Την ύπαρξη προσχεδίου συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαιώνουν ιρανικά μέσα.

Το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις στο πετρέλαιο, ενώ το Ιράν θα επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr, το έγγραφο 14 σημείων καθορίζει ότι οι τελικές διαπραγματεύσεις δε θα ξεκινήσουν έως ότου εκταμιευθεί το μισό των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, ανασταλούν οι κυρώσεις πετρελαίου και αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr, το προσχέδιο της συμφωνίας περιλαμβάνει 14 βασικά σημεία:

Μόνιμη και άμεση παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν και σεβασμό της εθνικής του κυριαρχίας.

Άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών.

Αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από τις περιοχές γύρω από το Ιράν.

Επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών, με τις απαραίτητες διευθετήσεις να γίνονται από την ιρανική πλευρά.

Αναστολή των αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

Κατάρτιση σχεδίου ανοικοδόμησης του Ιράν από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, ύψους τουλάχιστον 300 δισ. δολαρίων.

Διεξαγωγή διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, με επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα και την πλήρη άρση των κυρώσεων.

Επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν ότι δε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι ΗΠΑ δεν θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή ούτε θα επιβάλουν νέες κυρώσεις.

Αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια.

Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Οι τελικές διαπραγματεύσεις δε θα ξεκινήσουν πριν από την αποδέσμευση τουλάχιστον του μισού ποσού των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, την αναστολή των πετρελαϊκών κυρώσεων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η συμφωνία πιθανότατα θα υπογραφεί κατά τη διάρκεια των G7 την επόμενη εβδομάδα.

Οι δηλώσεις Τραμπ για «ακύρωση βομβαρδισμών» και εξεύρεση «πολύ καλής συμφωνίας» με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες πως ακύρωσε νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που προβλεπόταν να διεξαχθούν τη νύχτα εναντίον του Ιράν, προτού διαβεβαιώσει ότι έχει εξευρεθεί «πολύ καλή συμφωνία» και κάνοντας μάλιστα λόγο περί ενδεχόμενης υπογραφής της κάπου «στην Ευρώπη» μέσα σε «αυτό το σαββατοκύριακο».

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο ρεπουμπλικάνος μίλησε για «πολύ καλή συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν», προσθέτοντας πως, «αφού οριστικοποιηθούν τα έγγραφα», θα υπογραφούν «τις προσεχείς ημέρες», «ίσως στην Ευρώπη».

Ξεκαθάρισε πως δεν θα είναι παρών προσωπικά, ότι θα στείλει τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς να τον εκπροσωπήσει.

Ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους είπε επίσης ότι πιστεύει πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, επικύρωσε αυτήν την «πολύ γερή συμφωνία-πλαίσιο» -μίλησε για «μνημόνιο κατανόησης» (memorandum of understanding, MoU)- με τις ΗΠΑ.

Δεν έδωσε ωστόσο καμιά λεπτομέρεια για το περιεχόμενο του κειμένου, εάν δηλαδή συνεπάγεται το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ με την υπογραφή, ή εάν η Τεχεράνη δεσμεύεται γραπτώς πως δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου. Πάντως, η διπλωματία του Ιράν ανέφερε πως δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις αν η Τεχεράνη θα υπογράψει κάτι.

