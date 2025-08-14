Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση του τραγουδιστή μετά την εισαγωγή του

Τι καταγγέλλει μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του;

14.08.25 , 21:39 Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση του τραγουδιστή μετά την εισαγωγή του
Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν είχε περάσει 9 μέρες στο 414 / Βίντεο από την εκπομπή Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το απόγευμα της Πέμπτης 14 Αυγούστου κυκλοφόρησε η είδηση πως ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύτεται τις τελευταίες ώρες στο Δρομοκαΐτειο. Μάλιστα ιστοσελίδα ανέφερε πως η εισαγωγή του γνωστού τραγουδιστή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο έγινε κατόπιν εντολής εισαγγελέα. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο μετά από εισαγγελική εντολή

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οικεία πρόσωπα του Γιώργου Μαζωνάκη, εμφανίστηκαν το πρωί στο τμήμα Βάρης – Βουλιαγμένης με την εισαγγελική παραγγελία στα χέρια και έδωσαν κατάθεση. Στη συνέχεια, αστυνομικοί πήραν τον καλλιτέχνη και τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο που εφημέρευε.

Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν είχε περάσει 9 μέρες στο ψυχιατρείο της Πεντέλης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης σε συναυλία του (Θωμάς Δασκαλάκης / NDP Photo Agency)

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Γιώργου Μερκουλίδη, προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση:

«Εξ ονόματος του εντολέα μου Γιώργου Μαζωνάκη, σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή, έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου.

Ξαφνικά σήμερα το πρωί γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου με περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της Ελληνικής αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με το Νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος Α και Β βαθμού, υποβάλουν αίτημα στον εισαγγελέα ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή τότε ο εισαγγελέας διατάσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μια κόλα χαρτί πρόσωπα του στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Επειδή η μεθόδευση και η κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του δεκαπενταύγουστου με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Εκφράζω την αγανάκτηση μου για την άθλια κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων. Ο Ναπολέοντας έλεγε νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο αλλά αυτός που επικρατεί. Σας ευχαριστώ για την συμπαράσταση και την αγάπη σας, ειμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός,

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Γιώργος Β. Μερκουλίδης, δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω».

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
