Ιστορική συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Τέλος στον πόλεμο, άρση κυρώσεων

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για την αποκλιμάκωση

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Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως χθες Τετάρτη τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να δεσμεύεται ότι θα αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον και τις λεπτομέρειες να μένουν να διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν αύριο Παρασκευή.

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν για το τέλος του πολέμου

Το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», που συμπεριλαμβάνει και το μέτωπο του Λιβάνου, υπογράφτηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Γαλλία.

Ο Ντόναλντ Τραμο υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας για την ειρήνη στο Ιράν στο παλάτι των Βερσαλλιών - AP Images

Ο Ντόναλντ Τραμο υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας για την ειρήνη στο Ιράν στο παλάτι των Βερσαλλιών - AP Images

«Μόλις το υπέγραψα», είπε εξερχόμενος από παλάτι στις Βερσαλλίες. Ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε κατόπιν μέσω X βίντεο στο οποίο βάζει την υπογραφή του στο έγγραφο, έχοντας δίπλα του τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, που τον συνεχάρη.

 

 

Το κείμενο υπογράφτηκε από τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον Αμερικανό ομόλογό του, ανακοίνωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Ιράν: Δεν επιβεβαιώνει την ανακοίνωση Τραμπ για υπογραφή συμφωνίας σήμερα

Κατά το Press TV, ο κ. Μπαγαεΐ σημείωσε πως η απόφαση το έγγραφο να υπογραφτεί από τους προέδρους δεν ήταν τυχαία. Το ότι το υπέγραψαν οι αρχηγοί των δυο κρατών σημαίνει πως θα είναι αυξημένο το πολιτικό κόστος οποιασδήποτε παραβίασης, εξήγησε, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο.

Ιράν: Δυο μήνες διαπραγματεύσεων

Το κείμενο της συμφωνίας, που ανέγνωσε χθες Αμερικανός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους, προβλέπει πως η Ουάσιγκτον θα αναστείλει, από τη στιγμή της υπογραφής, τις κυρώσεις της που εμπόδιζαν τις πωλήσεις του ιρανικού πετρελαίου. Δέχτηκε επίσης να προχωρήσει στην άρση του συνόλου των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης σε περίπτωση σύναψης οριστικής συμφωνίας έπειτα από διαπραγματεύσεις διάρκειας εξήντα ημερών.

Τραμπ: «Υπογράφεται αύριο συμφωνία - Ανοίγει και το Ορμούζ»

Η συμφωνία προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ - AP Images

Η συμφωνία προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ - AP Images

Κατά τη διάρκειά τους, οι κυβερνήσεις των δυο χωρών θα συζητήσουν για τη δημιουργία «μηχανισμού που θα επιτρέψει την επεξεργασία» των ιρανικών αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, με την καταφυγή σε μέθοδο αραίωσής του «υπό την επίβλεψη του ΔΟΑΕ», του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, σημείωσε ο αμερικανός αξιωματούχος που είδε «μεγάλη νίκη» για την Ουάσιγκτον στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Ιρανικά ΜΜΕ: Προσχέδιο συμφωνίας Ιράν και ΗΠΑ - Τα 14 σημεία

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Ιράν θα επιτρέψει εντός τριάντα ημερών την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, το de facto κλείσιμο των οποίων κλόνισε την παγκόσμια οικονομία.

Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν, εφόσον συναφθεί οριστική συμφωνία, να διευκολύνουν, σε συντονισμό με «περιφερειακούς εταίρους» τους, ιδίως μοναρχίες του Κόλπου, την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν, χωρίς πάντως αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε αμερικανική χρηματοδοτική συμμετοχή.

Ρούμπιο: Συμφωνία με Ιράν μόνο με άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν «χωρίς καθυστέρηση»

Η υπογραφή της συμφωνίας από τους προέδρους σημαίνει πως τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά πλήρως «χωρίς καθυστέρηση» κι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα αρθεί αμέσως.

Τραμπ και Μακρόν δήλωσαν ικανοποιημένοι από την υπογραφή της συμφωνίας - AP Images

Τραμπ και Μακρόν δήλωσαν ικανοποιημένοι από την υπογραφή της συμφωνίας - AP Images

Αύριο Παρασκευή θα οργανωθεί στην Ελβετία τελετή για την υπογραφή της συμφωνίας και για να αρχίσουν τεχνικές συνομιλίες ανάμεσα στα μέρη.

«Η συμφωνία καταγράφει την αποτυχία των ΗΠΑ», δήλωσε χθες βράδυ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην κρατική τηλεόραση ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, εξέλαβε από την πλευρά του τη συμφωνία ως «μεγάλη νίκη» για το Ιράν, το οποίο ευχαρίστησε επειδή επέμεινε να συμπεριληφθεί σε αυτήν το μέτωπο του Λιβάνου.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του παρότρυνε την κυβέρνηση στη Βηρυτό να «εκμεταλλευτεί» τη συμφωνία για να «διώξει το Ισραήλ» από το έδαφος του Λιβάνου.

Σήμερα στην Ελβετία θα γίνει τελετή για την υπογραφή της συμφωνίας - AP Images

Σήμερα στην Ελβετία θα γίνει τελετή για την υπογραφή της συμφωνίας - AP Images

Αντίπαλοι του κινήματος κατηγορούν τη Χεζμπολάχ πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο τη 2η Μαρτίου, εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ κάλεσε ακόμη τη λιβανική κυβέρνηση να σταματήσει τις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, που άρχισαν τον Απρίλιο υπό την αιγίδα της Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν τόνισε νωρίτερα πως η διαδικασία είναι «ανεξάρτητη» από τη συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης.

Ιράν: Διεθνής ικανοποίηση από τη συμφωνία

Οι αρχηγοί των κρατών της G7, η σύνοδος της οποίας μόλις διεξήχθη στη Γαλλία, εξήραν σε κοινή τους ανακοίνωση την «ιστορική ευκαιρία να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει οποιοδήποτε πυρηνικό όπλο και να αντιμετωπιστούν οι απειλές που συνδέονται με τις περιφερειακές δραστηριότητές του» και το πρόγραμμά του για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων.

Η Κίνα από την πλευρά της εκτίμησε πως είναι «απόλυτα απαραίτητο» να εφαρμόσουν πλήρως «όλα τα μέρη» τη συμφωνία και να αποφευχθούν εξωτερικές «επεμβάσεις», κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης του υπουργού Εξωτερικών Ουάνγκ Γι με τον ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, έκανε γνωστό το Πεκίνο.

Το Ιράν σύμφωνα με τη τους όρους της συμφωνίας δε θα προχωρήσει στον εμπλουτισμό ουρανίου - AP Images

Το Ιράν σύμφωνα με τη τους όρους της συμφωνίας δε θα προχωρήσει στον εμπλουτισμό ουρανίου - AP Images

Ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας, η χώρα του οποίου εξαρτάται σε υψηλό βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο, τόνισε την ανάγκη να γίνει «σωστή διαχείριση» της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και να καταπραϋνθούν «οι έντονες ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας».

Οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν με μικρή άνοδο χθες, με τις αγορές να μοιάζουν επιφυλακτικές πριν από την υπογραφή της συμφωνίας· το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλία αναφοράς, σημείωσε άνοδο 0,75% στα 79,55 δολάρια το βαρέλι.

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