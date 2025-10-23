Μεταξουργείο: Επεισόδια κατά τη διαμαρτυρία εκπαιδευτικών και γονέων

Διαμαρτύρονταν για τη συγχώνευση τμημάτων στα σχολεία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.10.25 , 15:43 Τούνη: «Σου αξίζει κάποιος να σου φέρεται όμορφα από μ@@@κες χορτάσαμε»
23.10.25 , 15:41 Γκάζι: Τι προκαλεί το αλκοόλ στον οργανισμό ενός ανήλικου;
23.10.25 , 15:39 Καινούργιου: «Θα το ανακοινώσω κι αν το ανακοινώσω, όταν θέλω εγώ»
23.10.25 , 15:38 Νόνη Δούνια: «Συγχωρώ την απιστία και το λέω πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα»
23.10.25 , 15:12 Εντυπωσιακές εικόνες από την πρόβα της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου
23.10.25 , 15:04 Φοινικούντα: «Υπάρχουν καταθέσεις εναντίον την ανιψιάς»
23.10.25 , 15:04 Toyota και Lexus: Φέρνουν τα μοντέλα της GAC AION στην Ελλάδα
23.10.25 , 14:51 Πετράλωνα: Ξεκινά Η Δίκη Για Τον Βιασμό Των 2 Αδελφών
23.10.25 , 14:47 Μίλτος Πασχαλίδης: «Με τη συγκεκριμένη σύζυγο είμαι πιστός»
23.10.25 , 14:44 Ηλεία: Άγρια σεξουαλική κακοποίηση σκύλου - «Είμαστε κοντά στον δράστη»
23.10.25 , 14:38 «Κρυφτό»: Οι κομψές εμφανίσεις στην πρεμιέρα Τουμασάτου - Δροσάκη
23.10.25 , 14:36 Καίτη Γκρέυ: Δεν άφησε τίποτα σε κανέναν εκτός από τον εγγονό της!
23.10.25 , 14:36 Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή πέθανε η 16χρονη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
23.10.25 , 14:15 Γέλιο, χημεία και απρόσμενες αντιθέσεις στο αποψινό μενού του First Dates
23.10.25 , 14:12 Dacia Sandriders: Νικητής ο Sébastien Loeb
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης
Καίτη Γκρέυ: Δεν άφησε τίποτα σε κανέναν εκτός από τον εγγονό της!
Η αποκάλυψη Λιάγκα για Τούνη - Αλεξάνδρου: «Βλέπω μια μπόρα να έρχεται!»
Φοινικούντα: «Υπάρχουν καταθέσεις εναντίον την ανιψιάς»
Γκάζι: Τι προκαλεί το αλκοόλ στον οργανισμό ενός ανήλικου;
Θεσσαλονίκη: Οδηγός έβριζε και κλωτσούσε επιβάτες λεωφορείου
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Καινούργιου: «Θα το ανακοινώσω κι αν το ανακοινώσω, όταν θέλω εγώ»
Άση Μπήλιου: Είσοδος Ήλιου στον Σκορπιό: Πώς επηρεάζει τα ζώδια;
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο

Μεταξουργείο: Επεισόδια κατά τη διαμαρτυρία εκπαιδευτικών και γονέων

επεισόδια Μεταξουργείο 1

Στο σημείο πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας σύλλογοι εκπαιδευτικών της Α΄ Αθήνας και γονείς, καταγγέλλοντας τις συμπτύξεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής. 

επεισόδια Μεταξουργείο 2

Οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι πρόκειται για «αντιπαιδαγωγικά και ταξικά μέτρα» που υποβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.

επεισόδια Μεταξουργείο 3

Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 100 άτομα επιτέθηκαν στις δυνάμεις που βρίσκονταν έξω από το κτίριο. Η αστυνομία απάντησε με χρήση χημικών και βολίδων κρότου - λάμψης. 

επεισόδια Μεταξουργείο 4

Για το περιστατικό διατάχθηκε Πειθαρχική διερεύνηση από την αστυνομία.

επεισόδια Μεταξουργείο 5

επεισόδια Μεταξουργείο 6
 

Δείτε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ
 |
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
 |
ΣΧΟΛΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top