Χάος στα Στενά του Ορμούζ - Ανταρσία στο Κογκρέσο κατά Τραμπ

Επιχείρηση απεγκλωβισμού χιλιάδων ναυτικών

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Στενά του Ορμούζ: Αναταραχή στις ΗΠΑ και επιχείρηση απεγκλωβισμού ναυτικών (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ είναι τεταμένη, με εμπορικά πλοία να πληρώνουν άτυπους "δασμούς" στους Φρουρούς της Επανάστασης.
  • Δραματική επιχείρηση απεγκλωβισμού 11.000 ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Στενά, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και τις ΗΠΑ.
  • Το Κατάρ προειδοποιεί για πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια τροφοδοσία LNG λόγω της αβεβαιότητας στην περιοχή.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει αύξηση ροής πετρελαίου από τα Στενά, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυξανόμενη δυσπιστία των Αμερικανών για εμπλοκή με το Ιράν.
  • Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν τονίζει ότι οι πύραυλοι του Ιράν είναι μόνο για αυτοάμυνα, ενώ ο Καλιμπάφ χαρακτηρίζει τις εξελίξεις ήττα των ΗΠΑ.

Η προσπάθεια να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ εξελίσσεται σε ένα εκρηκτικό γεωπολιτικό θρίλερ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκεται εγκλωβισμένος ανάμεσα σε μια ιστορική ανταρσία στο Κογκρέσο και τη διεθνή αβεβαιότητα που κυριαρχεί στην περιοχή. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη επιχειρεί έναν προσεκτικό στρατηγικό ελιγμό, με τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να περιορίζει τη ρητορική του αποκλειστικά στις αμυντικές δυνατότητες του Ιράν.

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De facto χάος στα Στενά του Ορμούζ

Στα Στενά του Ορμούζ επικρατεί μια εξαιρετικά τεταμένη κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλά εμπορικά πλοία καταβάλλουν άτυπους «δασμούς» στους Φρουρούς της Επανάστασης, ενώ δεκάδες άλλα επιλέγουν να κινούνται με κλειστούς πομπούς, υπό τον φόβο ναρκών, επιθέσεων ή σαμποτάζ.

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Επιχείρηση απεγκλωβισμού χιλιάδων ναυτικών

Οι αυξανόμενοι κίνδυνοι στη θαλάσσια περιοχή, σε συνδυασμό με την ανθρωπιστική κρίση των περίπου 11.000 ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι επί μήνες στα Στενά, οδηγούν σε μια δραματική επιχείρηση μαμούθ για την εσπευσμένη απομάκρυνσή τους.

Το παράδοξο του Ορμούζ

Το παράδοξο του Ορμούζ 

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, δήλωσε:

«Η επιχείρηση μεγάλης κλίμακας θα πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν, όλα τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, καθώς και με τις ΗΠΑ και τον ναυτιλιακό κλάδο».

Σήμα κινδύνου από το Κατάρ για την παγκόσμια τροφοδοσία LNG

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας εξέδωσε επείγουσα οδηγία για πλήρη αποφυγή του ιρανικού εναέριου χώρου, ενώ το Κατάρ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια τροφοδοσία LNG.

Τραμπ: «Ζούμε μια πετρελαϊκή έκρηξη»

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, παρουσιάζοντας εικόνα ενεργειακής κυριαρχίας των ΗΠΑ.

ΗΠΑ - Ιράν: Υπογράφηκε η συμφωνία αλλά παραμένουν εύθραστες οι ισορροπίες

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Χθες 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ, ένα πολύ όμορφο μέρος. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ροή πετρελαίου στην ιστορία του στενού. Δεν έχει υπάρξει ποτέ κάτι τέτοιο. Το λένε πετρελαϊκή έκρηξη παραγωγής».

Πεζεσκιάν: «Οι πύραυλοί μας υπάρχουν μόνο για αυτοάμυνα»

Την ίδια ώρα, ο Ιρανός πρόεδρος επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, δίνοντας έμφαση αποκλειστικά στην αμυντική θωράκιση της χώρας του.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε: «Αν δεν είχαμε τους πυραύλους μας, οι οποίοι υπάρχουν για την αυτοάμυνά μας, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα είχαν επιτεθεί στο Ιράν όπως έκαναν στη Γάζα, χωρίς να δείξουν έλεος σε κανέναν, νέο ή ηλικιωμένο».

Οι δημοσκοπήσεις «καίνε» τον Τραμπ

Την ίδια στιγμή, νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ καταγράφει αυξανόμενη δυσπιστία των Αμερικανών απέναντι στην εμπλοκή της χώρας σε σύγκρουση με το Ιράν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

  • Μόλις το 24% θεωρεί ότι η σύγκρουση «άξιζε το κόστος»
  • Σχεδόν δύο στους τρεις εκτιμούν ότι η εκεχειρία δε θα διαρκέσει

Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ υποχωρεί στο 34%, στο χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του

Ο ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ, Δημήτρης Σουλτογιαννής, σημειώνει ότι η πολιτική πίεση προς τον Λευκό Οίκο εντείνεται καθημερινά.

Καλιμπάφ: «Πρόκειται για ήττα των ΗΠΑ»

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Καλιμπάφ, επιχείρησε να παρουσιάσει τις εξελίξεις ως διπλωματική και στρατηγική ήττα της Ουάσιγκτον.

«Το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ μετατράπηκε σε διακήρυξη της ήττας της Αμερικής».
 

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