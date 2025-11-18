Άβα Γαλανοπούλου: Η αποχή από το «γυαλί» κι η... σχέση με τον Αρναούτογλου

Καλεσμένη στην εκπομπή The 2Night Show ήταν η Άβα Γαλανοπούλου το βράδυ της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου.

Η γνωστή κωμική ηθοποιός, σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, μίλησε για τη σχέση της με τα social media, την καριέρα αλλά και για την προσωπική της ζωή.

Η Άβα Γαλανοπούλου δήλωσε ότι... η κωμωδία αγνοείται!

«Έχω πάρα πολλά χρόνια να κάνω τηλεόραση. Σε τι από όλα αυτά που παίζονται θα κούμπωνα… Η κωμωδία αγνοείται. Μου άρεσαν πολύ οι Σέρρες. Ήρωες πραγματικοί», είπε αρχικά.

«Όλα αυτά τα χρόνια καλά κάνω. Κάνω λίγο από όλα. Ξεχνάς Γρηγόρη ότι κάποτε ήμασταν μαζί. Μας είχαν βγάλει πρωτοσέλιδο. Αφού μου είπαν τότε στο γύρισμα ότι είμαστε ζευγάρι. Μου λέει ένας "πρόσεξε κακομοίρα μου μη μπλέξεις μαζί του. Γιατί αυτός είναι μουρντάρης". Σε βλέπω τώρα στις συνεντεύξεις ότι τα έχεις ομολογήσει όλα», πρόσθεσε με χιούμορ.

Αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή, η ηθοποιός σημείωσε: «Εγώ μόνο δύο σχέσεις έκανα στη ζωή μου. Τότε δεν απαντούσα, γιατί με έπαιρναν και τηλέφωνο. Δεν διαβάζω, πήρα κινητό το 2000 κι έβαλα ίντερνετ το 2011. Κάθονται και διαβάζουν λέει αρνητικά σχόλια. Γιατί να διαβάζεις αυτούς που σε βρίζουν… Είναι τοξικό»

Όταν η συζήτηση στρέφεται στις φήμες γύρω από τον χαρακτήρα της, η ίδια απαντά: «Μπορεί να λένε… αλλά απότομη δεν είμαι. Είμαι παιδί σπαθί. Λέω αυτό που αισθάνομαι. Το συζητάω με τον σκηνοθέτη, τον σεναριογράφο, πάντα με ευγένεια και με τακτ. Δεν είμαι απορριπτική. Η Κατιάνα Μπαλανίκα, όταν κάναμε μαζί καμαρίνι, μου είπε: “Τώρα κατάλαβα γιατί λένε για σένα διάφορα… είσαι παιδί σπαθί”».

Παλιά δημοσιεύματα ήθελαν την Άβα Γαλανοπούλου σε σχέση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Για την ταινία Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;, η γνωστή πρωταγωνίστρια ανέφερε: «Ξεχάστε το αυτό. Άλλο το κάναμε εμείς τότε, το 2000. Επανερχόταν συνέχεια το θέμα να γίνει σειρά. Από την αρχή είχα πει πως είμαι υπέρ του “ό,τι έγινε, έγινε”. Μέχρι εκεί».

Με μια τρυφερή νοσταλγία, σχολίασε και τη σειρά Δυο ξένοι μέσα από την οποία έγινε γνωστή. «Είχαμε άλλα γκάζια τότε. Πολύ μεράκι. Άλλαζα τρεις συγκοινωνίες για να φτάσω. Δεν υπήρχε ούτε Αττική Οδός. Αλλάζαμε στα σκαλάκια, δεν υπήρχε ούτε καμαρίνι. Οι μαθητές της σχολής όρθιοι σαν τα μουλάρια. Και όμως… δεν μας πείραζε. Ξεκινάγαμε το γύρισμα στις 9 και φεύγαμε στις 6. Δεν μας ένοιαζε, το κάναμε με την ψυχή μας», κατέληξε.