Το Ιράν απειλεί να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ!

Επειδή συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ιράν απειλεί να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο.
  • Η ανακοίνωση της Τεχεράνης έρχεται μετά από ισραηλινή επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα δύο θανάτους στον Λίβανο.
  • Η ισραηλινή επίθεση είναι η πρώτη μετά την τελευταία κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ το Σάββατο.
  • Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ζητήσει αποχώρηση από τον Λίβανο.
  • Το Ισραήλ θα παραμείνει στον Λίβανο όσο η Χεζμπολάχ παραμένει απειλή.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη στη Μέση Ανατολή. To Ιράν απειλεί εκ νέου να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Ισραήλ επιτέθηκε και πάλι στον Λίβανο.  

Χάος στα Στενά του Ορμούζ - Ανταρσία στο Κογκρέσο κατά Τραμπ

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Όπως μετέδωσε από την αίθουσα διεθνών ειδήσεων η Δέσποινα Μανδελενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, το Ιράν δηλώνει ότι κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο.  Όλα αυτά την ώρα που είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση απομάκρυνσης των πλοίων από ασφαλείς θαλάσσιες οδούς.  

Εκεχειρία Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο μετά την κλιμάκωση

Η ανακοίνωση της Τεχεράνης έγινε μετά σημερινή ισραηλινή επίθεση με δυο νεκρούς στον Λίβανο. Ήταν η πρώτη από τότε που τέθηκε σε ισχύ η τελευταία κατάπαυση του πυρός το Σάββατο. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν απαιτήσει από το Ισραήλ να αποσυρθεί από τον Λίβανο και υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα παραμείνει εκεί όσο η Χεζμπολάχ αποτελεί απειλή για τα στρατεύματά του και τους κατοίκους του. 

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