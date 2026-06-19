Εκεχειρία Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο μετά την κλιμάκωση

Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.06.26 , 19:22 BMW X5: Οι τελευταίες δοκιμές
19.06.26 , 19:15 Volvo: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε μοντέλο της
19.06.26 , 18:52 Όλα έτοιμα για την 1η Ανάβαση Τρικάλων Κορινθίας, στις 20-21 Ιουνίου
19.06.26 , 18:43 Μητσοτάκης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής στα Στενά Ορμούζ
19.06.26 , 18:36 ΑVIN: Εκπληρώνουμε ευχές παιδιών του Make-A-Wish Ελλάδος
19.06.26 , 18:15 Αντώνης Ρέμος: Η βραδινή έξοδος για τα 56α γενέθλιά του
19.06.26 , 18:01 Akylas: «Μου έκαναν bullying και με απαξίωναν επειδή ήμουν γκέι»
19.06.26 , 17:47 Πανελλήνιες 2026: Την Πέμπτη 25/6 οι βαθμολογίες για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
19.06.26 , 17:19 Εκεχειρία Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο μετά την κλιμάκωση
19.06.26 , 16:35 Το Schoolwave έγινε θεσμός - κλείνει 20 χρόνια στην Τεχνόπολη
19.06.26 , 16:26 Τέλος ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ!
19.06.26 , 16:24 Θάνατος 11χρονου Μάριου: Ισόβια στον βασικό κατηγορούμενο
19.06.26 , 16:09 Μαίρη Ραζή: «Η τελευταία μας φωτογραφία, δε το αντέχω»
19.06.26 , 16:05 Βορίζια: 3 Καργάκηδες στον Εισαγγελέα ως ηθικοί αυτουργοί της έκρηξης
19.06.26 , 16:00 Δείτε 5 ασκήσεις με λάστιχα για τις «παρειλημμένες» μυϊκές ομάδες
Φανή Χαλκιά: «O σύζυγός μου έφυγε ένα απόγευμα και λείπει τώρα 2,5 χρόνια»
Συνεχίζει και του χρόνου; Η πρώτη απάντηση για το μέλλον της εκπομπής
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτου
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
Βαλαβάνη: «Η βάπτιση θα γίνει μετά τις 3 Ιουλίου»- Oι νονοί του γιου της
Όλγα Κιουρτσάκη: Αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που έχει εδώ και 17 χρόνια
Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα
Ενεργοποίησε τον μεταβολισμό σου, με αυτό το πρωινό workout
Άση Μπήλιου: O Xείρωνας επιστρέφει στον Ταύρο μετά από πολλά χρόνια
Θάνατος 11χρονου Μάριου: Ισόβια στον βασικό κατηγορούμενο
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΜΠΕ, AP Images Leo Correa, video Star
Η ανάλυση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή από τον διευθυντή σύνταξης του Star H. Παπανικολάου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Ισραήλ και η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία που ξεκίνησε στις 16:00 σήμερα το απόγευμα δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters, μετά την απότομη κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο εμπόλεμων μερών κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Λίβανο.

«Χάρτινη» η εκεχειρία στον Λίβανο: Σφοδρές μάχες Ισραήλ – Χεζμπολάχ!

Δύο πηγές της Χεζμπολάχ τόνισαν στο Reuters ότι η οργάνωση εφαρμόζει την εκεχειρία.

«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε εκεχειρία», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Κατάρ κατέληξαν στη συμφωνία με τη βοήθεια του Ιράν.

«Κατανοούμε ότι μετά την ανταλλαγή πυρών νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ βρίσκονται πλέον σε εκεχειρία», τόνισε η πηγή.

Κλιμάκωση των εχθροπραξιών στον Λίβανο έθεσε σε κίνδυνο και τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν!  

Προηγήθηκε κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ στον Λίβανο που απείλησε να «τινάξει στον αέρα» ακόμα και τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, μετά τον θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτικών  σε επιθέσεις της σιιτικής οργάνωσης στη διάρκεια της νύκτας. 

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι τα στρατεύματα της χώρας του θα παραμείνουν στον Λίβανο για «όσο καιρό κρίνεται αναγκαίο», ενώ δεσμεύθηκε ότι το Ισραήλ θα αναγκάσει τη Χεζμπολάχ «να πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα».  

Χεζμπολάχ: «Δε θα γίνουμε σκλάβος του Ισραήλ»

 Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε από την πλευρά του το Ισραήλ ότι επιδιώκει ένα «διαρκή πόλεμο», μετά από τη δήλωση του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ που είπε ότι «όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», «μετά τον θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών.

«Αυτό δεν είναι το παραλήρημα ενός τυχαίου τρελού γενοκτόνου. Είναι μια δημόσια δήλωση του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του ισραηλινού καθεστώτος», έγραψε ο Αραγτσί στο X.

«Η γενοκτονική αίρεση θανάτου, με έδρα της το Τελ Αβίβ, αποτελεί μια απειλή για όλη την ανθρωπότητα... Ο μοναδικός της στόχος είναι ένας διαρκής πόλεμος», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

Παράλληλα η Τεχεράνη καταδίκασε τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και προειδοποίησε για τις συνέπειές τους για την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ φέρουν άμεση ευθύνη για την κατάσταση.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ
 |
ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ
 |
ΛΙΒΑΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top