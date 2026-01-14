Ρίγη συγκίνησης στο Cash or Trash με την ιστορία του 27χρονου Λεωνίδα

Έναν μαχητή όχι μόνο στο ρινγκ, αλλά και στη ζωή, υποδέχτηκε στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη. Ο Λεωνίδας, μέσα από τη συγκλονιστική προσωπική του ιστορία, αλλά και τις πολυάριθμες διακρίσεις του σε πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο, προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στο δωμάτιο εκτίμησης, αφήνοντας άφωνους τόσο τους αγοραστές όσο και την παρουσιάστρια.

Ο επαγγελματίας πυγμάχος μίλησε ανοιχτά για τη μάχη που δίνει από μικρό παιδί, αποδεικνύοντας πως η δύναμη ψυχής μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο. «Το μεγαλύτερο κίνητρο για μένα ήταν ο διαβήτης, γιατί το πιο σημαντικό κομμάτι της όλης μου ιστορίας είναι ότι είμαι διαβητικός. Είμαι ο μοναδικός διαβητικός επαγγελματίας πυγμάχος παγκοσμίως. Σε ηλικία 2 ετών έπεσα σε κώμα από σακχαρώδη διαβήτη, έμεινα κλινικά νεκρός για τρεις ημέρες από λάθος γιατρών. Τίποτα, όμως, δεν στάθηκε εμπόδιο, γιατί ήταν και θέλημα Θεού και θέμα προσπάθειας», εξομολογήθηκε, συγκλονίζοντας.

Εμφανώς συγκινημένη, η Δέσποινα Μοιραράκη υποκλίθηκε στη δύναμη ψυχής του. «Τώρα όσοι μας βλέπουν θα κατάλαβαν γιατί σου είπα ότι είσαι πρωταθλητής ζωής. Με πολύ σεβασμό απέναντί σου, υποκλίνομαι», του είπε χαρακτηριστικά.

Cash or Trash: Ο Λεωνίδας συγκλόνισε με την προσωπική του ιστορία

Χωρίς να το γνωρίζει, ένας από τους αγοραστές αφηγήθηκε ένα παρόμοιο βίωμα και μάλιστα στην ίδια τρυφερή ηλικία. «Κάτι παρόμοιο μοιραζόμαστε. Σε ηλικία 2 ετών έπεσα κι εγώ σε κώμα από λάθος γιατρού σε επέμβαση καρδιάς και δεν είχα καμία ελπίδα να ξυπνήσω», αποκάλυψε ο Άλεξ Σταυρίδης, επιχειρώντας στη συνέχεια να ελαφρύνει το κλίμα, προτρέποντας τους παρευρισκόμενους να ετοιμαστούν για τη δημοπρασία.

Cash or Trash: Η αποκάλυψη του Άλεξ Σταυρίδη για το κώμα σε ηλικία 2 ετών μετά από επέμβαση καρδιάς

Ο 27χρονος πυγμάχος, εκτός από μαθήματα ζωής, έδωσε και μαθήματα «δημοπρατικής δεξιότητας», καθώς πούλησε τις έξι vintage πινακίδες του από διαφορετικές Πολιτείες των ΗΠΑ έναντι 550 ευρώ. Τις πινακίδες μοιράστηκαν ο Άλεξ Σταυρίδης και η Άννα-Μαρία Ρογδάκη.

Για την ιστορία, ο Θάνος Λούδος τις εκτίμησε στα 200 ευρώ, ενώ ο Λεωνίδας τις είχε προμηθευτεί από την Αμερική, όπου αποφάσισε να μετακομίσει για να κυνηγήσει το όνειρό του στην πυγμαχία. Κρίνοντας από όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα, το ταξίδι αυτό μόνο σε καλό του βγήκε.

