Klavdia: Σαγηνεύει Με Το Νέο Της Τραγούδι «Όνειρο Βαθύ»

Η Klavdia παρουσιάζει το «Όνειρο Βαθύ», που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records και δίνει σαγηνευτική ατμόσφαιρα στο φετινό καλοκαίρι.

Το «Όνειρο Βαθύ» αποτελεί ένα urban ethnic pop κομμάτι με μοντέρνα παραγωγή και μεσογειακές επιρροές. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι Arcade, δημιουργώντας ένα τραγούδι που η Klavdia «απογειώνει» με τη «μαγική» φωνή της που έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας.



Το «Όνειρο Βαθύ», που σύντομα θα μεταφερθεί και στο YouTube με music video, έρχεται μετά τις δύο μεγάλες διεθνείς συνεργασίες που έκανε η Klavdia («Catharticus» με τη δημοφιλέστερη Ουκρανή καλλιτέχνιδα Jerry Heil και «Lonely Heart» με τον Ινδό superstar Salman Ali), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στη σύγχρονη ελληνική μουσική.



Την ίδια ώρα, η Klavdia ετοιμάζεται για τις φετινές καλοκαιρινές συναυλίες της σε όλη την Ελλάδα.

Βρείτε το «Όνειρο Βαθύ» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/OneiroVathi