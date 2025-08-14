Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν είχε περάσει 9 μέρες στο ψυχιατρείο της Πεντέλης

Όπως έγινε γνωστό, ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύτεται από το πρωί της Πέμπτης σε δημόσια ψυχιατρική κλινική και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν καταθέσει αίτημα να μεταφερθεί ο αγαπημένος καλλιτέχνης σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική το προσεχές διάστημα.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφερθεί στην περίοδο όπου υπηρετούσε στον ελληνικό στρατό, αποκαλύπτοντας πως είχε περάσει τις πρώτες ημέρες της στρατιωτικής του θητείας στο 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων.

«Με παίρνουν φαντάρο. Παρουσιάζομαι… Τις πρώτες εννέα ημέρες τις περνάω στο 414 στο ψυχιατρείο της Πεντέλης, που καταλαβαίνεις ότι όλοι ήταν στο δικό μου δωμάτιο. Εγώ εκείνη την εποχή τους είχα πει ότι έχω μια μεγάλη αγοραφοβία και αυτό που με τρόμαζε περισσότερο είναι το πώς θα αντιμετώπισα τον εαυτό μου με ξένους ανθρώπους τριγύρω.

Αυτό τους εξήγησα εγώ. Εκείνοι με έβαλαν εκεί μήπως και πάρω την αναβολή. Η ιστορία δεν είχε καλό τέλος, γιατί δεν πήρα την αναβολή και μπήκα στο στρατόπεδο. Μου είπαν ότι είμαι μια χαρά και να μου φύγει η αγοραφοβία. Πέρασα δύσκολα στο στρατό γιατί δεν είχαμε πιρούνια, ήμουν μέσα σε κάγκελα, είχα συγκεκριμένες ώρες επισκεπτηρίου, δεν ήταν η καλύτερη εμπειρία», είχε εξομολογηθεί το 2021 στην εκπομπή «Tik Talk» με τον Αντώνη Σρόιτερ.