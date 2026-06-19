Νέους όρους για τα Στενά του Ορμούζ θέτει το Ιράν (βίντεο Star)

Η εκεχειρία Ισραήλ - Χεζμπολάχ, συμφωνήθηκε εγκαίρως. Λίγο ακόμα όμως να αργούσαν και τα Στενά του Ορμούζ θα έκλειναν εκ νέου! Την ίδια στιγμή το Ιράν βάζει νέους κανόνες διέλευσης.

Όπως μετέδωσε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, παραλίγο να κλείσουν πάλι τα Στενά του Ορμούζ καθώς το μεσημέρι οι Φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι σκόπευαν να τα κλείσουν ως απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις στον Νότιο Λίβανο.

Το ρεπορτάζ της Κατερίνωας Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Τελικά αυτό ευτυχώς δεν έγινε και σημερινή εικόνα από τα Στενά δείχνει ότι κινούνται αρκετά πλοία, αν και όχι τόσα όσα πριν την έναρξη της σύρραξης στο Ιράν.

Όλα αλλάζουν όμως. Οι Ιρανοί βάζουν νέους όρους που δεν ίσχυαν πριν τον πόλεμο και που δεν είχαν προβλεφθεί στη συμφωνία.

Οι νέοι όροι που θέτει το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Απαιτούν από τα πλοία να βγάζουν άδεια διέλευσης, τουλάχιστον 48 ώρες πριν περάσουν από τα Στενά και υποχρεωτική ασφάλιση. Διόδια πάντως όπως απαιτούσαν δεν βάζουν για την ώρα. Άφησαν όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών χρεώσεων, μετά από 60 μέρες, προκαλώντας ανησυχία σε ναυτιλιακές εταιρείες και ενεργειακές αγορές.