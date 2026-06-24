Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη στη Μέση Ανατολή. To Ιράν απειλεί εκ νέου να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Ισραήλ επιτέθηκε και πάλι στον Λίβανο.
Χάος στα Στενά του Ορμούζ - Ανταρσία στο Κογκρέσο κατά Τραμπ
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Όπως μετέδωσε από την αίθουσα διεθνών ειδήσεων η Δέσποινα Μανδελενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, το Ιράν δηλώνει ότι κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο. Όλα αυτά την ώρα που είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση απομάκρυνσης των πλοίων από ασφαλείς θαλάσσιες οδούς.
Εκεχειρία Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο μετά την κλιμάκωση
Η ανακοίνωση της Τεχεράνης έγινε μετά σημερινή ισραηλινή επίθεση με δυο νεκρούς στον Λίβανο. Ήταν η πρώτη από τότε που τέθηκε σε ισχύ η τελευταία κατάπαυση του πυρός το Σάββατο. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν απαιτήσει από το Ισραήλ να αποσυρθεί από τον Λίβανο και υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα παραμείνει εκεί όσο η Χεζμπολάχ αποτελεί απειλή για τα στρατεύματά του και τους κατοίκους του.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.