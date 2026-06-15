Τα βασικά σημεία της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν παρουσίασε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Όπως φαίνεται, με βάση το γενικό πλαίσιο της συμφωνίας μόνο ηττημένο δεν είναι το Ιράν.

Τα σημεία της συμφωνίας ένα προς ένα

Συγκεκριμένα, τα σημεία της συμφωνίας ένα προς ένα, είναι:

• Άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός (και στον Λίβανο).

• Μη παρέμβαση των ΗΠΑ στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν. Επιβιώνει το καθεστώς των Φρουρών και με αμερικανική βούλα.

• Τέλος του ναυτικού αποκλεισμού και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Μένει να αποσαφηνισθεί αν θα είναι τελικά με ή χωρίς διόδια, ενώ ο Τραμπ σε ανάρτησή του αναφέρει ότι ήδη διέρχονται πλοία.

• Απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από την περιοχή.

• Αναστολή κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο.

• Πρόσβαση του Ιράν στα παγωμένα κεφάλαιά του.

• Χρηματοδότηση ανοικοδόμησης 300 δισ. δολαρίων.

• 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το συμπέρασμα για το συγκεκριμένο σημείο είναι ότι «αγοράζουν χρόνο οι Ιρανοί.