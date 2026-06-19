Η ανάλυση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή από τον διευθυντή σύνταξης του Star H. Παπανικολάου

Το Ισραήλ και η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία που ξεκίνησε στις 16:00 σήμερα το απόγευμα δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters, μετά την απότομη κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο εμπόλεμων μερών κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Λίβανο.

Δύο πηγές της Χεζμπολάχ τόνισαν στο Reuters ότι η οργάνωση εφαρμόζει την εκεχειρία.

«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε εκεχειρία», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Κατάρ κατέληξαν στη συμφωνία με τη βοήθεια του Ιράν.

«Κατανοούμε ότι μετά την ανταλλαγή πυρών νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ βρίσκονται πλέον σε εκεχειρία», τόνισε η πηγή.

Κλιμάκωση των εχθροπραξιών στον Λίβανο έθεσε σε κίνδυνο και τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν!

Προηγήθηκε κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ στον Λίβανο που απείλησε να «τινάξει στον αέρα» ακόμα και τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, μετά τον θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτικών σε επιθέσεις της σιιτικής οργάνωσης στη διάρκεια της νύκτας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι τα στρατεύματα της χώρας του θα παραμείνουν στον Λίβανο για «όσο καιρό κρίνεται αναγκαίο», ενώ δεσμεύθηκε ότι το Ισραήλ θα αναγκάσει τη Χεζμπολάχ «να πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε από την πλευρά του το Ισραήλ ότι επιδιώκει ένα «διαρκή πόλεμο», μετά από τη δήλωση του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ που είπε ότι «όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», «μετά τον θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών.

«Αυτό δεν είναι το παραλήρημα ενός τυχαίου τρελού γενοκτόνου. Είναι μια δημόσια δήλωση του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του ισραηλινού καθεστώτος», έγραψε ο Αραγτσί στο X.

«Η γενοκτονική αίρεση θανάτου, με έδρα της το Τελ Αβίβ, αποτελεί μια απειλή για όλη την ανθρωπότητα... Ο μοναδικός της στόχος είναι ένας διαρκής πόλεμος», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

Παράλληλα η Τεχεράνη καταδίκασε τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και προειδοποίησε για τις συνέπειές τους για την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ φέρουν άμεση ευθύνη για την κατάσταση.

