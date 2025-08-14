Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο μετά από εισαγγελική εντολή

Δείτε το βίντεο που μοιράστηκε πρόσφατα ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Instagram

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη σήμερα 14 Αυγούστου σε δημόσια ψυχιατρική κλινική και σύμφωνα με πληροφορίες του Newsit η εισαγωγή του έγινε με εισαγγελική εντολή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Κατράκειο το 2022 (Θωμάς Δασκαλάκης / NDP Photo Agency)

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι άνθρωποι κοντά στον Γιώργο Μαζωνάκη εμφανίστηκαν το πρωί της Πέμπτης στο τμήμα Βάρης - Βουλιαγμένης κρατώντας την εισαγγελική παραγγελία κι έδωσαν κατάθεση. Στη συνέχεια, αστυνομικοί πήραν τον τραγουδιστή και τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο που εφημέρευε.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης πως ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν αιτηθεί τη μεταφορά του σε ιδιωτική κλινική.

Τον Ιούνιο του 2025 ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τραβήξει τα βλέμματα, καθώς είχε διακόψει συναυλία του στη Λευκωσία μετά από επεισόδιο ανάμεσα σε θεατές.

Τον Οκτώβριο του 2024 ο γνωστός καλλιτέχνης βρέθηξε ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της δικαστικής του διαμάχης με την αδελφή του, Βάσω, για τα περιουσιακά τους.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του, ωστόσο η οικογένειά του φαίνεται να βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του.