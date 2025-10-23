Μεταξουργείο: Επεισόδια κατά τη διαμαρτυρία εκπαιδευτικών και γονέων

Επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο.
Στο σημείο πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας σύλλογοι εκπαιδευτικών της Α΄ Αθήνας και γονείς, καταγγέλλοντας τις συμπτύξεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής.
Οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι πρόκειται για «αντιπαιδαγωγικά και ταξικά μέτρα» που υποβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.
Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 100 άτομα επιτέθηκαν στις δυνάμεις που βρίσκονταν έξω από το κτίριο. Η αστυνομία απάντησε με χρήση χημικών και βολίδων κρότου - λάμψης.
Για το περιστατικό διατάχθηκε Πειθαρχική διερεύνηση από την αστυνομία.
