκλοφορίας, ενώ περιπολικό της αστυνομίας με δύο αστυνομικούς ρύθμιζε την κίνηση των οχημάτων.

Οι παρεμβάσεις συνεχίστηκαν μέχρι αργά τη νύχτα και θα επαναληφθούν από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, ώστε να καθαριστεί πλήρως η έξοδος του χειμάρρου και ο δρόμος να παραδοθεί ξανά στην κυκλοφορία.

 

