Kόντρα στη συμφωνία εκεχειρίας με τη Χεζμπολάχ, το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπάει τον νότιο Λίβανο / Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star (20/6/'26)

Το Μεικτό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε τον εκ νέου αποκλεισμό του στρατηγικού Στενού του Ορμούζ αντιδρώντας στις επιθέσεις του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο οι οποίες παραβιάζουν το πρωτόκολλο της συμφωνίας που έχει συνομολογηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

#BREAKING: Iran's top joint military command says Strait of Hormuz is closed due to alleged US and Israeli violations of ceasefire MoU – Iranian media pic.twitter.com/SEJLDGXpeb — TRT World (@trtworld) June 20, 2026

«Ανακοινώνεται δια της παρούσης ότι το Στενό του Ορμούζ θα κλείσει για την ναυσιπλοΐα (...). Αυτό το πρώτο μέτρο αποτελεί απάντηση στην παραβίαση των δεσμεύσεων του εχθρού», αναφέρεται στην ανακοίνωση του επιτελείου που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

«Αν η επίθεση συνεχισθεί, άλλα μέτρα θα σχεδιασθούν και θα εφαρμοσθούν για να πεισθεί ο εχθρός να σεβασθεί τις υποχρεώσεις του».

Ισραηλινός στρατός και Χεζμπολάχ αλληλοκατηγορούνται συνεχίζοντας τις επιθέσεις

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή της Ναμπάτιε στον νότιο Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο 16 ανθρώπων την επομένη της ανακοίνωσης εφαρμογής εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ.

Οι ομάδες της Πολιτικής Προστασίας, που είχαν κινητοποιηθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της Ναμπάτιε λόγω των επιθέσεων στη ζώνη, μετέφεραν 16 νεκρούς και 12 τραυματίες προς τα νοσοκομεία, αναφέρεται σε ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι «ανέκοψε» ισραηλινή δύναμη που «επιχειρούσε να διεισδύσει» σε στρατηγικής σημασίας ύψωμα που δεσπόζει της πόλης Ναμπάτιε στον νότιο Λίβανο.

«Αν και παραμένει προσηλωμένη στην εκεχειρία, η Χεζμπολάχ δεν θα ανεχθεί καμία ισραηλινή προσπάθεια επέκτασης της κατοχής», αναφέρεται σε ανακοίνωση της φιλοϊρανικής σιιτικής οργάνωσης.

Ακολούθησαν ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην ευρύτερη περιοχή της Ναμπάτιε. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιθέσεις κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο σε απάντηση επιθέσεων κατά των Ισραηλινών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή αυτή του Λιβάνου, παρά την χθεσινή ανακοίνωση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περισσότερα από 50 βλήματα κατά των ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο και σε απάντηση η Τσαχάλ βάλλει κατά στόχων της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε τον θάνατο ενός Λιβανέζου στρατιώτη στον νότιο Λίβανο από ισραηλινή επίθεση.

Βουλευτής της Χεζμπολάχ, ο Χάσαν Φαντλαλάχ, δήλωσε ότι η οργάνωση έχει το δικαίωμα να απαντά στις ισραηλινές επιθέσεις.

«Υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Για μας, αυτό που έχει σημασία είναι ο εχθρός να σεβασθεί πλήρως και καθολικά την εκεχειρία και να μην επιχειρεί να επιτεθεί κατά της χώρας και των χωριών μας, ούτε να καταλάβει νέες θέσεις».

«Η αντίσταση έχει κάθε δικαίωμα να αντιμετωπίσει τον εχθρό αυτό όταν επιτίθεται εναντίον μας, διότι είναι ο επιτιθέμενος και ο κατακτητής».