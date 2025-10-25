Επεισόδια Μεταξουργείο: Πειθαρχικός έλεγχος για όλη τη διμοιρία των ΜΑΤ

«Υπήρχαν άλλοι τρόποι απώθησης των διαδηλωτών» λένε απ'το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ

25.10.25 , 20:45
Πηγή: Ρεπορτάζ Παναγιώτη Μπούσιου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε πειθαρχικό έλεγχο θα τεθεί όλη η αστυνομική δύναμη που ήταν έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, όπου κατά τη διάρκεια επεισοδίων είχαν πέσει δακρυγόνα και μικρά παιδιά είχαν αντιμετωπίσει αναπνευστικά προβλήματα. Ο αστυνομικός συντάκτης του Star, Παναγιώτης Μπούσιος εξήγησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων γιατί διατάχθηκε πειθαρχικός έλεγχος.

Μεταξουργείο: Επεισόδια κατά τη διαμαρτυρία εκπαιδευτικών και γονέων

Κανείς από το κέντρο επιχειρήσεων δεν είχε δώσει εντολή στην διμοιρία των ΜΑΤ που ήταν στο σημείο να κάνει χρήση χημικών. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και γι’ αυτόν τον λόγο όλη η αστυνομική δύναμη θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις.

Στο σημείο υπήρχαν και μικροί μαθητές και μάλιστα ένα αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ενοχλήσεις στα μάτια και την αναπνοή του. 

Επεισόδια Μεταξουργείο: Πειθαρχικός έλεγχος για όλη τη διμοιρία των ΜΑΤ

Οι πληροφορίες του Παναγιώτη Μπούσιου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Από τη λεωφόρο Κατεχάκη αναφέρουν ότι υπήρχαν και άλλοι τρόποι να απωθηθούν οι διαδηλωτές από τις αστυνομικές δυνάμεις, καθώς δεν είχαν να κάνουν με εκατοντάδες άτομα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι συγκεντρωμένοι προσπάθησαν τέσσερις φορές να μπουν στο κτίριο, ενώ για περίπου 15 λεπτά πετούσαν μπουκάλια και ξύλα εναντίον των αστυνομικών. Εκπαιδευτικοί και γονείς διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις τμημάτων δημοτικών σχολείων της Αθήνας.

 

