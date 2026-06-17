Τα 3 μεγάλα «δώρα» των ΗΠΑ στο Ιράν με τη συμφωνία (βίντεο Star)

Η υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν στην Ελβετία την Παρασκευή φέρνει άμεσες οικονομικές ανάσες στην Τεχεράνη, ξεκλειδώνοντας τις εξαγωγές πετρελαίου, ένα διεθνές σχέδιο ανοικοδόμησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τη σταδιακή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της συμφωνίας, η πρώτη και πιο άμεση οικονομική «ένεση» αφορά το ιρανικό πετρέλαιο. Με τις υπογραφές που αναμένεται να πέσουν στο πολυτελές θέρετρο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, το ιρανικό αργό επιστρέφει στις διεθνείς αγορές, με τα Στενά του Ορμούζ να αποκτούν ξανά κομβικό ρόλο στην τροφοδοσία της Ασίας.

Ωστόσο, το προσχέδιο αποφεύγει να αναφέρει ρητά τα «Στενά του Ορμούζ», κάνοντας λόγο γενικά για αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Αυτό, σύμφωνα με αναλυτές, αφήνει περιθώριο στην Τεχεράνη να διατηρήσει διεκδικήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων ή ακόμη και να επιβάλει τέλη διέλευσης.

«Αφήνει περιθώριο στους Ιρανούς να ισχυριστούν κυριαρχικά δικαιώματα και ακόμη ενδεχομένως να επιβάλουν τέλη υπηρεσιών», σημειώνει ο αναπληρωτής καθηγητής Σπουδών Ασφαλείας του King’s College του Λονδίνου, Αντρέας Κριγκ.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται σκληρός απέναντι στην Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας ότι η συμφωνία δεν είναι οριστική.

«Δεν είναι οριστικό. Είναι ένα Μνημόνιο Κατανόησης. Και αν δεν μου αρέσει, αν δεν συμπεριφερθούν όπως πρέπει, θα επιστρέψουμε αμέσως στο να ρίχνουμε βόμβες κατευθείαν πάνω στα κεφάλια τους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το «χρυσό» real estate στην Τεχεράνη

Η δεύτερη μεγάλη οικονομική ανάσα αφορά το πακέτο ανοικοδόμησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές και real estate.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πίσω από την ιδέα της διοχέτευσης ξένων κεφαλαίων στην Τεχεράνη βρίσκονται στενοί συνεργάτες του Τραμπ με ισχυρή παρουσία στον χώρο των ακινήτων, όπως ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ.

Μεγαλοεργολάβοι και διεθνή επενδυτικά funds εμφανίζονται ήδη έτοιμοι να κινηθούν στην ιρανική αγορά μόλις οριστικοποιηθεί η συμφωνία.

Ο ίδιος ο Τραμπ πάντως αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν οικονομικά στο σχέδιο.

«Είναι ψέμα. Όχι, εμείς δεν επενδύουμε. Δεν βάζουμε ούτε 10 σεντς. Οι ιδιώτες μπορούν να αποφασίσουν να επενδύσουν, αλλά αυτό είναι δική τους υπόθεση», υποστήριξε.

Τα «παγωμένα» κεφάλαια

Το τρίτο μεγάλο «bonus» για το Ιράν αφορά την αποδέσμευση περίπου 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από «παγωμένα» κεφάλαια, διαδικασία που θα προχωρά σταδιακά και υπό αυστηρές προϋποθέσεις συμμόρφωσης της Τεχεράνης στους όρους για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έστειλε πάντως σαφές μήνυμα προς το ιρανικό καθεστώς:

«Αν φερθείτε σωστά, θα σας κάνουμε στην πραγματικότητα μια επιτυχημένη χώρα, και αν δεν φερθείτε σωστά, δεν θα πάρετε τίποτα».

Μυστική επιχείρηση στον Περσικό Κόλπο

Λίγες ώρες πριν από τις τελικές υπογραφές, δορυφορικές εικόνες που αποκάλυψε το Reuters φέρονται να καταγράφουν μυστική αμερικανική επιχείρηση μεταφοράς πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ομάν.

116 πλοία με σβηστούς πομπούς στον Περισκό Κόλπο!

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περισσότερα από 116 πλοία συμμετείχαν στις μεταφορές με απενεργοποιημένους πομπούς, εν μέσω της έντασης και των ελέγχων του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

