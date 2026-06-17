Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ

Εξετάζεται η συμμετοχή της Ελλάδας στην Επιχείρηση

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Εξετάζεται η συμμετοχή της Ελλάδας στην Επιχείρηση Αποναρκοθέτησης Στενών Ορμούζ (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα εξετάζει συμμετοχή σε διεθνή ναυτική δύναμη αποναρκοθέτησης των Στενών του Ορμούζ υπό ΝΑΤΟ, Ε.Ε. ή ΟΗΕ.
  • Η συμμετοχή θα εξαρτηθεί από οριστική εκεχειρία μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν.
  • Αναμένονται αποφάσεις για τα πλοία που θα σταλούν τις επόμενες μέρες.
  • Η φρεγάτα ΨΑΡΑ πλέει στην Ερυθρά Θάλασσα, πιθανή διεύρυνση της επιχείρησης προς Ορμούζ.
  • Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για το θέμα.

Η Ελλάδα εξετάζει τη συμμετοχή της σε μια διεθνή ναυτική δύναμη αποναρκοθέτησης των Στενών  του Ορμούζ, υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ, της Ε.Ε., ή του ΟΗΕ.

Τραμπ: «Υπογράφεται αύριο συμφωνία - Ανοίγει και το Ορμούζ»

Όπως  μετέδωσε ο αμυντικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης, η Κυβέρνηση έχει διαμηνύσει ξεκάθαρα ότι η χώρα μας θα συμμετάσχει σε μια διεθνή ναυτική δύναμη στα στενά του Ορμούζ, υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ, της Ε.Ε., ή του ΟΗΕ, εφόσον υπάρξει οριστική εκεχειρία μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν.  Αυτή η δύναμη θα αποφασιστεί τις επόμενες μέρες, οπότε περιμένουμε να δούμε τι πλοία θα μας ζητήσουν να στείλουμε οι σύμμαχοί μας.

Συμφωνία  ΗΠΑ - Ιράν: Αυτά είναι τα βασικά σημεία

Αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας πλέει η φρεγάτα ΨΑΡΑ, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ. Είναι πιθανό να διευρυνθεί η επιχείρηση αυτή και τα πλοία που συμμετέχουν να κινηθούν και προς τα στενά του Ορμούζ, μαζί με αμερικανικά και άλλα νατοϊκά πλοία. 

Πιέζει η ΕΕ για ενίσχυση και επέκταση της Επιχείρησης Ασπίδες

Ναρκαλιευτικά δεν αναμένεται να στείλει η Ελλάδα, ωστόσο είναι πιθανό, εκτός από μια φρεγάτα, να συμμετάσχει και ένα συνοδευτικό πλοίο. Ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει την Πέμπτη από την Αμερική στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, όπου θα συζητηθεί και το ζήτημα της αποναρκοθέτησης των  Στενών του Ορμούζ 
 

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