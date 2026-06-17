Η Ελλάδα εξετάζει τη συμμετοχή της σε μια διεθνή ναυτική δύναμη αποναρκοθέτησης των Στενών του Ορμούζ, υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ, της Ε.Ε., ή του ΟΗΕ.

Όπως μετέδωσε ο αμυντικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης, η Κυβέρνηση έχει διαμηνύσει ξεκάθαρα ότι η χώρα μας θα συμμετάσχει σε μια διεθνή ναυτική δύναμη στα στενά του Ορμούζ, υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ, της Ε.Ε., ή του ΟΗΕ, εφόσον υπάρξει οριστική εκεχειρία μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν. Αυτή η δύναμη θα αποφασιστεί τις επόμενες μέρες, οπότε περιμένουμε να δούμε τι πλοία θα μας ζητήσουν να στείλουμε οι σύμμαχοί μας.

Αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας πλέει η φρεγάτα ΨΑΡΑ, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ. Είναι πιθανό να διευρυνθεί η επιχείρηση αυτή και τα πλοία που συμμετέχουν να κινηθούν και προς τα στενά του Ορμούζ, μαζί με αμερικανικά και άλλα νατοϊκά πλοία.

Ναρκαλιευτικά δεν αναμένεται να στείλει η Ελλάδα, ωστόσο είναι πιθανό, εκτός από μια φρεγάτα, να συμμετάσχει και ένα συνοδευτικό πλοίο. Ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει την Πέμπτη από την Αμερική στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, όπου θα συζητηθεί και το ζήτημα της αποναρκοθέτησης των Στενών του Ορμούζ

