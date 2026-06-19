Το Ιράν βάζει νέους όρους για τα Στενά του Ορμούζ!

Λίγο έλειψε να κλείσουν λόγω της σύγκρουσης Ισραήλ – Χεζμπολάχ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.06.26 , 21:53 Μαρτυρία-σοκ Ισραηλινού ομήρου της Χαμάς: «Με βασάνιζαν καθημερινά»
19.06.26 , 21:51 Ρουμελιώτη: Η ρεαλιστική φωτογραφία από τη νέα της καθημερινότητα ως μαμά
19.06.26 , 21:43 Βόλος: Συμμορία εκβίαζε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ
19.06.26 , 21:21 Κλήρωση Eurojackpot 19/6: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 65.000.000 ευρώ
19.06.26 , 21:07 Εξαφάνιση Στ. Λεβεντάκη: Κηλίδες αίματός της στο σπίτι του ενοικιαστή
19.06.26 , 21:05 Το Ιράν βάζει νέους όρους για τα Στενά του Ορμούζ!
19.06.26 , 21:00 Red Flags by Valentina: Τα παιδικά τραύματα στην ενήλικη ζωή
19.06.26 , 20:51 Ελληνίδα παρουσιάστρια: «Ήμουν φουλ ανταγωνιστική, είχα τετραπλό μόνιτορ»
19.06.26 , 20:26 «Πήρε αυτό που του άξιζε»: Ραγίζουν καρδιές οι γονείς του μικρού Μάριου
19.06.26 , 20:24 Ποια είναι τα έμπειρα στελέχη της ΝΔ που μπαίνουν στα ψηφοδέλτια
19.06.26 , 19:48 Μπλόκο σε αγοραπωλησίες - μισθώσεις κτιρίων με αυθαιρεσίες
19.06.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Δοκίμασε να βρεις τα αντίθετα, όπως έκανε η Ξένια
19.06.26 , 19:42 Βαλαβάνη - Μόργκαν: Προετοιμάζονται πυρετωδώς για τη βάπτιση του γιου τους
19.06.26 , 19:31 BMW i3 50 xDrive First Edition: Άνοιξαν οι παραγγελίες - Τιμές
19.06.26 , 19:24 Συντάξεις Ιουλίου: Στα δύο «σπάει» η πληρωμή
Φανή Χαλκιά: «O σύζυγός μου έφυγε ένα απόγευμα και λείπει τώρα 2,5 χρόνια»
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτου
Βαλαβάνη: «Η βάπτιση θα γίνει μετά τις 3 Ιουλίου»- Oι νονοί του γιου της
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
Γουλιώτη: Δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση τέλους του «Maestro»
Συνεχίζει και του χρόνου; Η πρώτη απάντηση για το μέλλον της εκπομπής
Εξαφάνιση Στ. Λεβεντάκη: Κηλίδες αίματός της στο σπίτι του ενοικιαστή
Καινούργιου: Το γλυκό στιγμιότυπο από το babysitting του νονού της Ξένιας
Ποια είναι τα έμπειρα στελέχη της ΝΔ που μπαίνουν στα ψηφοδέλτια
Ενεργοποίησε τον μεταβολισμό σου, με αυτό το πρωινό workout
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Νέους όρους για τα Στενά του Ορμούζ θέτει το Ιράν (βίντεο Star)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκεχειρία Ισραήλ - Χεζμπολάχ αποτρέπει το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν σχεδίαζαν να κλείσουν τα Στενά ως απάντηση σε ισραηλινές επιθέσεις.
  • Το Ιράν επιβάλλει νέους κανόνες διέλευσης για πλοία, απαιτώντας άδεια τουλάχιστον 48 ώρες πριν.
  • Υποχρεωτική ασφάλιση για τα πλοία, χωρίς προς το παρόν διόδια, αλλά με πιθανές μελλοντικές χρεώσεις.
  • Η κατάσταση προκαλεί ανησυχία σε ναυτιλιακές εταιρείες και ενεργειακές αγορές.

Η εκεχειρία Ισραήλ - Χεζμπολάχ, συμφωνήθηκε εγκαίρως. Λίγο ακόμα όμως να αργούσαν και τα Στενά του Ορμούζ θα έκλειναν εκ νέου! Την ίδια στιγμή το Ιράν βάζει νέους κανόνες διέλευσης. 

Εκεχειρία Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο μετά την κλιμάκωση

Όπως μετέδωσε η  διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα,  παραλίγο να κλείσουν πάλι τα Στενά του Ορμούζ καθώς το μεσημέρι οι Φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι σκόπευαν να τα κλείσουν ως απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις στον Νότιο Λίβανο. 

Το ρεπορτάζ της Κατερίνας Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Το ρεπορτάζ της Κατερίνωας Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star  

Στον «αέρα» η συμφωνία HΠΑ - Ιράν: Ακυρώνονται οι συνομιλίες στην Ελβετία

Τελικά αυτό ευτυχώς δεν έγινε και σημερινή εικόνα από τα Στενά δείχνει ότι  κινούνται αρκετά πλοία, αν και όχι τόσα όσα πριν την έναρξη της σύρραξης στο Ιράν. 

Μητσοτάκης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής στα Στενά Ορμούζ

Όλα αλλάζουν όμως. Οι Ιρανοί βάζουν νέους όρους που δεν ίσχυαν πριν τον πόλεμο και που δεν είχαν προβλεφθεί στη συμφωνία. 

Οι νέοι όροι που θέτει το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Οι νέοι όροι που θέτει το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ 

Απαιτούν από τα πλοία να βγάζουν άδεια διέλευσης, τουλάχιστον 48 ώρες πριν περάσουν από τα Στενά και υποχρεωτική ασφάλιση. Διόδια πάντως όπως απαιτούσαν δεν βάζουν για την ώρα.  Άφησαν όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών χρεώσεων, μετά από 60 μέρες, προκαλώντας ανησυχία σε ναυτιλιακές εταιρείες και ενεργειακές αγορές. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ
 |
ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top