Ελένη Ράντου: Γιόρτασε τα 60 με 3 τούρτες και τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Η Ελένη Ράντου γιόρτασε τα 60ά της γενέθλια έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφο της ζωής της, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και καλούς φίλους.

Η αγαπημένη ηθοποιός, που συνεχίζει για τέταρτη χρονιά να πρωταγωνιστεί με τεράστια επιτυχία στο έργο «Το πάρτι της ζωής μου», έζησε κυριολεκτικά το δικό της “πάρτι της ζωής της” στις 12 Νοεμβρίου, με τρεις τούρτες!

Φορώντας μια εντυπωσιακή μωβ ολόσωμη φόρμα και μια στέκα με λαμπάκια, η Ελένη Ράντου έλαμπε από χαρά καθώς έσβηνε τα κεράκια από τρεις τούρτες γενεθλίων, έχοντας γύρω της αγαπημένους φίλους και συνεργάτες.

Η ίδια ανέβασε μία φωτογραφία από το τραπέζι των γενεθλίων της στα social media και έγραψε στη λεζάντα: «Τα πιο ωραία να ‘ναι πάντα μπροστά», με τους διαδικτυακούς της φίλους να πλημμυρίζουν τα σχόλια με ευχές και αγάπη.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, με τον οποίο η Ελένη Ράντου μοιράζεται πάνω από 30 χρόνια κοινής πορείας, δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη γιορτή.

Ελένη Ράντου - Βασίλης Παπακωνσταντίνου/ NDP Νίκος Δρούκας

Το ζευγάρι, που κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παντρεύτηκε το 1994 και έχει αποκτήσει την κόρη του, Νικολέττα, η οποία σήμερα είναι 29 ετών. Η Νικολέτα, εκτός του ότι μοιάζει πάρα πολύ με τη μαμά της, έχει κληρονομήσει τα καλλιτεχνικά γονίδια των γονιών της, όχι όμως με κατεύθυνση προς την υποκριτική ή το τραγούδι, αλλά προς την ζωγραφική.

Η Νικολέττα, είναι καθηγήτρια εικαστικών, όπως γράφει και στο προφίλ της στο Instagram - αφού έχει πτυχίο από τη σχολή Καλών Τεχνών.

Τον Μάιο του 2024 η κόρη της Ελένης Ράντου και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Νικολέττα Παπακωνσταντίνου, παρουσίασε την ατομική έκθεση ζωγραφικής της, με τίτλο «Περί Οικειότητας». Οι γονείς της ήταν από τους πρώτους που έδωσαν το παρών και δεν δίστασαν να κάνουν τρυφερές δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

Η Νικολέτα Παπακωνσταντίνου ζει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Ρότερνταμ όπου κάνει το μεταπτυχιακό της στα animations, στο Willem de Kooning Academie.

Για την απουσία της κόρης της από την Ελλάδα είχε μιλήσει η ηθοποιός σε παλαιότερη συνέντευξή της: «Πονάει, μου λείπει το χιούμορ της. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που γελούσα, έχει ένα καταλυτικό χιούμορ και η αλήθεια είναι ότι όταν βρισκόμαστε περνάω τόσο καλά και είναι από τους λίγους ανθρώπους που μπορώ να επικοινωνώ. Δε μιλάμε καθημερινά», είχε εξομολογηθεί στην εκπομπή Στούντιο 4.

«Δεν της πάει η Ελλάδα, δεν μπορεί να συμφιλιωθεί με το χάος μας. Ο Βασίλης υποφέρει. Για έναν πατέρα μπορεί να είναι και προσωπική ήττα, το γεγονός ότι δεν κατάφερε να την κρατήσει εδώ. Είναι δυστυχισμένος, η απουσία της, τον θλίβει βαθιά», είχε αποκαλύψει στην ίδια εκπομπή.



Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Νικολέττα Παπακωνσταντίνου - Ελένη Ράντου / Φωτογραφία: NDP

Ελένη Ράντου: «Φοβάμαι τον χρόνο αλλά έχω μάθει να τον αγαπώ»

Η Ελένη Ράντου δεν δίστασε ποτέ να μιλήσει δημόσια για τη σχέση της με τον χρόνο και το πώς νιώθει μεγαλώνοντας. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε δηλώσει:

«Με τα χρόνια έχω γίνει καλύτερη. Πιο υπομονετική, πιο της κατανόησης, πιο ανοιχτή. Όταν ήμουν μικρή ήμουν πιο απόλυτη, πιο αυστηρή με τους ανθρώπους. Τώρα τους αγαπάω περισσότερο».

Ωστόσο, έχει εκφράσει και τον φόβο της σε σχέση με την απώλεια, αναφερόμενη στον πατέρα της, τον οποίο έχασε σε μικρή ηλικία:

«Επειδή είμαι κοντά στην ηλικία του, έχω έναν τεράστιο τρόμο ότι στη δική του ηλικία θα φύγω κι εγώ. Θέλω να πατήσω τα 60 σαν παλαβή, για να ξεπεράσω αυτό τον φόβο».

Στα 60 της, η Ελένη Ράντου συνεχίζει να είναι μία από τις πιο αγαπημένες και αυθεντικές Ελληνίδες ηθοποιούς. Με καριέρα γεμάτη επιτυχίες στο θέατρο και την τηλεόραση, αλλά και με έναν σπάνιο συνδυασμό χιούμορ, ευαισθησίας και ειλικρίνειας, παραμένει πρότυπο γυναικείας δύναμης και ωριμότητας.

Το φετινό της γενέθλιο «πάρτι της ζωής της» δεν ήταν απλώς μια γιορτή· ήταν ένα μήνυμα αισιοδοξίας, μια υπενθύμιση ότι ο χρόνος δεν είναι εχθρός, αλλά σύμμαχος — όταν ξέρεις να τον ζεις με ψυχή.

Ελένη Ράντου: Οι δύσκολες στιγμές στο πλευρό της μητέρας της που πάσχει από άνοια

Η Ελένη Ράντου έχει μιλήσει για την άνοια, καθώς η ίδια έχει αναλάβει τη φροντίδα της μητέρας της. «Είναι μια μάστιγα και καθηλώνει πραγματικά πολλά μέλη της οικογένειας. Απάνθρωπη η εμπειρία και γι' αυτόν που τη βιώνει και για τους δίπλα του. To σχιζοφρενικό είναι ότι έχεις "χάσει" τον άνθρωπό σου, ενώ ζει», περιέγραψε.

«Πρέπει να πέσει και μια πολιτειακή βοήθεια πάνω στα άτομα που στηρίζουν τέτοιους ανθρώπους. Ειλικρινά διαλύεται η ζωή τους. Έχω νιώσει πολλές φορές ότι δεν είμαι λειτουργική, ότι δεν μπορώ να δουλέψω και συγχρόνως είναι απίστευτα ακριβή ασθένεια», επισήμανε.