H 15λεπτη εύκολη άσκηση που μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Για χρόνια πίστευα ότι το να τρέχω πανικόβλητη από το μετρό στο γραφείο και να κάνω κύκλους στο σαλόνι μιλώντας στο τηλέφωνο μετρούσε ως «άσκηση». Μια νέα έρευνα ήρθε να μου χαλάσει το όνειρο – αλλά και να μου χαρίσει ένα πολύ πιο ουσιαστικό δώρο: τον κανόνα του 15λεπτου.

Είναι αυτονόητο πια. Η ζωή μας τρέχει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Ανάμεσα σε deadlines, υποχρεώσεις, σπίτι και κοινωνική ζωή, η ιδέα του να βρούμε χρόνο για «κανονική» γυμναστική μοιάζει συχνά με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Έτσι, είχα υιοθετήσει τη λογική του «ό,τι αρπάξουμε».

Μετρούσα τα βήματά μου με θρησκευτική ευλάβεια. Πήγαινα με τα πόδια μέχρι το περίπτερο; Τσεκ. Σηκωνόμουν να φτιάξω καφέ; Τσεκ. Έκανα βόλτες πάνω-κάτω στο γραφείο ανάμεσα στα meetings; Τσεκ. Στο τέλος της ημέρας, κοιτούσα το ρολόι μου, έβλεπα 6.000 ή 8.000 βήματα και ένιωθα μια μικρή, αυτάρεσκη ικανοποίηση. «Κινήθηκα σήμερα», έλεγα στον εαυτό μου.

Και μετά, διάβασα αυτή τη νέα μελέτη. Και κατάλαβα ότι, αν θέλω πραγματικά να κάνω καλό στην καρδιά μου και στη μακροζωία μου, τα «σκόρπια» βήματα δεν αρκούν.

Μια μεγάλη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό Annals of Internal Medicine ανέλυσε δεδομένα από χιλιάδες ανθρώπους και έβαλε στο μικροσκόπιο όχι μόνο το πόσα βήματα κάνουμε, αλλά και το πώς τα κάνουμε.

Το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο και λίγο σκληρό για εμάς τους οπαδούς των «μικρών δόσεων»: Η διάρκεια μετράει.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που μάζευαν τα βήματά τους σε πολύ μικρές δόσεις (κάτω των 5 λεπτών τη φορά) είχαν υψηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου και καρδιαγγειακών προβλημάτων. Αντίθετα, όσοι έκαναν ακριβώς τον ίδιο αριθμό βημάτων, αλλά φρόντιζαν να περπατούν συνεχόμενα για περισσότερο από 10 λεπτά, έβλεπαν τον κίνδυνο να μειώνεται δραματικά.

Με απλά λόγια; Δύο γυναίκες μπορεί να κάνουν 5.000 βήματα την ημέρα. Η μία τα κάνει πηγαίνοντας πέρα-δώθε στην κουζίνα. Η άλλη τα κάνει βγάζοντας τον σκύλο βόλτα. Η δεύτερη είναι αυτή που κερδίζει το στοίχημα της υγείας.

Γιατί το σώμα μας αγαπά τη διάρκεια;

Δεν είμαι γιατρός, αλλά η εξήγηση βγάζει απόλυτο νόημα. Το καρδιαγγειακό μας σύστημα χρειάζεται λίγο χρόνο για να «πάρει μπρος». Οι μικρές βόλτες του ενός λεπτού είναι καλύτερα από το καθόλου, αλλά δεν προλαβαίνουν να ανεβάσουν τους παλμούς, να βελτιώσουν τη λειτουργία των αγγείων και να ενεργοποιήσουν τον μεταβολισμό του λίπους και της γλυκόζης.

Χρειάζεται εκείνη η συνεχόμενη προσπάθεια, ο σταθερός ρυθμός, για να καταλάβει το σώμα ότι «εδώ κάτι γίνεται» και να αρχίσει τις διαδικασίες προσαρμογής και ενδυνάμωσης.

Πώς άλλαξα την καθημερινότητά μου (χωρίς να τρελαθώ)

Όταν διάβασα τα αποτελέσματα, η πρώτη μου σκέψη ήταν: «Πού να βρω χρόνο για μεγάλη βόλτα;». Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι δεν μιλάμε για μαραθώνιο. Η έρευνα έδειξε ότι το μαγικό όριο είναι τα 15 λεπτά.

15 λεπτά. Είναι λιγότερο από όσο χάνω χαζεύοντας στο Instagram το πρωί. Είναι λιγότερο από ένα επεισόδιο σειράς. Είναι εφικτό.

Έτσι, έβαλα έναν νέο κανόνα στη ζωή μου: «Το αδιαπραγμάτευτο τέταρτο». Αντί να κυνηγάω βήματα εδώ κι εκεί, φροντίζω να υπάρχει μία φορά τη μέρα που θα περπατήσω συνεχόμενα.

Μερικές φορές είναι το πρωί, κατεβαίνοντας από το λεωφορείο τρεις στάσεις νωρίτερα.

Μερικές φορές είναι το μεσημέρι, αντί να φάω το σάντουιτς στο γραφείο, βγαίνω και κάνω τον γύρο του τετραγώνου.

Μερικές φορές είναι το βράδυ, απλώς περπατώντας στη γειτονιά μου για να ξεκαθαρίσω το μυαλό μου από τη δουλειά.

Τι παρατήρησα;

Πέρα από τα μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία που υπόσχεται η επιστήμη, είδα άμεση διαφορά στη διάθεσή μου. Αυτά τα 15 λεπτά συνεχόμενης κίνησης λειτουργούν ως διαλογισμός. Το μυαλό ηρεμεί, η αναπνοή βαθαίνει και γυρίζω σπίτι με ροδαλά μάγουλα και καθαρό κεφάλι.

Επιπλέον, πρόσεξα την ταχύτητά μου. Δεν κάνω βόλτα βιτρίνας. Περπατάω με σκοπό, με έναν ρυθμό που με κάνει να νιώθω την καρδιά μου να δουλεύει λίγο πιο γρήγορα, αλλά μου επιτρέπει ακόμα να μιλάω (αν χρειαστεί).

Το συμπέρασμα

Μην πετάξεις το ρολόι που μετράει τα βήματα και μην σταματήσεις να κινείσαι όποτε μπορείτε. Κάθε κίνηση μετράει. Αλλά αν έχεις να επιλέξεις ανάμεσα στο να κάνεις δέκα μικρές διαδρομές μέσα στη μέρα και στο να αφιερώσεις ένα τέταρτο για μια σωστή, δυναμική βόλτα, διάλεξε το δεύτερο.

Κάντε το δώρο στον εαυτό σας. Βάλτε τα ακουστικά σας, διαλέξτε την αγαπημένη σας μουσική ή ένα podcast και χαρίστε στο σώμα σας αυτά τα 15 λεπτά. Είναι η μικρότερη επένδυση με τη μεγαλύτερη απόδοση.

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου

Πηγή: allyou.gr