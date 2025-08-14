Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν είχε περάσει 9 μέρες στο ψυχιατρείο της Πεντέλης

Το έκανε μήπως πάρει αναβολή από τον στρατό

Τελευταία Νέα
14.08.25 , 21:49 Εμπρηστικός μηχανισμός Δροσιά: Το αποτύπωμα Αλβανού κακοποιού που «μίλησε»
14.08.25 , 21:39 Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση του τραγουδιστή μετά την εισαγωγή του
14.08.25 , 21:13 Στικούδη: Βούτηξε στα παγωμένα νερά του Αχέροντα με εντυπωσιακό μπικίνι
14.08.25 , 21:08 Δεκαπενταύγουστος: Μαζική έξοδος για τα νησιά- Ουρές στο λιμάνι του Πειραιά
14.08.25 , 20:37 «Ντροπή, κάψατε την Πάτρα»: Ένταση και αποδοκιμασίες στα δικαστήρια
14.08.25 , 20:08 Σταύρος Θεοδωράκης: Κάνει SUP στην Ιθάκη και «τρελαίνει» το Instagram
14.08.25 , 19:29 Άνοιξε ξανά η Περιμετρική Πατρών μετά τη μεγάλη πυρκαγιά
14.08.25 , 18:59 Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν είχε περάσει 9 μέρες στο ψυχιατρείο της Πεντέλης
14.08.25 , 18:46 BMW iX3: Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος
14.08.25 , 18:10 Πάτρα: Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες για τις πυρκαγιές
14.08.25 , 18:06 Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο μετά από εισαγγελική εντολή
14.08.25 , 17:46 Tips για να επιλέξεις το κατάλληλο μαγιό
14.08.25 , 17:45 Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής
14.08.25 , 17:23 Τι πρέπει να κάνεις μετά από μια πυρκαγιά - Τα 4 βασικά βήματα
14.08.25 , 17:21 Μαρία Κορινθίου: Δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με τον σύντροφό της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία NDP - Θωμάς Δασκαλάκης
Δείτε το σχετικό βίντεο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Όπως έγινε γνωστό, ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύτεται από το πρωί της Πέμπτης σε δημόσια ψυχιατρική κλινική και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο μετά από εισαγγελική εντολή

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν καταθέσει αίτημα να μεταφερθεί ο αγαπημένος καλλιτέχνης σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική το προσεχές διάστημα. 

 

 

Σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφερθεί στην περίοδο όπου υπηρετούσε στον ελληνικό στρατό, αποκαλύπτοντας πως είχε περάσει τις πρώτες ημέρες της στρατιωτικής του θητείας στο 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων

«Με παίρνουν φαντάρο. Παρουσιάζομαι… Τις πρώτες εννέα ημέρες τις περνάω στο 414 στο ψυχιατρείο της Πεντέλης, που καταλαβαίνεις ότι όλοι ήταν στο δικό μου δωμάτιο. Εγώ εκείνη την εποχή τους είχα πει ότι έχω μια μεγάλη αγοραφοβία και αυτό που με τρόμαζε περισσότερο είναι το πώς θα αντιμετώπισα τον εαυτό μου με ξένους ανθρώπους τριγύρω.

Αυτό τους εξήγησα εγώ. Εκείνοι με έβαλαν εκεί μήπως και πάρω την αναβολή. Η ιστορία δεν είχε καλό τέλος, γιατί δεν πήρα την αναβολή και μπήκα στο στρατόπεδο. Μου είπαν ότι είμαι μια χαρά και να μου φύγει η αγοραφοβία. Πέρασα δύσκολα στο στρατό γιατί δεν είχαμε πιρούνια, ήμουν μέσα σε κάγκελα, είχα συγκεκριμένες ώρες επισκεπτηρίου, δεν ήταν η καλύτερη εμπειρία», είχε εξομολογηθεί το 2021 στην εκπομπή «Tik Talk» με τον Αντώνη Σρόιτερ. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top