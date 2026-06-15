Τα βασικά σημεία της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν παρουσίασε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.
Όπως φαίνεται, με βάση το γενικό πλαίσιο της συμφωνίας μόνο ηττημένο δεν είναι το Ιράν.
Ανατροπή σκηνικού: Ένα βήμα πριν την οριστική συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν!
Τα σημεία της συμφωνίας ένα προς ένα
Συγκεκριμένα, τα σημεία της συμφωνίας ένα προς ένα, είναι:
• Άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός (και στον Λίβανο).
• Μη παρέμβαση των ΗΠΑ στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν. Επιβιώνει το καθεστώς των Φρουρών και με αμερικανική βούλα.
• Τέλος του ναυτικού αποκλεισμού και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Μένει να αποσαφηνισθεί αν θα είναι τελικά με ή χωρίς διόδια, ενώ ο Τραμπ σε ανάρτησή του αναφέρει ότι ήδη διέρχονται πλοία.
• Απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από την περιοχή.
• Αναστολή κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο.
• Πρόσβαση του Ιράν στα παγωμένα κεφάλαιά του.
• Χρηματοδότηση ανοικοδόμησης 300 δισ. δολαρίων.
• 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το συμπέρασμα για το συγκεκριμένο σημείο είναι ότι «αγοράζουν χρόνο οι Ιρανοί.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.