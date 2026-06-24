Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη στη Μέση Ανατολή. To Ιράν απειλεί εκ νέου να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Ισραήλ επιτέθηκε και πάλι στον Λίβανο.

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Όπως μετέδωσε από την αίθουσα διεθνών ειδήσεων η Δέσποινα Μανδελενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, το Ιράν δηλώνει ότι κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο. Όλα αυτά την ώρα που είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση απομάκρυνσης των πλοίων από ασφαλείς θαλάσσιες οδούς.

Η ανακοίνωση της Τεχεράνης έγινε μετά σημερινή ισραηλινή επίθεση με δυο νεκρούς στον Λίβανο. Ήταν η πρώτη από τότε που τέθηκε σε ισχύ η τελευταία κατάπαυση του πυρός το Σάββατο. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν απαιτήσει από το Ισραήλ να αποσυρθεί από τον Λίβανο και υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα παραμείνει εκεί όσο η Χεζμπολάχ αποτελεί απειλή για τα στρατεύματά του και τους κατοίκους του.