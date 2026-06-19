Στον «αέρα» η συμφωνία HΠΑ - Ιράν: Ακυρώνονται οι συνομιλίες στην Ελβετία

Δεν πάει ο Τζέι Ντι Βανς

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19.06.26 , 08:36 Στον «αέρα» η συμφωνία HΠΑ - Ιράν: Ακυρώνονται οι συνομιλίες στην Ελβετία
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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Manuel Balce Ceneta)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ακυρώνονται οι προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών.
  • Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν θα ταξιδέψει στην Ελβετία για διαπραγματεύσεις με Ιρανούς αξιωματούχους.
  • Οι συνομιλίες είχαν στόχο την εφαρμογή συμφωνίας-πλαισίου για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
  • Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ενέκρινε τη συμφωνία-πλαίσιο, παρά τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν.
  • Η Ουάσινγκτον παραμένει προσηλωμένη στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Ακυρώνονται οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών.

ΗΠΑ - Ιράν: Υπογράφηκε η συμφωνία αλλά παραμένουν εύθραστες οι ισορροπίες

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση από τον Λευκό Οίκο ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δε θα πραγματοποιήσει τελικά το ταξίδι που σχεδίαζε στην Ελβετία για συναντήσεις με Ιρανούς διαπραγματευτές.

Ιστορική συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Τέλος στον πόλεμο, άρση κυρώσεων

Οι συνομιλίες είχαν στόχο να δρομολογήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου που υπέγραψαν οι πρόεδροι των δύο χωρών για τον τερματισμό της σύγκρουσης και να ανοίξουν τον δρόμο για μια οριστική συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε ότι τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, τονίζοντας ωστόσο ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία παραμένει έτοιμη να αναχωρήσει μόλις υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες. Όπως επισημαίνεται, οι λεπτομέρειες των συνομιλιών «δεν ήταν ποτέ απλές ούτε προβλέψιμες», γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να μην ταξιδέψει προς το παρόν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, ο Τζέι Ντι Βανς είχε δηλώσει ότι η αντίστροφη μέτρηση των 60 ημερών για την επίτευξη μιας τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν ξεκίνησε χθες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί στην Ελβετία μέσα στο Σαββατοκύριακο, χωρίς ωστόσο να εμφανίζεται βέβαιος για το χρονοδιάγραμμα.

Παρά την αναβολή των επαφών, η Ουάσινγκτον διαμηνύει ότι παραμένει προσηλωμένη στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας και την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ ενέκρινε τη συμφωνία-πλαίσιο Ιράν - ΗΠΑ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ενέκρινε τη συμφωνία-πλαίσιο που υπεγράφη μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρά τις επιφυλάξεις που, όπως ανέφερε, εκφράστηκαν κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης.

Στο πρώτο του μήνυμα μετά την υπογραφή του «μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», ο Χαμενεΐ τόνισε ότι προσυπέγραψε τη συμφωνία, παρότι υπήρχε και η «αντίθετη γνώμη», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν.

Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνιστούν αποδοχή των αμερικανικών θέσεων. «Είναι προφανές ότι οι διαπραγματεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο που θα διεξαχθούν στο μέλλον δεν συνεπάγονται την αποδοχή των απόψεων του εχθρού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, γνωστοποίησε ότι η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ επανέρχεται σταδιακά, ωστόσο τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα σε νέο κυβερνητικό φορέα που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι διελεύσεις από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα θα πραγματοποιούνται ατελώς για διάστημα 60 ημερών, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν οι δύο πλευρές.
 


 

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