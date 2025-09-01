Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Τον έχω κάνει block στο Instagram»

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη βρέθηκε καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή «Spin your Guts» στο Youtube και μίλησε για όλα με τη Modern Cinderella.

Όταν η Δήμητρα ρωτήθηκε για τη ρήξη στη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου που ήταν πρώην φίλος της και σύντροφος της φίλης της Ιωάννας Τούνη, αποκάλυψε ότι τον έχει μπλοκάρει στα social media.

«Ποιον celebrity έχεις block;» ήταν η πρώτη ερώτηση. «Έτσι ξεκινάμε; Λοιπόν θα πω αλλά δεν θα το αιτιολογήσω. Τον Δημήτρη Αλεξάνδρου», είπε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Δες το στιγμιότυπο στο 02:04:

Να θυμίσουμε ότι η Δήμητρα Αλεξανδράκη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου γνωρίστηκαν το 2009 και μέχρι και πριν από λίγους μήνες οι σχέσεις τους ήταν άριστες. Η Δήμητρα μάλιστα, ήταν κάθε μέρα στο σπίτι τους με την Ιωάννα Τούνη όταν έμεναν στον Διόνυσο, δίπλα της.

Δημήτρης Αλεξάνδρου-Ιωάννα Τούνη-Δήμητρα Αλεξανδράκη/ NDP

Το πρώτο “σήμα” για τη ρήξη ανάμεσά τους ήρθε μέσα από τα social media, όταν διαπιστώθηκε ότι οι δύο άλλοτε κολλητοί φίλοι σταμάτησαν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον στο Instagram. Δεν έχουν γίνει γνωστοί οι ακριβείς λόγοι για τη ρήξη, καθώς κανείς από τους δύο δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Σήμερα, Δήμητρα και Ιωάννα κάνουν ακόμα παρέα. Η Αλεξανδράκη πήγε και στο ταξίδι για τα γενέθλια της Ιωάννας στην Ίμπιζα πριν ένα μήνα.