Η Klavdia σαγηνεύει με το νέο της τραγούδι «Όνειρο Βαθύ»

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι Arcade

Πρώτη Δημοσίευση: 08.05.26, 11:20
Klavdia: Σαγηνεύει Με Το Νέο Της Τραγούδι «Όνειρο Βαθύ»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Klavdia κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι «Όνειρο Βαθύ» από την Arcade Music και Panik Records.
  • Το κομμάτι είναι urban ethnic pop με μοντέρνα παραγωγή και μεσογειακές επιρροές.
  • Η μουσική και οι στίχοι είναι υπογεγραμμένοι από τους Arcade, με τη Klavdia να εντυπωσιάζει με τη φωνή της.
  • Το τραγούδι θα έχει σύντομα music video στο YouTube και έρχεται μετά από διεθνείς συνεργασίες της Klavdia.
  • Η Klavdia προγραμματίζει καλοκαιρινές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα.

Η Klavdia παρουσιάζει το «Όνειρο Βαθύ», που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records και δίνει σαγηνευτική ατμόσφαιρα στο φετινό καλοκαίρι. 

Full in love η Klavdia: Το τρυφερό βίντεο με τον σύντροφό της, Γιώργο

Το «Όνειρο Βαθύ» αποτελεί ένα urban ethnic pop κομμάτι με μοντέρνα παραγωγή και μεσογειακές επιρροές. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι Arcade, δημιουργώντας ένα τραγούδι που η Klavdia «απογειώνει» με τη «μαγική» φωνή της που έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας.

Το «Όνειρο Βαθύ», που σύντομα θα μεταφερθεί και στο YouTube με music video, έρχεται μετά τις δύο μεγάλες διεθνείς συνεργασίες που έκανε η Klavdia («Catharticus» με τη δημοφιλέστερη Ουκρανή καλλιτέχνιδα Jerry Heil και «Lonely Heart» με τον Ινδό superstar Salman Ali), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στη σύγχρονη ελληνική μουσική.

Την ίδια ώρα, η Klavdia ετοιμάζεται για τις φετινές καλοκαιρινές συναυλίες της σε όλη την Ελλάδα.

Βρείτε το «Όνειρο Βαθύ» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/OneiroVathi

